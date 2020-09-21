手臂粗壯、「拜拜肉」肆虐？相信不少女生們都受「粗手臂」問題困擾，就連在娛樂圈中許多女明星深受「麒麟臂」困擾，即使化上精緻的妝容，穿上多光鮮亮麗的衣服，一旦露出粗壯手臂，立即讓整體造型大打折扣。究竟有何運動方法可以消滅難減的「肉臂」呢？

手臂粗壯是令不少女生感到困擾的問題！（Christopher Campbell/Unsplash）

韓國女星金世正鍛練過度變「筋肉人」？

韓國女團gugudan中的人氣成員金世正近日引起熱話，一向四肢纖細的她在最新影片中，露出突然變得十分粗壯又結實的手臂，肌肉線條十分明顯，與她甜美可人的「娃娃臉」完全不相符，身材也顯得十分魁梧。網民評價褒貶不一，有人留言表示：「還以為是長得很美的運動選手」、「看上去十分健康」；也有人質疑她「練過頭」、「手臂像男人一樣」……

韓女星金世正的手臂變得十分粗壯。（딩고 뮤직 / dingo music@YouTube）

韓國女星金世正肌肉炸裂變「筋肉人：（點閱下圖）

金世正曾在直播中提及手臂肌肉的事情，她表示自己沒有特意去鍛練手臂，因為拍攝新劇《驚人的傳聞》當中有不少動作戲，導致手臂線條自然變得粗壯且明顯，她本人則笑言:「是不是很帥氣呀? 」對被批評手臂粗壯只好幽默回應。

韓國女星金世正原本四肢十分纖細：（點閱下圖）

娛樂圈中有不少女星一直以來都被網民詬病「手臂粗」、「麒麟臂」的問題，即使擁有前凸後翹的好身材，也有女神般的顏值卻馬失前蹄敗給了「粗手臂」，真實身材與修圖後的照片相差甚遠。女星當中例如是范冰冰、楊冪、劉亦菲、宋慧喬等都曾被批評手臂太粗！

以下女星再美都敗給「手臂太粗」?（點閱下圖）

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Coffee林芊妤「簡易瘦手臂操」 5招運動減走拜拜肉

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Coffee林芊妤經常在YouTube上分享瘦身運動！（coffee89921@IG）

Coffee林芊妤簡易5招瘦手臂操：（點閱下圖查看）