【Gentlewomen｜孫慧雪】一段關係中，女性於他人眼中仿如存在各種嬌弱標籤，孫慧雪（阿雪）卻笑言，她像擔任男性的角色，時時製造驚喜予對方。孫慧雪2016年與圈外男朋友Edwin結婚，當時有傳對方為富二代，面對外界「女人嫁咗唔洗憂」的理論，她卻堅決維持對等關係，負擔同等照顧家庭的職務：「女生應該做一個公平的男女平等，不要在有得取着數時，才說男女平等。」

孫慧雪個性直率，認定丈夫是對的人，便主動向他剖白想結婚的打算；婚後決不「攤大手板」，堅決擔任Working Mum，追求自己喜歡的工作同時確信自己能兼顧家庭。（黃寶瑩攝）

自細憧憬婚姻 初戀7年無奈分手

孫慧雪現年38歲，自小父母離異，由嫲嫲照顧，卻沒影響孫慧雪對婚姻與完整家庭的嚮往。未遇到丈夫Edwin前，與初戀拍拖7年，對方以「想嘗試跟其他女生交往」為由提出分手，逐後藝人身份成為認識另一半的掣肘，試過遇到時常檢查手機的男生、大曬身家財產的花花公子，直言：「認識男性不難，但要在這行找到對等關係的人是難的。」

我覺得兩個人相處最主要表現自己最真的一面。當時真的好想結婚，那麼就不會扮不想結婚，我會覺得他是我最親近的人，當然是想跟他說：「我想結婚啊。」 孫慧雪

▼▼▼孫慧雪感激丈夫低潮時期陪伴，當初吸引對方，原來是這原因？▼▼▼

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自覺為家庭犧牲不少 親解「男人收皮論」風波

孫慧雪曾患有子宮肌腺瘤，當時Edwin毫不猶疑便作出結婚承諾：「那刻覺得他在我無助與低潮時，都願意陪伴我。」二人隨後結婚，翌年誕下兒子Riley。

產後孫慧雪決心復出，兼顧事業、家庭，減少私人時間，擔任新手「Working Mum」期間，丈夫不體諒而發生爭執，怒氣下在社交平台發布了一則「男人收皮論」，抱怨做女人很難，引來網民抨擊。孫慧雪直言後悔，因為自己是公眾人物，不應因為自己一時激氣而發文，亦明白到男、女性各自都有難處。

孫慧雪笑指當時已與丈夫和好，丈夫開玩笑指她「抵死」，更直言自己沒怨言，明明白白付出的同時，為何要受到對方的責怪。

那刻，我會覺得他在怪責我工作，我亦在想如果我是一個好懶的女人，他又會怪責我取家用，翹起手不工作。 孫慧雪

曾在社交平台發布「男人收皮論」，孫慧雪直言後悔，因為自己是公眾人物，不應因為自己一時激氣而發文，亦明白到男、女性各自都有難處。（黃寶瑩攝）

女性應獨立自主：我不會說我是女人，你養我吧！

孫慧雪與丈夫歷經一段磨擦期，二人現時分工合作，丈夫負責兒子的飲食，孫慧雪則負責接送兒子上下課、功課，以及選學校事宜，工作以外，所有時間都盡量留給兒子，那怕是犧牲了做Facial、與朋友聚會、買衫、修甲等私人時間。

孫慧雪熱愛家庭，也明白男性與女性都分別有自己的苦處；不過，女性更應擁有獨立自主能力，不要過度依懶對方：「例如你想有自己事業，不要因為覺得結了婚或丈夫不喜歡就不敢剖白，最後只會鬱到病。」孫慧雪直言平衡付出，不需對方給予家用，但１若有天當自己或對方喪失工作能力時，二人仍會緊守當日的承諾，無論生、老、病、死，彼此扶持。

你去爭取一些權利時，你都要負返相等的責任，例如我會照工作，不會說「我是女人，你養我吧！」我會覺得我有能力，就大家一起去分擔這個家。 孫慧雪

▼▼▼孫慧雪對愛情、處世自有一套智慧，絕非想像般柔弱，點圖即看▼▼▼

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婚後竟有追求者：與認知的道德觀念不相同

由宅男女神走到人妻及人母角色，孫慧雪吸引力未減，追求者不斷，與她所認知的道德觀念並不相同。她直言追求者只因「人妻」不用負責任，絕非認真，試過遇到對方直接作出秘密情人的請求，也試過遇到噓寒問暖的男性。

▼▼▼孫慧雪婚後卻遇追求者？按圖看對方追求過程與如何應付▼▼▼

曾被指「茄喱啡」感不快：如果我做文員被解僱 不會街上被嘲笑

入行14年，由無名死屍做起，得到《美女廚房》助手「飯」的機會後，大多飾演閒角、傻大姐的角色。有網民更用上「蠢女人」囊括孫慧雪過往所做的角色性格，直至2016年《幕後玩家》張晨秋一角、2018年《三個女人一個「因」》邊小豆一角，演出讓觀眾改觀，甚至替她紅不起感到不值，孫慧雪卻對「蠢女人」定形感到開心。

曾試過在街上遇到一群人，他們不斷叫我『茄喱啡』，詢問我為何不回應，那句『茄喱啡』是有點想奚落我。」 孫慧雪

未來，孫慧雪想要挑戰大奸大惡的角色：「我經常都做受害者，所以我覺得如果駕馭到一個奸角而大家都覺得我好好，會有個好大的成功感。」（黃寶瑩攝）

感恩當死屍機會：如果我沒做死屍 大家便不知我捱得

孫慧雪直言，許多訓練班導師與導演對她的第一印象都是「不捱得」。回想訓練班後曾擔任死屍的時期，孫慧雪扮演足足一整天時間，也需要吊威也、從高處跳下來。自問並不是怕辛苦的人，後來透過「扮死屍」過程終令別人改觀。

我覺得個天對我很好，給予我機會去證明我是捱得的。要是沒有這機會，只是做一些輕鬆的角色，那大家就要較長時間才能看到。 孫慧雪

女性可以擁有許多面貌，絕非貼上一個標籤，便足以表述一切；獨立、做自己，也許是孫慧雪人生路上的一大籌碼。

▼▼▼在外，孫慧雪努力做好工作；在內，照顧好家庭，親自烹飪與烘焙甜品予家人▼▼▼

記者：程佩敏 製作人：林芷欣 攝影：黃寶瑩 拍攝：詹郭敏、陳嘉杰 剪接： 造型：程佩敏 髮型：Kocher Yau @ Kanzaki hair 服裝提供：Iris & Ink @ THE OUTNET 場地：GLASS CUBE、漢記小廚

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