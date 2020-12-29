伴侶互讚更長久？陳豪讚陳茵媺廚藝全能　馬國明讚湯洛雯近盲目？

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《使徒行者3》結局已播出，3個神秘角色在片尾現身，包括謝天華、姜皓文、以及早在第一集出場的中國演員鄭愷，疑似為第4輯埋下伏筆。而在《使徒行者3》大結局中，黃翠如飾演的鄭淑梅臨死一幕十分催淚，丈夫蕭正楠更盛讚：「無人欣賞你，我欣賞你。」

蕭正楠讚黃翠如：無人欣賞你我欣賞　圈中互讚情侶還有⋯⋯

蕭正楠更在《使徒行者3》大結局播出後，情不自禁地表達對太太的仰慕，寫：「睇到我好傷心，傷心嘅你應該值得更多讚賞，你嘅能力，你嘅努力，我一一都看在眼中⋯⋯無人欣賞你，我欣賞你。」不過一夜過後，蕭正楠已刪除有關照片。

其實蕭正楠時時也公開讚黃翠如，他們以外，不少恩愛的明星情侶、夫妻都不時互讚，有人相愛25年恩愛如昔？

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情侶「互讚」增進感情？研究：愛情要長久　「盲目」最重要

熱戀中的情人，總是覺得對方天下無雙；但日子久了，便會把好的壞的都磨平，似是一個尋常人，伴在身邊，由相愛相惜，到最後只剩相處，那到底情侶「互讚」，是不是「愛情保鮮」的方法之一呢？

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難怪納蘭容若也寫：「人生若只如初見」。

參考資料：Psychology Today,Huffpost

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