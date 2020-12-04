主婦靠打掃控制焦慮症　「一抹成名」吸引300萬粉絲　成家務KOL？

家務絕對是日常生活十大麻煩之一，特別今年受疫情影響，我們花更多的時間留在家裡，注意力亦轉移到了自己的居住環境。但你能相信嗎？竟然有人將沉悶的家務變成流行的活動，大家都會向她學習怎樣清潔家居，使用過的產品還會被搶購一空，她是來自英國的清潔女王 Mrs Hinch。

一抹成名，熱情的清潔態度吸引過百萬粉絲

清潔女王 Sophie Hinchliffe （Mrs Hinch） 曾經擔任許多工作，包括髮型師、服務員、托兒所助理等，後來與丈夫 Jamie 結婚，花光了積蓄買下第一套房子。擁有屬於自己的家庭後，Mrs Hinch 開始積極整理家居，為家人營造舒適的家居，好好照料家裡每一件的東西。

空閒的時間，Mrs Hinch 開了一個 Instagram 帳戶記錄這家房子的日常，分享了自己的清潔竅門。僅僅三個月，閃閃發光的廚房、無屑的地板和精緻的擺設吸引了成千上萬的評論，超過100萬的粉絲關注。粉絲們自稱為「Hinch Army」，相信Mrs Hinch推薦的清潔方法，跟隨她的技巧清潔家居，並上載完成的對比圖。

隨著粉絲的交流，她的名氣直線上升，人們開始對網絡背後的女人越來越感興趣。

清潔女王Sophie Hinchliffe（Mrs Hinch）不僅是清潔技巧了得，Mrs Hinch的心靈分享亦吸引大家注意（按圖查看）▼▼▼

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看看她發佈閃亮的家居相片，大家都以為 Mrs Hinch 是使用昂貴頂級的清潔產品。實際上，清潔大師更喜歡購買便宜貨，用自然的方法進行打掃，她並不總是追求價格昂貴的產品。由始至終，Mrs Hinch 認為自己只是喜歡打掃房子的普通女孩，不是完美的人，希望以自己的經歷激勵和鼓勵其他人發掘清潔的樂趣。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】