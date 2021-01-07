一向作風出位大膽的馮盈盈最近就進軍YouTube界開設個人頻道，她的第一條影片更以素顔分享護膚技巧，以及出浴鏡頭打響頭砲，難怪短片上載短短數天便有接近５萬點擊率。

馮盈盈在YouTube開設了個人頻道，並分享了她的第一條影片，在網絡上引起熱議。(crystalfyy@Instagram)

馮盈盈於1月2日在自己的個人YouTube頻道上載了第一條影片，内容是關於她拍攝前的例行準備，除了素顔上陣分享她的去水腫秘訣之外，更示範了她的減肥運動，教大家大熱的高間歇HIIT燒脂運動招式，又分享自創去水腫飲品綠茶齋啡，然後會浸浴以消除疲勞，最後教大家如何製作生熟薏米水達到瘦身效果，短短一條10分鐘的影片資訊卻十分豐富。馮盈盈還找來專業的攝影工作室負責拍片，製作十分認真。

馮盈盈的影片除了素顔分享去水腫秘訣之外，還有出浴鏡頭，十分吸睛。(crystalfyy@Instagram)

不過網友卻把焦點放在了馮盈盈浸浴的畫面，她完全無懼在鏡頭前展露玉背和長腿，性感的畫面吸引一眾網友追看，她也在自己的Instagram上載出浴美照，並寫道：「弱弱的跟大家說聲，我的個人Youtube Channel已經開通，並且上載了第一條影片，我覺得內容都頗具資料性和有趣，但拍出來的效果香艷到自己都唔敢睇，如果大家有時間就望望啦。」

馮盈盈在自己的IG上分享自己的YouTube頻道，並表示拍出來的效果十分香艷，吸引一眾網友追看。(crystalfyy@Instagram)

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