41歲林峯與內地模特兒張馨月於2019年除夕夜驚喜宣布結婚，拍拖相當低調的兩人，突然決定攜手步入婚姻殿堂，讓一眾粉絲都驚喜不已，目前張馨月已誕下寶貝女，一家三口煞是幸福。不過，從默默無名的「網紅」模特兒突然升級做「峯嫂」，張馨月分享幸福日常生活時，卻引來不少酸言酸語，她甚至不惜與網友展開舌戰？

林峯與內地模特兒張馨月於2019年除夕夜驚喜宣布結婚。（張馨月@微博）

新婚將滿一年 林峯張馨月幸福滿瀉

41歲林峯去年底宣布娶內地模特兒張馨月，共同邁入人生新階段，讓一種粉絲都驚喜不已。今年9月林峯再於微博宣布升級做新手爸爸，帶來張馨月懷孕喜訊，兩人更上傳了不少「一家三口」可愛合照，與大家一起分享喜悅心情，畫面非常溫馨。

林峯與張馨月組成一家三口煞是幸福。（張馨月@微博）

我的2019，人生步入新階段，往後的歲月有妳相伴，我的夫人張馨月。 林峯

▼▼▼【林峯與張馨月甜蜜合照】▼▼▼

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張馨月常曬豪門闊太生活被批炫富 一句話霸氣回應網友

林峯與張馨月婚前婚後一直也有不少流言蜚語。張馨月不時會分享自己的日常生活，眼尖的網友發現她經常用名牌手袋，居住環境豪華奢侈，指責她在炫富。從默默無名的模特兒突然飛上枝頭成為「峯嫂」，難免會惹來不少酸言酸語。在張馨月產女後，就有傳林峯為她挑選最頂級的坐月子套餐，每月花費36萬多人民幣，還有報導指林峯手持的兩個豪宅物業總市值高達1億600萬，嫁入豪門的張馨月自然難逃網民「追擊」。

▼▼▼【林峯公開寵妻宣言】▼▼▼

男人負責賺錢養家，女人負責貌美如花。 林峯

張馨月多用名牌手袋生活奢侈惹抨擊？（carina.xin@IG）

日前，張馨月再次引起爭議，事關她近日在社交網站上大曬名牌手袋，並留言說：「看到特別喜歡的商品，哪怕目前用不了，先買再說！」而張馨月曬出的手袋大多是奢侈品牌，她更曾標註價錢並表示「價格相對親民都在1萬左右」，再被網友質疑炫富，有網友認為價格一萬元的手袋被稱為「價格親民」，不愧是豪門闊太！

有網民好奇問：「你不工作，沒有收入。買包的錢都是老公給嗎？」張馨月回應說：「自信點把嗎去掉！再加個開心Emoji。」直認花老公錢。有其他網民留言力撐：「她花她老公錢不是很正常嗎，她老公的錢就是她的！」雖然張馨月推薦的最後一款手袋只需人民幣299元，仍難逃網友酸言酸語「攻擊」，更激到張馨月親自開腔回應網友留言！

▼▼▼【張馨月被酸炫富，與網民「對戰」火藥味濃?】▼▼▼

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女人愛「炫富」背後是大有原因？

社會上出現的一個有趣的現象，許多家財萬貫的富人喜歡保持低調，不顯露自己的財富，但是一些家境稍稍富裕的人卻很喜歡炫耀自己的奢華生活，對於這種現象，心理學或許能解答！特別是愛「炫富」的女人背後是大有原因？

炫富的人通常自卑又缺乏安全感？（freestocks/Unsplash）

▼▼▼【同場加映：劉嘉玲天價花瓶插花被批 文詠珊何艷娟愛曬名牌 炫富心態不單純？】女人「炫富」背後原因，遠比想像複雜得多！▼▼▼

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▼▼▼【真正有錢人其實都很低調?】▼▼▼

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資料來源：The University of Minnesota