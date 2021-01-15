周秀娜在十多年前香港「𡃁模」文化盛行時成功彈出！當年一群外表甜美，或身材火辣的少女極速上位，受矚目的包括楊穎Angelababy、文詠珊Janice Man等，她們雖然博得非常多的關注，卻也難撕走「花瓶」標籤。如今「𡃁模」文化已冷卻，一眾「𡃁模」出身的女星有人銷聲匿跡，也有人轉型成功，在娛樂圈中大放異彩。

周秀娜過去一直以性感形象為人熟知，這幾年開始她慢慢轉型成為專業演員。（chrissienana@IG）

35歲周秀娜蛻變之路艱辛 花10年轉型成功

提及周秀娜許多人的印象仍停留在她「𡃁模」時期，給人樣貌甜美、身材火辣的印象，初出道時周秀娜就有「翻版樂基兒」之稱，靠豐滿上圍、火辣誘人的身材，大膽性感的形象迅速上位，周秀娜於2009年推出個人首本寫真集《Kissy Chrissie》掀起性感旋風，成功突圍而出成為一代「性感女神」。不過迅速成名的背後，也伴隨不少批評聲音，周秀娜曾被指刻意靠「走光」及賣弄性感搏出位，質疑聲不絕於耳。

周秀娜初出道時就被封為「性感女神」，昔日形象濃艷又性感。（《絕代雙驕》）

周秀娜中五畢業自認無墨水 曾當街被斥胸大無腦

年紀輕輕便成名的周秀娜，學歷資質都備受質疑，她自認自己中五畢業沒有墨水，靠工作累積經驗及學習，曾經當街被路人斥「胸大無腦」，而出名情商高的周秀娜面對批評聲只是風輕雲淡地帶過，十年磨一劍，她決心要做好自己。

▼▼▼【周秀娜「𡃁模」時期作風性感大膽，是不少宅男心中的女神!】▼▼▼

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剛出道時周秀娜的負評總是多過正評，卻也極具話題性讓她極速躥紅。不過，由始至終周秀娜的入行目標就是做一名演員，離開寫真界由性感模特兒轉型為演員，「𡃁模」出身的周秀娜自轉戰影視圈，為演員之路努力拼搏，慢慢洗脫「花瓶」形象，出演多部影視作品磨練演技，出道超過十年的她終於靠實力證明自己做演員的決心，堅韌精神獲得肯定。

收起性感的周秀娜近日來的打扮樸素不少，更不時大方地以素顏示人。（chrissienana@IG）

轉型為演員後，希望有朝一日，人們在街上會對我說：『我很喜歡看你演戲』！

周秀娜旨在做演員以實力證明自己決心。（chrissienana@IG）

渴望演戲的周秀娜曾分享做過等待12個小時卻只拍攝一個鏡頭的臨時演員，她仍享受其中。踏上演員之路扭轉大眾對她的刻板印象並不容易，一開始出演的角色大多設定性感，但她仍不放棄，雖然很多作品只是做配角，也並沒有令她大紅大紫，但是周秀娜出演的角色漸漸出現改變，變得有血有肉，不再是賣弄身材的「花瓶」角色。

▼▼▼【周秀娜近年收起性感，不再是賣弄身材的「花瓶」更得人心？】▼▼▼

周秀娜出道8年後終獲提名影后 用演技實力證明自己

2017年周秀娜憑電影《29+1》中「林若君」一角演技大爆發，沒有性感裝扮也沒有濃妝艷抹，周秀娜單憑演技演繹出邁入30歲的輕熟女心聲，實力終獲肯定，獲提名第37屆香港電影金像獎「最佳女主角」，用演技實力證明自己的努力與蛻變，讓「演員周秀娜」深入人心。

周秀娜在電影《29+1》展現另一面讓觀眾刮目相看。（《29+1》劇照）

新劇《太平紋身店》周秀娜再度挑戰自我

近日TVB熱播中的《非凡三俠》由張智霖、黃宗澤及周秀娜主演，已經引起不少熱話，而即將在ViuTv播出的新劇《太平紋身店》依舊由周秀娜主演，這次她挑戰飾演一名紋身店店主，捲入江湖中的愛恨情仇，神秘帥氣形象十分吸睛，新劇中的表演萬眾期待！

周秀娜主演新劇《太平紋身店》令人十分期待！（viutv@IG）

▼▼▼【周秀娜性感花瓶蛻變成實力演員，角色回顧愈來愈「密實」?】▼▼▼

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▼▼▼【周秀娜在《太平紋身店》形象再突破，更與姜濤有對手戲?】▼▼▼

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