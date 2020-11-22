劉嘉玲除了因年過半百仍擁有凍齡美貌和苗條身段之外，她的富有程度同樣為人津津樂道。追求生活品味的劉嘉玲不時就在為社交平台上分享奢華寫意的生活，更不經意地把豪宅内部曝光，豪華的裝修和寬敞程度讓人驚嘆不已！

劉嘉玲喜歡追求生活品味，是圈中人所共知的「富婆」。(carinalau1208@IG)

劉嘉玲早前在Instagram的限時動態中上傳了一張照片，隨即在網絡上引起熱議。照片中是一個古色古香的陶瓷花瓶，花瓶裏插滿了鮮花，劉嘉玲更表示出花的品種是白櫻花，不過眼利的網民發現照片中用來插花的花瓶原來價值不菲，根據搜尋發現，這個花瓶疑似是乾隆年間製成的「粉彩九桃天球瓶」，曾經在2017年進行拍賣並有指以人民幣4255萬成交！價值如一層豪宅的古董花瓶，卻只是劉嘉玲家中用作插花用途，而這個價值連城的花瓶，也只是劉嘉玲家中眾多裝飾品的「冰山一角」，網民也不禁驚嘆劉嘉玲的富有程度，同時也有不少網民批評她在根本「炫富」。

劉嘉玲在IG上傳了一張插滿白櫻花的花瓶，眼尖的網友發現這個花瓶價值不菲，價格高達4千多萬。(carinalau1208@IG)

劉嘉玲經常都會邀請朋友到家中作客，從在Instagram照片中看到，劉嘉玲的複式豪宅裝潢豪華又氣派，單是經常出現的飯廳就已經十分華麗。有網友估算飯廳中央的水晶燈就要價值過百萬人民幣，其餘的裝飾看上去也是價格不菲，整個飯廳就像高級餐廳一樣，讓網友大開眼界。

劉嘉玲經常邀請朋友到家中作客，她的複式豪宅裝潢豪華又氣派，單是飯廳就已經華麗得如高級餐廳一樣。

據悉劉嘉玲平常並不住在這裡，這間豪宅只用來宴請朋友的「私人會所」，手握多間物業。別人炫富都是曬名牌手袋，但是劉嘉玲卻是曬豪宅，是圈中人所共知的「富婆」。劉嘉玲更是精通理財之道，有指她從1990年代開始就不斷在各地買入多間住宅和商鋪，家產越來越豐厚，而她現時居住的豪宅就是其中一棟物業，位於中半山的梅苑，有傳市價高達約1億港幣。

▼▼▼【劉嘉玲半山豪宅曝光！離地得太驚人？】▼▼▼

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娛樂圈中不少女星都愛炫富 ?

31歲的文詠珊(Janice Man)在去年10月嫁給金融才俊吳啓楠（Carl），嫁入豪門成為過億闊太，兩人在米蘭古堡舉行了一場盛大的夢幻婚禮，文詠珊成為了女生夢想中的公主。婚後的她生活更是十分寫意，經常在社交平台分享日常生活，有網友表示文詠珊婚前經常都在社交平台炫耀Louis Vuitton (LV)、Gucci、Dior等名牌手袋，數量驚人，價值十分可觀。而婚後的文詠珊還不時分享日常家居生活，不經意曝光了她和丈夫位於大埔的比華利山別墅，有傳價值過千萬的超豪宅，過上闊太生活。

31歲的文詠珊(Janice Man)婚彼的她在婚後生活富貴，過上闊太生活。（janice_man@ig)

不過早前傳出文詠珊為了「慳錢」而狠心辭去一起工作10幾年的助手，疫情這個艱難時期，有指她也只補貼一個月工資讓助手離開。這位助手突然失業，疫情下更是彷徨無助。有網民批評文詠珊婚前婚後一樣財富豐厚，而且近年轉戰内地工作的她更是身價暴漲，有傳名下更有過千萬的跑馬地物業，生活富貴無憂，卻不念久多年共事之情，做出了無良僱主的「炒人」行為，指事件若果屬實，真是太讓人失望。

▼▼▼【文詠珊(Janice Man)名牌手袋數量驚人？】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：Angelababy的闊太千金「閨蜜團」曝光！＞＞Angelababy打入上海闊太團 合照站邊被嘲 家底強大地位更勝明星?】▼▼▼

今年29歲的何艷娟是2014年的香港小姐季軍，畢業於港大法律學系，因參加香港小姐競選投身娛樂圈，演藝事業發展平平的她一直都擔演不起眼的配角，但是何艷娟的感情世界卻比演藝事業精彩得多。要數何艷娟最引人矚目的一段感情，就是她和估計坐擁30億身家的奧博營運總裁吳志誠的「爺孫戀」，吳志誠比何艷娟大40歲，兩人在2018年入紙結婚，何艷娟一夜之間「麻雀變鳳凰」，總是一身的珠光寶氣出現於人前。不過這段「爺孫戀」不足一年便火速完結。雖然何艷娟被標籤上「拜金女」的稱號，她卻絲毫不在意外界的看法，很快就覓到下一任戀人，有指她已戀上身家超過200億的寳聲集團董事長陳燿璋（Anson），生活光繼續富貴。

29歲的何艷娟是2014年的香港小姐季軍，演藝事業發展平平的她感情世界卻十分精彩。

躋身上流社會的何艷娟活躍於慈善晚宴和高級品牌活動，每次出現都是一身名牌行頭，富貴逼人，但據悉她和Anson的戀情相戀很短時間也是分手告終。不過何艷娟分手後依然富貴，甚少工作卻養尊處優，不但住豪宅、周遊列國，出入有司機接送，令外界大感好奇，而且更經常在IG炫耀她的名牌手袋和服裝首飾，最常見的就是Hermes、Dior、Chanel等等，同一款手袋也有不同顔色不同大小，保守估計所有名牌手袋至少總值近百萬元。

▼▼▼【何艷娟被指「拜金」經常在IG炫富】▼▼▼

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女人愛「炫富」背後是大有原因？

但在社交平台上炫耀奢華生活或名牌的女生比比皆是，到底她們「炫富」的背後是什麼心態？美國明尼蘇達大學有研究就為此進行研究賓驗，找出了女生們喜歡炫富的原因，結果發現真是「女人心海底針」，炫富不單純是「曨命」如此簡單！

▼▼▼【女人「炫富」背後原因，遠比想像複雜得多！】▼▼▼

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資料來源：The University of Minnesota

▼▼▼【同場加映：炫富不是最討厭?==>男生最討厭的十種女生 拜金、講粗口排尾 一致認同最難頂是...】▼▼▼