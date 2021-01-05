【王君馨｜暴食症】王君馨近日在個人YouTube頻道分享患上暴食症與抑鬱症，更曾哭着吃垃圾桶中的餅乾與出現自殺念頭，幸後來得信仰與好友支持，捱過三年時光，終於康復，希望透過分享自己的經驗，鼓勵同路人。

王君馨入行屢受批評、長期節食 由吃找「滿足感」變暴食症

疫症肆虐，不少藝人都「轉戰」YouTube。王君馨近日也在YouTube頻道分享，指近日大家因疫症而需時時留家，或會比較孤獨，因此她以過來人身份，分享自己也曾經歷最孤獨的時刻，更患上暴食症與抑鬱症。

▼▼▼點擊看王君馨患上暴食症的心路歷程，王君馨最瘋狂時一邊哭一邊吃回垃圾筒的餅乾？▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

對自己好一點 不用事事跟人比較、苦撐



王君馨分享，所有難關都只是過程，不要覺得只有自己一個在經歷，每人也都在克服屬於自己的難題，透過不一樣的方式來抒發。最後，王君馨寄語，做人可以失敗，可以不完美，可以做自己，對自己好一點，不用事事跟人比較，最重要是找朋友傾訴，不要自己一個苦撐。

王君馨近日在個人在YouTube頻道分享患上暴食症與抑鬱症。（Grace Wong Official Channel＠Youtube）

暴食症由社會壓力而來，這些女明星也曾患暴食症？

根據香港心理衞生會，暴食症是在非常短時間內，吃大量平日戒絕的肥膩食物，如在兩小時內耗掉數筒餅乾、幾盒巧克力和幾個蛋糕後，卻又感悔疚和沮喪而扣喉與嘔吐，十分不健康，而標榜瘦即是美的社會，這情況並不罕見。

▼▼▼王君馨以外，這些女星也曾患上暴食症？誰抗拒P圖而抑鬱、哪選美亞軍體重曾達62kg？▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

其他文章：

▼▼▼不能自控地進食，卻又陷入無盡的內疚中，你有沒有暴食症？▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

▼▼▼點擊看周秀娜「30+」的愛情與奮鬥價值觀▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼點擊看楊冪如何解讀「綠茶婊」經典對白，被批評外貌如何應對？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼點擊看楊冪在節目中分享如何面對批評與負面情緒▼▼▼