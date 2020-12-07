【100種女生】疲情肆虐香港將近一年，各行各業出現大規模的裁員與倒閉潮，迄今為止香港的失業率更創15年新高。但面對百業蕭條的情況，位於中環鴨巴甸街竟有一間樓高4層連Café及時裝店的「拾伍」，選擇在疫市之下開幕營業，而店主Yannie也只是一位年僅27歲，少時愛逛旺中、花園街的「買衫控」，靠賣古着起家的女生。 攝影：黃寶瑩

年僅27歲的Yannie已有多年賣衫經驗，她更選擇在今年9月疫市之下，與朋友在中環開設一間樓高4層的Cafe店。(黃寶瑩攝)

今年9月，店主Yannie以月租8萬於中環開設一幢樓高4層結合Café與時裝的複合式店，在攘往熙來、車人流轉的街道上分外顯眼。當還沒有進店內採訪時，也見門外已有兩位少女坐在店前日式藤椅的「打卡位」拍照，但最吸引目光的是懸掛在門口中間的那盞月球燈，也是店名的由來「拾伍」，取至中秋節八月十五，亦有團圓的意思。

「團圓」，或許代表着一份希冀，一個夢想，而這個夢想有可能正正就是年紀輕輕的Yannie一個賣衫創業夢。

「買衫控」自拍小資OOTD獲讚萌生創業夢 工作滿足購物慾忙碌也快樂

Yannie坦言賣衫是自己從小到大的個人興趣，這個興趣令她堅持做好每件事。(黃寶瑩攝)

「拾伍」的裝潢糅合日式與歐陸風格，店內設計與擺設都是店主Yannie親自構思與搜羅，除可感受得到Yannie滿滿的誠意外，更從訪問中感受得到她對這份賣衫工作充滿熱誠與喜悅，也因為賣衫的原故，慢慢建立她一個「Café X Fashion X Bar」創業夢。

Yannie沒有雄厚的家庭背景，坦言興趣不多，最愛「買衫」。「中學時期每星期都愛逛旺中、花園街，每次都會掃5-6件單品。」她不偏好經典名牌，在小資衣飾中搭配個人風格，自拍每日穿搭照上載IG紛紛獲讚，繼而將那份買衫狂熱昇華，發展賣衫生意，在入貨時滿足購物慾，同時賺錢。當初沒有太多計算，純粹發自內心的熱愛，其實已滿有智慧。

當時年僅15歲的Yannie便建立起自己賣衫興趣，初期她只是在論壇討論區上賣衫，直到大學一年級時，她便開始在IG開設「VVVIN」網店，從初時售賣韓風系列衣服，到現在網店主打售賣「Vintage風」的古着，原因是Yannie從小到大都喜歡古着，認為古着更經得起時間考驗，一定支持者。

賣衫失去一段寶貴情誼：人生有捨有取才有得

貨品交收全部都是自己一個人負責，放學時經常要揹着兩大袋IKEA去不同地方交收。 店主Yannie

那時還是學生的Yannie憑着這份從小的興趣與熱誠，堅持一個人無間斷地從課業與賣衫中兩邊走，閒餘時更需要不斷透過手機回復客人查詢，甚至忙碌到沒有時間休息、精神壓力大、與家人與朋友相處時間少之又少。她甚至差不多一年沒有回覆中學好閨密的信息，最後這段友情至今已不能挽回。

Yannie雖遺憾失去一段中學時期建立的寶貴友誼，但她卻深明：「人生排序需要有取捨。」在人生學會取捨，學會沉澱，有捨有取才有得。Yannie從賣衫獲得工作興趣的滿足感，甚至因賣衫令到她建立一班熟客、與韓國的賣衫中介人之間的情誼、在歐洲取貨時看得見當地的風土人情，加上客人給予她的好評或回應，只讚賞一句：「呢件衫好靚，着得我好好睇！」都讓她在這些辛苦中值回票價，加上她更說：「人生花最多時間就是工作，找到一份自己鍾意的工作，是一件很幸福的事。」

從IG網店起家到葵涌廣場開設兩間實體店 個性與心靈契合的丈夫成創業之路的強心針

當初開設古着網店有一段日子的Yannie在丈夫的支持與推動下，決心在葵廣開設實體的賣衫店。(黃寶瑩攝)

學生時期開設古着網店有一段日子的Yannie，每月收入約萬元，她同時兼職賺錢，一直都想開實體店。不過家人卻不支持她創業，只想她與一般人一樣有一份穩定的工作，令她遲遲未敢踏出第一步，也缺少一份膽量，擔心自己對這份興趣失去熱誠，畢竟只開網店時間自由分配，沒有多大的限制，但實體店卻需要自己長期看鋪，擔心自己會對份工作產生厭惡感，不會用心去做好這件事。

