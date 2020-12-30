《小儀與13型男》於上周開播，由阮小儀主持，邀來13位藝人，包括張繼聰、關智斌、陳柏宇、吳肇軒與Artem Ansheles（俄仔）等等，與小儀約會。小儀除了忙於「換畫」外，也會與「型男們」大談愛情觀。

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有驚喜「約會」：小儀、俄仔差24年「姊弟戀」

在《小儀與13型男》中，50歲的小儀邀來26歲的「小鮮肉型」俄仔Ansheles擔任嘉賓，讓小儀一嘗「姊弟戀」的感覺。小儀與俄仔Ansheles也坦言沒有試過差距這麼大的「姊弟戀」，26歳的Ansheles表示頂多只能大五六年，如果年齡太大，就似媽媽。

小儀與13型男｜50歲的小儀在其中一集邀來26歲的「小鮮肉型」「俄仔」Ansheles擔任嘉賓。 （《小儀與13型男》劇照）

打破「姊弟戀」刻板印象 只能吃「Low tea」感覺回春？

在節目中，Ansheles帶小儀玩VR、跳彈牀、因為「小鮮肉型」男生沒錢所以只能野餐吃「Low Tea」。

小儀後來分享，本以為會很累，但與「弟弟」約會，竟有「回春」的感覺；而Ansheles也表示本以為「姐姐」會很容易受傷，但結果不是，二人約會也都十分愉快滿意。

小儀與13型男｜ 張繼聰擔任阮小儀主持節目《小儀與13型男》的嘉賓，是「愛妻型」。（《小儀與13型男》劇照）

小儀與多位「型男」約會，在現真戀愛中，是不是「忘形換畫」，就更易找到真命天子？

愛情有數得計 拍拖＿次後才遇最適合的人

英國倫敦大學學院副教授Hannah Fry曾出版《愛的數學》（The Mathematics of Love）一書及在TED的講座早早已提到－愛情有數得計。即使你非鐵板神算，或許也可合指一算算出最合適的他何時出現、省卻徒然傷心。

在2015的TED演講中，她曾說到，我們都想找到那個最適合的人，卻也都怕錯過與錯愛，但怎樣才知道誰最合適？我們係法在人生走到盡頭前，把愛過的人一一列舉，看看誰人或許差點就是你的終身伴侶，而這樣也沒意思。可是，要是我們可一早「計算」出最合適的人呢？

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