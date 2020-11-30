林青霞曾被指小三 一代女神情路坎坷40歲時閃嫁富商:我想有個家

66歲台灣「元祖女神」林青霞在微博消失匿跡多年後，終於再次使用微博分享日常，更曬出多張陳年舊相，相中氣質非凡的她美貌驚艷程度引起熱議。前不久林青霞才剛發行了個人第三本散文著作《鏡前鏡後》，曾是一代傳奇的女神林青霞情路異常坎坷堪比小説情節？

66歲林青霞出演過多部膾炙人口的作品，是影迷心目中永遠的女神。(一部電影一句經典@微博)

林青霞曬舊照充滿仙氣 網民轟動：真正百年一遇的美女

外表清秀，氣質脫俗的林青霞自年輕時就散發著一種「不食人間煙火」的空靈感，她剛開始出演愛情文藝片而嶄露頭角，八十年代將演藝重心移至香港影壇，參演過多部膾炙人口的作品，其中《笑傲江湖》中「東方不敗」一角堪稱經典，林青霞美貌與實力兼備的形象深入民心。

暌違六年的林青霞於今年再度活躍於微博上，她上傳了不少年輕舊照引起熱議，照片中她嫣然勾唇一笑，微露貝齒，綻露笑意，天姿國色讓人傾倒，在當年林青霞是數一數二非人工美女，樣貌自然清麗，雖然外界曾盛傳她曾整過容，不過經林青霞本人證實，她在訪談節目中發誓宣稱：「從頭到腳，沒有一個地方有整容」，網民都紛紛讚歎：「這才是百年一遇的美女啊！」

▼▼▼【林青霞微博曬出珍貴舊照美貌驚人！】▼▼▼

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▼▼▼【回顧更多林青霞驚艷靚照】▼▼▼

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曾做小三破壞他人家庭 三角關係糾纏20年無果

雖然林青霞的事業平步青雲，頗有聲色，但是她的感情之路卻十分坎坷曲折，當年最為轟動的要屬她與台灣男神演員秦漢和秦祥林的三角戀關係，她周旋在兩人之間情感糾葛長達二十年之久。當年年僅19歲的林青霞參演第一部作品《窗外》就邂逅台灣男演員秦漢，兩人天雷勾動地火，萌生的情愫一發不可收拾。然而，秦漢大林青霞足足八歲，早已成家立室，這段孽緣當時備受爭議，林青霞亦背負破壞別人家庭的罵名，讓她備受煎熬，有傳林青霞曾因秦漢吞藥自殺。

林青霞與秦漢戀情備受關注。（gotv）

▼▼▼【林青霞與秦漢、秦祥林糾纏不清20年?】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：鄧萃雯王祖賢曾錯愛人夫毀形象 愛情心理測驗 你會成為第三者嗎?】「大美人」王祖賢也曾錯愛人夫？▼▼▼

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當秦漢在家庭與「真愛」林青霞兩者之間搖擺不定之時，因合作《我是一片雲》而對林青霞產生好感的台灣男演員秦祥林，向林青霞展開猛烈追求，甚至陪她前往美國散心療情傷，讓林青霞大受感動，二人更火速訂婚。不過美好景象在秦漢離婚後被打破，當時有指因一時衝動而訂婚的林青霞發現自己最愛的仍然是秦漢，據悉她在1984年退婚秦祥林，翌年在瓊瑤的撮合下，與秦漢才又重新走到一起。

兜兜轉轉之下，林青霞與秦漢有情人終成眷屬，他們高調戀愛，愛情長跑了十年，就在眾人都以為林青霞與秦漢會修成正果的時候，卻又傳出分手的消息。有指秦漢雖然如願以償與林青霞在一起，卻遲遲不娶林青霞，以為遇見真愛的林青霞，也開始變得心灰意冷，這個男人始終沒有承諾要給她一個家，這段糾纏二十多年的戀情仍逃不過無疾而終的結局。有人曾問秦漢到底為何遲遲不娶林青霞，談及兩人的分手原因，他曾非常委婉地說道：

兩個人的結合最重要是談得來，最怕是沒話可說，螢屏上的情情愛愛一旦落實到生活的柴米油鹽中，或許並不是當初那麼美好，這就是為什麼相愛容易相守難。

林青霞、秦漢與秦祥林一起主演《我是一片雲》。（《我是一片雲》）

林青霞閃嫁失婚香港富商 結婚26年屢傳婚變

被傷透了心的林青霞後來邂逅香港富商邢李㷧，當年40歲的她與邢李㷧交往了半年就閃婚，雖然邢李㷧其貌不揚，談及結婚她表示原因很簡單：「因為他願意無條件的疼愛我。」

我在香港拍了十年戲，我每天就感覺，好像在一個荒島一樣。我覺得我好孤獨我很想要一個港口，要有一個家。這個時候就出現了一個人，令我很有安全感，他有一個信念，就是對我好，就是天上的星星月亮，他都可以滿足你。 《偶像來了》林青霞

林青霞今年已經66歲。(林青霞@微博)

▼▼▼【林青霞40歲閃嫁其貌不揚的香港富商】▼▼▼

不過這段豪門婚姻卻並不太平，結婚26年内兩人傳出婚變的次數就有指高達7次，有傳男方因林青霞沒能為邢家生兒子而包養小三，林青霞搬離邢宅分居，甚至還有指林青霞因婚變打擊疑罹患抑鬱症等傳言，各種婚變消息傳得沸沸揚揚，不過全被林青霞一一否認，本來幸福美滿的婚姻，卻因謠言四起而將林青霞活生生塑造成一個「豪門怨婦」。

但是渾身散發優雅氣質的林青霞面對一切是是非非仍然不急不緩，抿嘴一笑，一笑置之，林青霞近日在微博發文罕有提及丈夫邢李㷧，間接擊破離婚傳言。如今淡出熒幕，醉心寫作用紙筆抒意的林青霞，仍然是影視界抹不掉的美好回憶，堪稱傳奇的各種經典角色觀眾難以忘懷。66歲的林青霞一顰一笑，依舊滿是風韻，如今她成了優雅的代名詞，依然活得精彩，活得自信，用自己的步調延續溫婉恬靜的人生故事。

如果你問我六十歳有什麼感言，我㑹說「圓滿」，我有你們這麼多好朋友關心我，我有三個乖巧的好女兒、我有一個好老公，他們總是默默的支持我包容我。 林青霞

林青霞踏入六十歲依然風姿卓越。(林青霞@微博)

▼▼▼【林青霞近照仍然風韻猶存，一代女神老了仍美？】▼▼▼

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