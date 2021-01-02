閨密就是有一種魔力，就連不苟言笑的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），當與她的閨密---丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）一碰面時，就會展現出平日罕見的另一面？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）平日形象嚴肅端莊。(queenelizabethiiuk@ig)

提起英女王伊利沙伯二世，很多人都會想起她高貴、莊嚴的形象，總是散發一種高高在上的女王風範，不過當英女王碰上另一位女王也不禁發自内心地笑逐顔開，這位能讓英女王展露出可愛笑顔的人就是丹麥女王─瑪格麗特二世。即使不是經常見面，但每次見面總是有説不完的話題，而兩位女王就是有著這樣微妙的友誼關係。

英女王和丹麥女王雖然相差14歲，卻是十分投契。（britishmonarchy@IG）

英女王和丹麥女王識於少女時代 差14歲無阻成好閨密

據悉丹麥女王瑪格麗特二世其實是英女王的遠房親戚，兩人同是維多利亞女王的後裔，可以説是相隔三代的表姐妹。兩人在年輕的時候就已經認識彼此，雖然英女王伊利沙伯二世，比瑪格麗特二世大14歲，但是兩人之間卻完全沒有代溝，一見如故成好姐妹，每次見面都無話不談。1957年伊利沙伯二世加冕成為英女王的數年後出訪丹麥，英女王還允許當時還是公主的瑪格麗特二世和她一起並肩站在陽台上揮手會見丹麥的民眾，這種榮耀並不是人人可得，而且兩人親昵聊天的照片也經常被媒體捕捉到，她們的友誼也因此曝光。

英女王伊利沙伯二世和丹麥女王瑪格麗特二世有著深厚的閨密友誼。（微博@Elizabeth永不退位）

後來瑪格麗特二世也成功登基成為了丹麥女王，和英女王一樣成為了歐洲僅有的君主立憲制度下的女王。在身分和背景都相似的情況下，兩人更加惺惺相識。要知道，朋友之間最重要的是能夠互相學習，並帶給對方正面的思想，甚至能成為彼此的楷模，丹麥女王就曾經在採訪中公開透露過自己對英女王的崇拜之情：

伊利沙伯一直都是我最敬仰的人，我很慶幸自己能夠和她有深入的了解，我會學習像她一樣把自己傾注於國家，她對於我來説非常重要。

英女王和丹麥女王之間的友誼更可以從兩人一些細微的動作中窺探一二，最為人所知的一個有趣畫面就是在一次的軍事周年活動中，兩人相隔而坐，因許久不見的緣故，英女王不停地轉過頭向丹麥女王打眼色，等到她感應到並作出回應時，笑容立即在英女王的臉上綻放，兩人更是談笑風生。英女王難得露出調皮的一面，兩人輕鬆的閨密相處模式不禁讓人會心微笑，原來兩位女王私下也相當可愛。

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英女王與丹麥女王見面太忘形與奮 竟「失禮」於人前?

因為兩位女王皆工作繁忙並不經常見面的關係，每次英女王和丹麥女王碰面時，就像久別重逢的姐妹一樣激動，英女王總是遮掩不住興奮的心情，握緊丹麥女王的手不停地輕輕拍打，與平日淡定端莊的形象截然不同。

而且總是能看到兩人交頭接耳地聊天，另外一向注重王室規條的英女王，在丹麥女王丈夫去世的時候沒有公開發表慰問，而是選擇了以摯友的方式，特意私下寫信關心好友，可見丹麥女王在她的心中有著不一樣的地位。

每次英女王和丹麥女王見面時，總是難掩興奮激動之情。（Getty）

丹麥女王瑪格麗特二世一直深得丹麥民眾的喜愛，被稱為是歷代君主中最沒有架子、最放飛自我的女王，她會突然在會見民眾的陽台上手舞足蹈地高歌，也會穿著休閒的衣服到菜市場購物、在路邊吃熱狗，也許相比起高高在上的英女王，她更像一個普通平民，但也是因為這種「貼地」特質讓她更加貼近民眾，或許英女王就是喜歡丹麥女王這種真性情，成為了她的開心果。一動一靜，兩位女王互相吸引，彼此欣賞及珍惜，60載超越半個世紀的友誼才能長存至今，成為王室界難得的一對白髮閨密。

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）一直被丹麥民眾稱為是歷代君主中最沒有架子、最放飛自我的女王。（Getty）

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