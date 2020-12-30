韓國女星美女如雲，鏡頭前女星的美貌總是無可挑剔，讓不少人想要一探真偽，到底真人會否和上鏡一樣好看，還是只是濾鏡、修圖帶來的虛假效果？韓國媒體Ten Asia的攝影記者徐瑞真就曾經為不少巨星級女星拍攝照片，見過無數明星真物的他，早前更在節目中揭開了女星顔值真面目！

BLACKPINK是不少人心中的女神，只有一成員才是「真」美女？(blackpinkofficial@IG)

早前韓國媒體攝影記者徐瑞真，就在一個網絡節目中大談他曾經拍攝過的明星，更公開了他認為「真人比上鏡更漂亮」的女星，他表示這幾位女星真人美貌都十分驚艷，而且真人的那種靈動氣質很難用鏡頭捕捉，照片上的她們反而失去了真人散發出來的魅力，更言：

用相機根本無法拍下她們真正的美。

IZ*ONE 張員瑛

這位年僅16歲的美少女張員瑛（張元英）在2018年參加《Produce48》獲勝，並成為限定女子團體IZ*ONE成員之一，也是團隊中的顏值擔當，是人氣最高的焦點人物，更有「小全智賢」之稱。張員瑛除了擁有如洋娃娃般甜美精緻的美貌之外，年僅16歲的她身高已經有171cm，一雙纖細的超長雙腿最為吸睛，站在她身邊的女生都有種被比下去的感覺。

年僅16歲的美少女張員瑛（張元英）是韓國女子團體IZ*ONE中的門面擔當，在韓國、中國人氣都很高。（official_izone@IG）

韓國攝影記者徐瑞真表示，張員瑛真人的五官還要更加精緻立體，而且她的五官很有辨識度，並不是那種韓國滿街都是的「複製美女」，也很確定她沒有任何整容的跡象。徐瑞真表示：「她的美貌無法透過整容完成，即使隨便拍都很好看。」而且除了顏值高之外，徐瑞真形容她還擁有「無可挑剔的黃金身材比例」，看到真人就會知道什麼才叫「完美」。

▼▼▼【張員瑛被稱為12頭身美女，更擁有120cm大長腿！】▼▼▼

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BLACKPINK Jennie

韓國人氣女團BLACKPINK的4位成員都各有特色，當中被稱為「人間香奈兒」的Jennie就跟Chanel的品牌形象一樣，自帶一種高級的貴氣感，獨特又具有辨識度的美貌，讓人一眼就難以忘記。BLACKPINK Jennie的美麗集合了清純和性感氣質，就連韓國的整容醫生也表示雖然Jennie並不是典型美女的標準五官，但卻十分具有特色，是那種同時具備稚氣和甜美感的合體。

BLACKPINK Jennie自帶一種慵懶的貴氣感，獨特又具有辨識度的美貌讓人一眼難忘。（jennierubyjane@IG）

韓國攝影記者徐瑞真表示，看到Jennie真人的第一眼就能感受到她獨特的氣息，她的美貌很有質感，屬於自帶高級感的臉蛋，因此即使一件普通的T恤穿在她身上，都會瞬間讓那件T恤變得時尚起來，也因為她的個人氣質過於强烈，照片永遠無法突顯出她的特色，照片中的，美麗也變相扣了分。

▼▼▼【BLAKPINK Jennie長有一張高級感臉蛋，個人氣場强勁！】▼▼▼

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▼▼▼【韓國攝影記者認證，「最美神顏第1名」是她！】▼▼▼

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