【萬千星輝2020｜女星穿搭】黃翠如、李佳芯、張曦雯、馮盈盈、黃智雯群星盛裝打扮出席《萬千星輝賀台慶2020》，透視、高衩晚裝散發小性感，不過仍有女星繼續出事，捲入「時裝車禍」的循環？

台慶以外，幾乎每次大騷都成女星們另一個爭妍鬥麗戰埸，有部份女星憑造型成為焦點，亦有部份女星的穿搭造型帶來驚嚇。以下5位女星出席多次大騷，只有張秀文成功打破「時裝車禍」宿命？

蔡思貝 - Bodysuit緊身衣另類品味

【萬千星輝2020｜萬千星輝賀台慶｜女星造型】 蔡思貝閃片緊身Bodysuit襯粉紅色裙。（01娛樂圖片；陳順禎、葉志明、吳子生攝）

蔡思貝近年換成乾淨俐落的髮型，洗走「達哥」稱號，臉部輪廓更凸出，更彰顯出一份帥氣感。今年台慶，蔡思貝以黑色bodysuit造型出席，珠片bodysuit令人回想起過去數年，歐美網紅熱捧的bodysuit熱潮（似泳衣的緊身衣當外衣穿），去到2019年秋季後bodysuit熱潮已明顯回落，不過蔡思貝自有個人風格，不被潮流所左右。

黑色bodysuit再襯粉紅色大裙擺，高衩設計騷出長腿，不過走路起來上下身衣物卻不太搭調。或許下次選擇簡單不花巧的款式更能突顯美態。

▼▼▼蔡思貝於過往大騷頻出事，堅持可愛公主風晚裝凸顯少女心？▼▼▼

江嘉敏—每次也透過穿搭「增齡」？

【萬千星輝2020｜萬千星輝賀台慶｜女星造型】江嘉敏透視裝露長腿，但款式顯老氣。（01娛樂圖片；陳順禎、葉志明、吳子生攝）

江嘉敏外表甜美可人，但穿搭品味卻令人不敢恭維。是次出席萬千星輝賀台慶，江嘉敏明顯想大玩性感，選擇黑色低胸拖地晚裝。江嘉敏雖有豐滿身材，但上身剪裁顯得胸形奇怪；而下身透視薄紗裙擺帶有銀色珠片，配合腰部與胸口位置的銀、金色珠片，極為顯老，與26歲真實年齡不符。

▼▼▼26歲江嘉敏多次穿上「顯老」穿搭，過往穿上晚裝如老了幾歲？▼▼▼

王灝兒JW — 永遠不令人失望

【萬千星輝2020｜萬千星輝賀台慶｜女星造型】今年台慶，王灝兒JW選擇了英國設計師Richard Quinn出品。(jwchubz@Instagram)

王灝兒JW仍然是「時裝車禍」的佼佼者，8月時份加盟星夢娛樂依然沒改變她的衣着品味。於今年台慶，JW選擇了英國設計師Richard Quinn出品，品牌以數碼印花設計而聞名，貫徹她一向熱愛誇張的品味。

▼▼▼點圖看JW甚為熱愛誇張元素，《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的經典打扮，最令人費解？▼▼▼

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譚嘉儀—短裙有欠莊重感？

【萬千星輝2020｜萬千星輝賀台慶｜女星造型】 譚嘉儀是鮮有以淡色調印花圖案打扮出席的女星。（kayeepo@Instagram）

身高154cm的譚嘉儀過往於不同大騷都以短裙亮相，似乎為拉長身形比例而對短裙情有獨鍾。是次台慶亦不例外，譚嘉儀穿上印花圖案的晚裝，前短後長的裙擺設計，配襯銀色厚底高跟鞋，似是出席勁歌金曲頒獎禮多過一年一度的台慶盛事，不夠大器。



▼▼▼點圖看譚嘉儀過往造型也常常出事，配合過濃妝容易顯老？穿LV也拯救不了她？▼▼▼

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張秀文— 轉風格一雪前恥

張秀文過往常因曬豐滿身材而出事，不過今年台慶卻令人改觀。張秀文以一身寶藍色晚裝現身，低胸剪裁、交叉帶大露背更帶性感效果，卻不令人感覺賣弄；高衩設計也有助騷出長腿。另外，張秀文是次選擇了絲綢材質晚裝，比過往所選擇的晚裝款式更具質感，絕對是一雪前恥。

▼▼▼張秀文過往出事造型，曾與廠景大撞色？過份展示豐滿身材亦不討好？▼▼▼

▼▼▼點擊看女星們於《萬千星輝賀台慶2020》華麗造型，13位女星高衩騷長腿？竟有人穿H&M出席？▼▼▼（延伸閱讀）

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《萬千星輝賀台慶》無綫53周年台慶於昨天（19/11）晚上盛大舉行，不少女星以透視、高衩晚裝性感上陣，齊賀無綫53周年。對比過往，似乎走低調性感？＝＝＞萬千星輝2020｜張曦雯透視裙胸形奇怪 劉穎鏇肚臍若隱若現出事？

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孫慧雪對愛情、處世自有一套智慧，絕非想像般柔弱。＝＝＞孫慧雪婚後仍遇追求者 平衡付出老公信任：我有能力 不需要家用