今年已經36歲的傅穎(Theresa)保養得宜，仍然散發著少女味，比起出道的時候外貌亦不斷進化變得更加精緻甜美。最近傅穎(Theresa)就在小紅書分享了她擁有迷人電眼的美妝秘密，間接粉碎了多年來的整容疑雲?

有網民表示傅穎(Theresa)出道時候和現在的外貌差距很大，從丹鳳眼變成雙眼皮電眼，經常被質疑曾經整容。（IG@theresafu.w）

傅穎(Theresa)外貌不斷進化 被指愈來愈似「網紅臉」

傅穎(Theresa)從兼職模特兒入行，到2002年以9人女子組合COOKIES出道成為歌手，她的外貌亦不斷進化。回看剛出道時「男仔頭」模樣、皮膚黝黑的傅穎，跟現在的甜美可人的美貌恍如兩個人。那時的她五官沒有現在的立體精緻，而且打扮中性，加上當時的怪異妝容，並不算太亮眼，其後傅穎一度轉變成濃妝大眼日本妹「𡃁模」風格。隨著時間推移，傅穎被指繼續變臉，北上大陸發展的她，被指愈來愈似「網紅臉」，一度令人認不出來，一直以來有不少人質疑曾經整容。

36歲的傅穎現在更愛自然的淡妝，偽素顔的妝容更突顯她的氣質，散發少女味。（IG@theresafu.w）

▼▼▼【傅穎（Theresa）外貌進化史，被網民指變成「膠臉」?】▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼【同場加映：蔡卓妍阿Sa「偽素顔」化妝秘訣公開 4招遮瑕大法令黑眼圈瞬間消失==>蔡卓妍（阿Sa）4招黑眼圈遮瑕大法，必學重點公開！】▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

傅穎（Theresa）變美靠化妝 雙眼皮神器秒變大眼妹?

不過化妝的確可以改變一個人的外貌，傅穎(Theresa)的妝容也一直也有不同的變化，從日系濃妝到現在的清純偽素顔妝，淡雅乾淨的妝容反而更加突出了她的五官，不過隨著歲月的流逝，傅穎也表示她的外貌也出現了衰老的跡象，特別是眼睛部分。

傅穎（Theresa）表示因眼部肌膚老化關係，眼形亦出現了變化。(tsfamily@ig)

很多人都指傅穎曾經動刀，由出道時的丹鳳眼變成了現在雙眼皮杏眼，但傅穎表示是老化導致眼部的骨膠原流失，令眼形出現了變化。老化後眼皮變得鬆弛失去支撐，眉眼距離就會變遠，眼睛會變得更圓更下垂了，並不是整容手術而來。

而平日她化妝時，也會不時使用雙眼皮產品，令雙眼更加深遂圓大，但她提醒如果日常經常使用雙眼皮產品，無可避免會加速眼皮鬆弛的速度，因此卸妝的時候就要特別小心，更要仔細保養眼周的肌膚。

▼▼▼【傅穎（Theresa）2大雙眼皮神器推薦，精靈大眼的秘密是...】▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

▼▼▼【同場加映：高海寧抖音曬素顔 網民大讚白滑如少女10款最愛保濕面膜眼膜公開==>高海寧冬季必備的10款保濕面膜、眼膜推薦】▼▼▼