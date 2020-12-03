62歲朱玲玲有「香港最美港姐」之稱，曾經嫁給霍震霆成為「霍家長媳」的她風光無限，更開創了港姐嫁入豪門的先河。然而「一入豪門深似海」，豪門婚姻生活並非想象般美好，情路並不順坦的朱玲玲又是如何遵從本心，最後活出自我呢？

今年62歲的朱玲玲有「香港最美港姐」之稱，兩度嫁入豪門。（VCG）

朱玲玲童話式豪門婚姻轟動一時 號稱香港「二十世紀最隆重婚宴」

在1977年，年僅19歲的朱玲玲參加香港小姐選舉，憑藉出色的外表與優雅的舉止，一舉拿下「香港小姐冠軍」以及「最上鏡小姐」兩項殊榮，成為香港小姐選舉歷史上第一位「雙料港姐」，更有「最美港姐」之稱。獲得「港姐」桂冠風姿卓越、年輕貌美的朱玲玲一夜之間成為全城矚目的焦點，更成為「全香港男人的夢中情人」，自然也受到城中富公子傾慕成為他們的追求對象。

朱玲玲年輕時清麗美貌讓人驚艷。（jushuo.com）

▼▼▼【朱玲玲清麗動人美貌是「全香港男人的夢中情人」？】▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

氣質高雅的朱玲玲立即吸引了香港富商霍英東的長子——霍震霆的視線，對她展開猛烈追求，有指當年霍震霆在朱玲玲拍劇時經常探班，朱玲玲的化妝枱上每天都會收到一束玫瑰花，。對於一位富家公子的浪漫攻勢，也甘願做她的「護花使者」，據悉年輕的朱玲玲大受感動，很快被霍震霆擄獲芳心，兩人僅交往九個月便閃婚，被稱為是「郎才女貌」的結合，朱玲玲亦開創了「港姐嫁豪門」的先河。

朱玲玲與霍震霆舉行「香港最隆重婚宴」

1978年霍震霆與朱玲玲舉辦了號稱七十年代最隆重、最盛大的婚宴，有指婚宴一共開了350圍，出席婚姻的賓客超過4000多人，包括各政商界名流及演藝界名人，連當時的港督麥理浩及澳督李安度也到場祝賀，場面空前盛大。而舉辦婚宴的金額在當時來說可謂是天文數字，據聞當年霍震霆給予朱家的禮金就高達1000萬港幣。這場盛大婚宴轟動全港。朱玲玲年僅20歲就成功嫁入豪門盡享榮華富貴，無疑是「幸運的灰姑娘」，她與霍震霆這對「才子佳人」童話式愛情，讓城中少女都艷羨不已。

朱玲玲在年僅20歲時嫁給霍震霆，成為一時佳話。（jushuo.com）

▼▼▼【朱玲玲與霍震霆的婚宴轟動全港】▼▼▼

豪門媳婦不易做 20多年婚姻觸礁早有先兆？

才剛獲得港姐冠軍，準備踏入演藝圈大展拳腳的朱玲玲，卻選擇走上婚姻的紅地毯，為了愛情放棄了大好前途與事業，從此背負「霍家媳婦」的身份，展開豪門生活。朱玲玲先後誕下三子為霍家開枝散葉，有傳霍氏家族較為傳統，規矩要求嚴格，更不接受女眷輕易拋頭露面，因此朱玲玲一直以來專心主內。

都說「一入豪門深似海」，年紀輕輕便成為豪門媳婦的朱玲玲，在豪門深宅的生活冷暖自知，能傾訴的對象更是少之又少。然而性格活潑的朱玲玲興趣廣泛，喜歡旅遊、跳舞、攝影等，年輕的她對許多事物都充滿新鮮感。有指朱玲玲曾與姐姐合夥在英國開設了一間售賣珠寶飾物的精品店，卻造成不小風波。有傳霍震霆認為此舉有失家族顏面，勒令她退股回家，並要求朱玲玲乖乖留在家中，專心照料家庭做好本份。

朱玲玲與霍震霆結婚20多年感情早已生變。（jushuo.com）

後來又有指霍震霆因工作繁忙，對家庭的照顧逐漸減少，兩人聚少離多，加上在豪門生活的種種約束之下朱玲玲只能委曲求全，而愛情的悸動也漸漸在日復一日的生活中，被磨蝕至消失殆盡，兩人之間的感情嫌隙越來越大，曾經對愛情的期盼換來的卻是無窮無盡的孤獨與壓抑。

朱玲玲與霍震霆兩人婚變的「導火線」，據悉是源於2000年霍震霆與內地女主播傳出緋聞，有指忍無可忍的朱玲玲一氣之下搬離霍家大宅，婚變傳聞一時之間甚囂塵上。雖然後來朱玲玲為顧及夫家顏面，盡「霍家長媳」責任，仍陪伴丈夫霍震霆出席大大小小的場合，但兩人已經貌合神離。直至霍英東2006年去世，朱玲玲透過好友葉倩文向外宣佈與霍震霆早已經於1997年分居，數年後亦正式簽紙離婚，為20多年的豪門婚姻正式畫上句號。

據悉霍英東多年後曾親自解畫，當年欽點朱玲玲嫁入霍家並在婚宴上大排筵席是為了幫助霍震霆在國際上打響知名度，一來當時朱玲玲當選港姐成為輿論焦點、聲名大噪，對於幫助霍震霆外交活動提振名望能推波助瀾，二來外表美麗動人、健康活潑的朱玲玲形象極佳，是「霍家長媳」的最佳人選。

▼▼▼【同場加映：吳佩慈成豪門界笑話 5年生4胎仍無名份 產後保養反更受關注？】▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

朱玲玲再入豪門 失婚後重遇真愛改寫人生

離婚摘下「霍家媳婦」的光環，朱玲玲雲淡風輕地離開，重獲自由的她投入自己喜愛的事業，過著想過的生活方式，外人爭破頭都想嫁入豪門，朱玲玲卻決定遵從自我決意離開。直至2007年朱玲玲再被揭新戀情，對方是大她10歲同樣出身豪門世家的羅康瑞，他亦是瑞安集團老闆。失婚後再遇見豪門愛情，這次不再是年輕的轟轟烈烈，而是細水長流的陪伴與相處。

2008年朱玲玲與羅康瑞低調完婚，同樣經歷過一段失敗婚姻的二人相知相惜，至今恩愛依舊。如今62歲的朱玲玲仍然難掩高雅氣質，舉手投足間溫婉爾雅，重新找到情感歸宿的她印證了新時代獨立女性勇敢的一面，幸福婚姻需要磨合，若無法繼續相愛，不執著、不糾纏、不強求，學會放手也是一種自愛。

朱玲玲與霍震霆離婚後重拾愛情，再嫁給富商羅康瑞。（VCG）

▼▼▼【朱玲玲與羅康瑞才是真愛?】▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼【同場加映：曾是劉鑾雄最愛?富豪殺手李嘉欣認做小三拜金 8段情史終圓豪門夢】李嘉欣8段風流情史，個個「非富則貴」?▼▼▼