Yannie在訪問時提到，自己因為開店也沒有很多休息時間，也有一點精神壓力，當別人放工「睇衫時」，自己卻要「24小時on call」。(黃寶瑩攝)

然而，Yannie在開實體賣衫店時，丈夫早有陪她擺市集賣衫，及到外地入貨。「我丈夫都好鍾意打扮，又好鍾意買嘢賣嘢。」Yannie在丈夫的支持與鼓勵下，決定用5萬元在葵涌廣場「VVVIN」古着實體店，後來賣衫生意發展順利。數年間Yannie在同場增設一間實體店，更邀請母親成為其中一間店舖的店主，雖然忙上加忙，卻意外地增加兩母女平日的相處時間。

【按圖看】年紀輕輕的Yannie順利在IG開設賣衫網店起家，但現時IG網店甚多，究竟一間網店，如何在眾多同類型的店鋪中，突圍而出、吸納更多的顧客？了解更多Yannie開設網站時的突圍技巧▼▼▼

擁有兩間賣衫實體店的Yannie可說是圓了開店創業夢，但有一次Yannie與丈夫在日本旅行時，在當地去過一家兩層高的店鋪，那裏除了賣古着外，地下更有售咖啡、花茶與麵包。令她與丈夫萌生在香港開設同類店舖的夢想，因為香港很少有這一站式類型的Café店，這個旅行回憶，成為開設「拾伍」的念頭。

【按圖看】在中環鬧市鴨巴甸街開設樓高4層的Café「拾伍」，雖說是Café但卻提供賣古着衣物與飾品、文青打於位與可慢慢享用花茶與咖啡的小角度，所以很快成為網打的「打卡熱點」▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

「有危便有機，有機會就有希望。」盼疫市開業增香港人信心與希望？

Yannie選擇在逆市之下在中環開設樓高4層集時裝與Cafe，合併文青少女打卡熱點的複合式店舖，可說是對香港抱有很大的信心。(黃寶瑩攝)

Yannie在葵廣的兩間「VVVIN」古着實體店每月合共約4-5萬元的收入，若要開一間樓高數層的複合式店，還有一大段距離，甚至可以說是天方夜談。

有危便有機，有機會就有希望。 店主Yannie

但其實還有機會留在香港，繼續自己的生活，不是一定那麼快便放棄，看得那麼『 灰』。 店主Yannie

Yannie坦言過去兩年感到香港人活得不太快樂，活在憂慮、傷心與恐懼的氣氛當中，甚至很多人也對香港未來前景失去信心，而她身邊很多朋友都有移民離開香港的打算。但正正因疫情與社會運動之下，她發現商業熱點中環區的租金下調，她才有機會在中環開店圓夢，並與大學時期認識的莊員合夥，以月租8萬，簽約4年形式，租下樓高4層的鋪位。

以我認知，向來中環這類型店舖的月租需要10多萬，現在8萬出租，約平了一半。如果我現在不做，往後有了孩子更加不會做。 Yannie

加上，中環店舖鄰近Yannie丈夫上班的地點。「我當初美好的想像，我們可以一起上班；一起午飯；一起下班，在忙碌生活中爭取相聚的時間。」過去，Yannie縱然與丈夫一起生活，但繁忙的工作令她失去與丈夫好好相處的時間，同區工作成了二人維繫感情的方法。

雖然開店前在裝潢遇上問題，導致延期開業半年，但向來樂天主義的Yannie卻視問題為學習的機會，更謂：「諗嘢要正面，即使實際上遇上很多問題，但其實這些難題會幫到自己日後處理其他問題。」就像她選擇在百業蕭條的情況下開業，也顯示出她對香港抱有信心，而Yannie更說與丈夫也有計劃開設第二間分店，希望繼續這個創業夢。

【按圖看】店主Yannie表示自己從賣衫開始幸運地沒有蝕本，如今樓高4層的網店也收支平衡，如果有創業夢想的你，不妨參考一下Yannie的「創業」7大貼士▼▼▼

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最後Yannie還寄望香港人在勞勞役役的生活中，能在繁囂的鬧市裏找到一小片小綠洲，嘆上一杯咖啡、花茶，放慢腳步，感受慢活的生活，尋求屬於自己內心深處的那一份平靜與安隱，思想人生看似難以觸及的夢，再想想其實並不是那麼困難，有時只時缺少一份信心與膽量。

當眾人都被大環境考驗時，若你仍然抱有積極的心，總會發掘到美好的事。