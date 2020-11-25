林青霞曬《紅樓夢》古裝相　賈寶玉扮相超靚仔網友激讚：雌雄同體

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「女神」林青霞自日前回歸微博之後就不停上貼生活動態，同大家分享她的日常點滴。近日她就上貼了一系列古裝照片，回往拍攝電影《金玉良緣紅樓夢》的趣事，她無論女裝還是男裝扮相都一樣出眾，獲得許多網友激讚。

林青霞無論男裝還是女裝扮相一樣出色。（林青霞微博圖片）

眾所周知，林青霞五官立體﹑濃眉大眼是大美人一名，而且氣質又出眾所以扮演古裝的時候特別迷人，有一種不食人間煙火的仙女感覺。但她的長相扮演男人亦沒有違和感，更具有英氣的一面，而《金玉良緣紅樓夢》的導演李翰祥卻看中林青霞這個特質，將她原本演的林黛玉則改成賈寶玉，林青霞道：「十七歳「窗外」導演宋存壽要我拍幾張古裝照片，原來是拍給李翰祥導演看我扮林黛玉的照型。二十二歲簽約邵氏電影公司，演的是《紅樓夢》林黛玉。李導演誇我玉樹臨風，靈機一動要我改演演賈寶玉。」

林青霞演賈寶玉非常帥氣。（林青霞微博圖片）

眼見林青霞的賈寶玉扮相非常帥氣，給人一種稚氣男孩感，配合人物角色的描寫「面如敷粉，唇若施脂」，是不少人心中最出色的賈寶玉之一。不少網友都留言大讚：「玉樹臨風」﹑「真正的美人兒是雌雄同體的」﹑「英氣十足」等，完全是有讚無彈。

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