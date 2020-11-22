怪胎｜強迫症影射時下愛情　人人都是怪胎：總有一個懂你的神經病

【怪胎】由林柏宏、謝欣穎主演的台灣電影《怪胎》即將在港上映，故事以患有「強迫症」的男、女主角出發，講述不合群、病態的愛情故事。 以為在看「神經病」的愛情故事？不，它正正在反映當下男女關係，愛情裏不單沒有完美情人，我們每一個更是怪胎。

《怪胎》由林柏宏、謝欣穎主演，探討時下男女關係的問題。（《怪胎》劇照）

《怪胎》一個關於「神經病」的愛情故事？

你單身多久了？單身到懷疑自己的性格要孤單一輩子？《怪胎》告訴我們：不用害怕等不到愛，世界上總有一個懂你的神經病。

《怪胎》由林柏宏、謝欣穎主演，故事講述兩位男、女主角都患有「強迫症（OCD, Obsessive - Compulsive Disorder）」，他們總是獨來獨往、不合群，有天二人無意間相遇，因同病相憐，相遇、相知，並相愛。

以「神經病」比喻普羅大眾經歷的愛情問題，獨特的視覺出發，令電影在台灣上映已成熱話，而且已經入圍本屆金馬獎「最佳新導演」、「最佳男、女主角」等6大提名，雖然最後失落獎項，但成功引起大眾共鳴。

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老天爺讓我們有 OCD，是為了讓我們相遇。 《怪胎》

尋尋覓覓以為找到天生一對，但對方改變了，你能接受嗎？（《怪胎》劇照）

我們都能遇到懂自己 但沒有事情是永不改變

在78億人中，要找到一個物質與現實層面相襯、門當戶對的不難，而尋覓與自己惺惺相惜的真命天子，才更像是天方夜譚。

戲中的「強迫症」不一定是指實質怪癖、習性，同時比喻着我們每人的堅持、原則，男女主角和你我沒兩樣，一旦遇上一個懂自己、接納自己、愛自己的人，甚至是言行一樣的人，墜入愛河是在所不免，旁人看是怪胎，我們看彼此卻是天生一對。

我們可以一直維持這樣，一切都不會改變的。 《怪胎》

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情人間會給彼此很多承諾，但真的能永不改變嗎？

劇中，謝欣穎為了愛情，就算對細菌敏感，也為了另一半跨出自己的舒適圈，搬到對方家住；後來，林柏宏的強迫症突然痊癒了，令謝欣穎再次感到孤單，彷彿又被世界遺棄，他們試着找方法、努力回到從前。

現實中唯一不變，是人都善變，我們沒有辦法去改變誰，只能裝備好自己，對自己好好的，迎接下一個「怪胎」。

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