韓劇《愛的迫降》中財閥千金孫藝珍愛上保鑣軍官玄彬的愛情，或許只是劇情需要。但現實中被稱為「最美富二代」的三星集團（Samsung）長女李富真，果真愛上擔任保鑣的任佑宰，可惜這段「青蛙變王子」的愛情故事，只維持15年便宣布落幕，而李富真更需要向前夫支付高達141億韓元（約9千萬港元）的財產，才得以結束糾纏多年的離婚訴訟。

現年50歲的李富真擁有16.8億美元的淨資產，更是韓國女首富。(VCG)

據《福布斯》報道，現年50歲的李富真擁有16.8億美元的淨資產，更是韓國女首富，雖然李富真擁有富可敵國的財產，卻沒有給一種渾身銅臭的感覺，反而含着金湯匙出生的李富真，外表看來更給人一種溫柔婉約的感覺，而李富真從小便在前三星集團會長李健熙的身邊學習營商的進退之道，但她營商手段果斷、狠辣，更有着「小李健熙」的稱號。

韓國《朝鮮日報》報道提到，李富真在2014年成為韓國新羅酒店的總裁後，即時變換管理階層，更帶領酒店營業額增長了650%，而且2017年「雙宋」的世紀婚禮也在該店舉行，雖然執行力迅速的李富真在事業上獲得巨大成就，但李富真卻在愛情上遇上渣男前夫，當時她更不理家人反對，執意下嫁對方，最後卻換來淒慘的痛愛與結局。

財閥千金戀「平民保鑣」遭家人反對 婚禮轟動韓國 丈夫更被韓媒冠上「男版灰姑娘」

被稱為「最美富二代」的三星集團長女李富真在1999年下嫁擔任保安的丈夫。(微博@精英說)

李富真的生活除了工作外，她更會花時間經營慈善事業，也會到不同地方擔當義工，有傳擔心女兒安全的前三星集團會長李健熙便派遣一位保鑣，即是前夫任佑宰，貼身保護李富真，誰不知兩人朝夕相對互生情愫，兩人經過4年的戀愛後，前夫便向李富真求婚，同時這段婚姻受到李富真家族強力反對。

當時李富真的婚禮轟動了整個韓國，也成為當時不少報道頭條，前夫任佑宰更被韓媒冠上「男版灰姑娘」的稱號。(女神明星@微博)

皆因自古以來財閥家族一向有「木門對木門，竹門對竹門」的觀念，婚姻甚至可以說是財閥集團用來鞏固財力計劃的一部分，所以身為財閥千金的李富真，在婚姻上其實並沒有多大的自主權，畢竟父母也是財閥聯婚。但李富真為了真愛也說服父親，最終兩人於1999年結婚，婚禮轟動了整個韓國，也成為當時不少報道頭條，前夫任佑宰更被韓媒冠上「男版灰姑娘」的稱號。

背景差距大成維繫婚姻的絆腳石？前夫曾被傳2次自殺 更介入張紫妍陪睡案中

李富真那時可說是嫁給愛情，但作為女強人身邊的枕邊人卻面對沉重壓力，最終兩人也離婚收場。(VCG)

雖然李富真那時嫁給愛情，但作為女強人身邊的枕邊人卻面對沉重壓力，有傳李富真的父親為了拉近任佑宰與女兒之間的距離，便派對方在外地留學，據說本身學歷不高的任佑宰更因學習壓力過大，而嘗試服食安眠藥自殺2次，不過被李富真救回。

隨後他更以三星電機副社長的身份空降到三星集團，空降身份也令他感到極大壓力，而種種事情結合起來，令夫妻兩人差距愈拉愈開，嫌隙也漸生多，有傳面對排山倒海而來的輿論和壓力，前夫也染上的酗酒惡習。

李富真的前夫更捲入女星張紫妍被經紀公司The Contents老闆金承勳暴力脅迫陪酒、陪睡的案件中。(VCG)

根據《女性朝鮮》報道指出李富真在懷孕期間，懷疑曾遭受前夫暴力對待外，他更捲入女星張紫妍被經紀公司The Contents老闆金承勳暴力脅迫陪酒、陪睡的案件中，據說張紫妍自殺前的9個月曾35次打電話給任佑宰。面對種種醜聞與相處差距之間的磨擦，最終李富真以「感情破裂」為由向法庭訴訟離婚，案件訴訟法庭後更曝光兩人早已在2007年展開分居。

離婚訴訟糾纏近5年 創下韓國離婚案「要求分割財產」最高紀錄

李富真被傳媒爆出早已在2007年與前夫分居。(GETTY)

在2014年，三星集團長女李富真以「感情破裂」為由向法庭訴訟離婚，但李富真與前夫未能就離婚後的財產分配、子女的監護權和撫養權達成共識，最終兩人將離婚一事訴諸法庭解決。根據《韓聯社》報道指出，李富真的前夫任佑宰不滿在2017年，法律判李富真只需要向他支付86億韓元的財產，所以不服上訴。

直到今年1月時份，韓國最高法院雖決定維持原判，但法庭最終亦要求李富真向前夫支付高達141億韓元的財產，李富真與前夫離婚一事更糾纏足足達5年。但任佑宰在離婚訴訟過程中，更要求分割李富真約一半的財產，所以當時更創下韓國離婚案「要求分割財產」中的最高紀錄，但前夫對於判決仍不滿足，表示會繼續上訴，直到可瓜分李富真一半的財產（約1.2萬億韓元）。

而曾經相愛4年多的兩人，最終卻以金錢作為兩人愛情的終結，談起上來更讓人見證到豪門婚姻當中的無奈與淒慘，更堅信財閥千金愛上保鑣，可獲得幸福只是韓劇中才會發生。

【按圖看】雖然50歲的李富真經歷過離婚，也曾生下2名孩子，但現年50歲的她卻保養得宜，皮膚更是明亮照人▼▼▼

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資料來源： 《女性朝鮮》、《朝鮮日報》，《福布斯》