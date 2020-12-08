41歲香港女藝人胡杏兒寶刀未老，近日參加內地綜藝節目《演員請就位2》過關斬將擊敗一眾實力派演員，奪得冠軍寶座，再拿下演藝生涯的另一里程碑。曾經是無線電視的當家花旦之一，離巢後獨自闖蕩的胡杏兒，演員之路起起伏伏，她的成后之路亦充滿曲折暗藏許多辛酸。

41歲胡杏兒勇奪內地演技綜藝節目《演員請就位2》總冠軍。（胡杏兒@微博）

胡杏兒北闖內地參賽 擊敗眾實力演員奪冠

早前胡杏兒參加內地綜藝節目《演員請就位2》展現精湛演技，重新演繹不少經典場面，包括趙薇電影《親愛的》的其中一段苦情戲，胡杏兒不惜犧牲美貌，全程以素顏憔悴樣子再加上村姑造型演出，歇斯底里的崩潰情感爆發令人動容，演技大獲好評。

當節目來到尾聲，胡杏兒則以大熱姿態打敗了一眾實力派演員，最終贏得「年度最佳演員」總冠軍殊榮，演技曾備受嘲笑的她也一雪前恥。2015年與無線電視約滿離巢的胡杏兒，將演藝重心移至內地，如今終獲肯定，在鏡頭前得知自己奪冠的胡杏兒顯得驚愕不已，從影后惠英紅手中接過冠軍獎杯的她感觸良多，在發表感言時一度哽咽。當晚有不少演藝圈重量級人物亮相，包括著名導演陳凱歌、爾冬陞、趙薇等，還有老戲骨秦沛、姜大衞、惠英紅、吳鎮宇等驚喜出場。

胡杏兒最終贏得「年度最佳演員」總冠軍殊榮。（胡杏兒@微博）

▼▼▼【胡杏兒《演員請就位2》中不惜素顏演出，醜態盡現！】▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼【同場加映：60歲影后惠英紅感情空窗廿多年 一段錯愛曾傷透心:人生總有遺憾】惠英紅曾錯愛渣男 不少大齡女星至今未婚？▼▼▼

從「最醜港姐」到「三料視后」 胡杏兒憑實力完美逆襲？

胡杏兒在1999年參選香港小姐以19歲之齡勇奪香港小姐季軍及活力風采獎成為雙料港姐，然而當年模樣青澀還有輕微哨牙的胡杏兒，外貌並不算十分討好，甚至被諷是最醜港姐。簽約無線電視後胡杏兒開始拍攝劇集，一步一步慢慢磨練演技，漸漸嶄露頭角，直至2002年她飾演電視劇《流金歲月》中的弱智女孩「丁善茵」一角成功入屋而名聲大噪。之後胡杏兒星途開始一帆風順，出演不少電視劇擔演女主角，演活不少膾炙人口、讓人印象深刻的角色，包括《律政新人王》中的「鍾清鈴」、《衝上雲霄》中的「蘇怡」、《我的野蠻奶奶》中的「田力」、《肥田囍事》中的「何美田」等。回憶初出道的日子，胡杏兒曾這樣說道：

公司讓你演什麼，你就演吧，你就是一隻動物，你不會有選擇權的，就算到後面也是的，但每個人都是這樣熬過來的，跟我同輩的那些所有的花旦啊小生啊，都是這樣的。但我覺得有這樣的一段經驗也是很好的，我現在回想老感覺自己以前好像是進了一個少林寺一樣，就訓練你，你出來了以後，你就不怕了。

胡杏兒經歷多年蛻變成視后。（胡杏兒@微博）

▼▼▼【胡杏兒外貌演技不討好曾被嘲？】▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

2011年胡杏兒更憑藉《萬凰之王》中「佟佳·沅宛」一角奪得「最佳女主角」、《怒火街頭》中的「王思苦」拿下「我最喜愛的電視女角色」，再成為該屆「非凡風采女藝員」得主，成為三料視后，與楊怡、鍾嘉欣、陳法拉及徐子珊被譽為無綫電視新「五大花旦」。

2015年胡杏兒與無線電視約滿離巢後，專心北上發展，還成立個人工作室，積極活躍在內地綜藝節目及戲劇中，事業發展得有聲有色，她曾參演內地話題之作《美人心計》、《那年花開月正圓》等，今年再以40歲之齡拋開過往成就參加內地演技選拔真人秀《演員請就位2》，奪冠後的胡杏兒再創事業高峰，展現一個富有經驗的演員的自信、游刃有餘與熱忱，演技再次受到肯定的她，眾所期盼其能夠帶來更多佳作！

▼▼▼【41歲胡杏兒蛻變得更美更成熟?】▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

視后離巢北闖多成功？

不少香港女藝人紛紛北上發展，參演人氣電視劇及綜藝節目，打響知名度，迎來事業第二春，包括最近參演內地劇《燕雲台》再度掀起話題的香港藝人佘詩曼，演藝事業風生水起的她們都曾是無線電視視后，離巢後紛紛外闖，北上發展轉戰內地市場，更再創事業高峰，吸金力不容小覷！

▼▼▼【幾位TVB視后離巢後發展更成功 唯獨「她」風光不再？】▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼【同場加映：55歲邵美琪屢次不敵7年魔咒 傳鄭伊健曾承諾卻不娶:不用別人照顧】邵美琪在情路上屢受波折▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

40+更有魅力 熟齡女人該具備怎樣的心態?

邁向40歲的女人多多少少會被年齡、家庭、世俗觀念等而束縛，然而經過時間與歲月的洗練，40+女人擁有過去努力積累下來的智慧與經驗，一個自信強大的女人，在任何關頭都能夠堅持初心，做自己想做的事，無論是愛情、事業，面對風浪與挑戰無所畏懼！想要挑戰自我，活出更好的人生、成為更好的自己？打拼創業、再創事業高峰的女強人應該具備怎樣的心態呢？

邁向40歲的女人更有魅力更出彩？（《熟女強人》劇照）

▼▼▼【熟齡女強人應有的3種心態】▼▼▼