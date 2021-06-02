撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-02 22:00

惠英紅曾三度勇奪金像獎、2017年再獲金馬獎成為雙料影后；出道超過四十多年的她，一路以來跌宕起伏，曲折坎坷的人生亦如一齣戲。早前惠英紅作客劉嘉玲主持的訪談節目《對照記》，揭露自己童年家境貧困及受情緒困擾的經歷，輝煌成就的影后背後暗藏辛酸血淚史。

惠英紅今年61歲仍保養得宜充滿女人韻味。（kara_waiyinghung@IG）

惠英紅揭童年行乞10年經歷 入行後曾患抑鬱吞藥尋死

惠英紅早前作客劉嘉玲主持的訪談節目《對照記》，憶述童年窮困潦倒的回憶，她表示自己從3歲一直行乞到13歲，整整10年時間，就連劉嘉玲也難以置信地說：「要飯？這不太可能啊？」

惠英紅童年時期一貧如洗，入行成名後跌入抑鬱症的深淵。（kara_waiyinghung@IG）

入行曾患抑鬱吞100顆安眠藥

功成名就的惠英紅也曾經歷過艱辛的低潮期，她分享當時「從很多戲拍的主角」變成「一個電影也沒有」，或是淪為第三女主角、客串角色等，惠英紅坦言心理不平衡，甚至變成憤怒「討厭所有人」。

成年累月，惠英紅漸漸跌入抑鬱症的深淵，她憶述最嚴重的時候，她把自己鎖在家裡，遮蓋所有鏡子，有一個多月的時間足不出戶，「那時候每天都哭，嫌自己垃圾、沒用，最後我做了傻事，吞下100多顆安眠藥。」

那一刻我才知道我生病，回頭一看，我覺得讓我自己很丟臉。所以我選擇面對，怕再回到那時候，我要過得好、放鬆自己，才不會回去。 惠英紅

惠英紅早前作客劉嘉玲主持的訪談節目《對照記》。（劉嘉玲@微博）

幸好在家人好友的開解和支持下，惠英紅成功克服心魔。她透露現在仍然會有情緒低落的時候，不過如今懂得如何去處理負面情緒，會選擇做些自己喜歡的事情，例如放狗、畫畫、打牌等，排解憂鬱。

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惠英紅被指是「落魄公主命」 童年在夜總會跳舞維生

惠英紅曾自言算命師傅說她是「落魄公主命」，童年時期她的生活確實一貧如洗，因家境窘迫，窮困潦倒的她年幼便過著街頭行乞的生活，後來流連灣仔紅燈區向水兵兜售香口膠，幫補生計。據悉當時年僅12歲的惠英紅開始去夜總會跳中國舞，也可一圓自己的明星夢，所幸她17歲時被導演張徹發掘簽約邵氏影業，出演人生第一部電影《射雕英雄傳》已擔演第二女主角「穆念慈」，從此開啟了影視生涯。

在這個過程裡面，我的性格這麼強、那麼往前衝是因為我怕，怕回到那時候、怕貧窮，怕自己沒有位置，我不是說一定要當甚麼大姐，可是我怕沒有位置，因為位置是一個人的生命價值在那裡。 惠英紅

以「打女」形象深入民心的惠英紅，年紀輕輕已有一番成就，她憑電影《長輩》拿到了人生第一座最佳女主角獎，同時成為香港電影金像獎史上唯一一位以武打片榮獲影后殊榮的女演員，她因而打響知名度一炮而紅，叱咤影壇。

惠英紅坦言人生遺憾是沒有童年。（kara_waiyinghung@IG）

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惠英紅感情空窗期長達廿多年 一段錯愛曾傷透心

惠英紅的事業曾經歷低潮，從紅極一時到無人問津，人生陷入低谷讓她一度患上抑鬱症，曾嘗試服用安眠藥自殺。另一邊廂，她的情路亦十分坎坷，據知她花信年華時，有一任十分相愛的男友，當年惠英紅曾自資飛去巴黎出了一本全裸的寫真集，有傳對方無法接受而分手，惠英紅因此深受打擊。而她最令人印象深刻的感情，要屬與常演「奸角」而出名的男演員黃子揚的一段戀情。

1989年惠英紅與小她7歲的黃子揚雙雙墜入愛河，當時男方曾經在鏡頭前揚言會娶惠英紅，誰知後來有「小三」找上門來，才揭發黃子揚背後一腳踏四船的驚人惡行。有指惠英紅曾直言這段戀情是她人生中的污點，更以「劫財劫色」來形容黃子揚，當中的背叛之痛不言而喻。

惠英紅人生經歷起起伏伏，曲折坎坷。（kara_waiyinghung@IG）

人生一定有不同的遺憾，不可能十全十美，我反而覺得這是缺憾美！

如今惠英紅事業仍然如日中天，獲獎無數的她完成了一個又一個人生的里程碑，然而在感情方面她仍未尋覓到歸宿，不過她卻欣然地享受著單身生活。惠英紅曾在訪問坦言自己是感情絕緣體，身邊並沒有多少追求者，感情空窗期竟然已長達差不多20多年。不過與其隨便開始一段感情，她卻想「善待自己」，等緣分自然來到，寄情於工作更能讓她感受到自己的價值。

惠英紅享受著自由自在的單身生活。（kara_waiyinghung@IG）

這一切都是上天最好的安排。60歲的自己，作為女人，我有自信，可以一直優雅老去。每個人，都是一個傳奇。

戲如人生，人生如戲。一個女人的價值不是單靠事業或愛情就能一言以蔽之，惠英紅最令人欽佩的地方在於她歷經人生高峰與低谷，仍然堅毅不屈地堅持做自己想做的事情，走自己想走的路。在時間的洗練下，她苦過捱過，如今一切磨練皆成過眼雲煙，慢慢沈澱而下化作堅持的印證，年過半百仍是「日出江花紅勝火」，一個自信强大的女人，不會被命運所打倒！

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