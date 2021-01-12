周柏豪與袁偉豪共同主持的節目《兩個小生去Camping》去年播出後得到不少迴響，今年亦不負眾望奪得「2020年萬千星輝頌獎典禮」的「最佳節目主持」殊榮。袁偉豪與周柏豪走遍香港地「親親大自然」之餘，亦展現溫暖兄弟情，此外節目中兩人不時提及另一半「放閃」，兩位型男表面不羈，私底下的他們卻都是「寵妻狂魔」？

周柏豪與袁偉豪一起主持《兩個小生去Camping》獲得關注。（benontheroad@IG）

「兩個小生」——周柏豪與袁偉豪私下都是顧家「愛妻號」？

去年播出的《兩個小生去Camping》以野外露營形式，由周柏豪與袁偉豪主持，每集邀請不同嘉賓一同探索香港地，感受大自然樂趣之餘更盡訴心中情。周柏豪與袁偉豪一對「老友」回憶相識、拍劇等不少往事，展現自然溫暖的兄弟情，他們在節目中更不時談及與另一半的感情事，公開放閃羨煞旁人。私底下的周柏豪與袁偉豪都有著「專一好男人」的正面形象，兩位「寵妻狂魔」對另一半的感情到底有多深？

周柏豪與袁偉豪在節目《兩個小生去Camping》大談心事。（benontheroad@IG）

▼▼▼【周柏豪與袁偉豪多年「兄弟情」， 同樣表面不羈私下深情？】▼▼▼

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袁偉豪娶小10歲張寶兒「封盤」：我願意成就她

袁偉豪與張寶兒於上年11月正式簽字結婚，即將邁入40歲的袁偉豪正式封盤，組織幸福家庭，雖然兩人相差10歲，不過相處看上去輕鬆又甜蜜，毫無代溝，成為娛樂圈中又一對金童玉女。不過一開始袁偉豪與張寶兒相戀被不被外界看好，當時有指以「友誼小姐」出身的張寶兒借男方上位，與岑杏賢分手後不久就展開新戀情的袁偉豪也一度因此形象受損。最後，兩人還是決定在一起，並勇敢公開認愛，穩定交往3年終於修成正果，不時在社交平台上放閃的兩人成為公認的甜蜜夫妻。

袁偉豪與張寶兒感情一直甜蜜又穩定。（bowiecheung@IG）

過去這三年的關係，她成就了我很多事情，所以我決定未來會成就她。 袁偉豪

張寶兒曾以嘉賓身份作客《兩個小生去Camping》，兩人在節目中大方「放閃」，袁偉豪不停稱讚張寶兒，說她「是非常有思想的女孩子」，還表示：

我不明白為什麼很多人對她有誤解，很貶低她，說她沒腦袋之類的，反過來，我和她在一起的時候，我反而不用動腦筋。

好朋友黃翠如亦指出袁偉豪與張寶兒拍拖後，在張寶兒的支持下，愈來愈享受自己喜歡的事情，更表示張寶兒「太好了」，袁偉豪有這麼好的女朋友十分難得。對此，袁偉豪深情告白：「過去這三年的關係，她成就了我很多事情，所以我決定未來會成就她。」鏡頭前張寶兒與袁偉豪眼裡只剩下對方，幸福滿瀉，鏡頭後兩人深厚的感情更是不言而喻，得到眾人祝福。

▼▼▼【袁偉豪與張寶兒曾不被看好，袁偉豪一度「縮沙」？】▼▼▼

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周柏豪與太太愛情長跑10年才結婚：不是人人頂得順我

周柏豪入行以來感情一直保持低調，不論婚前婚後，他都鮮少提及太太及感情生活。在節目《兩個小生去Camping》中他罕有提及與太太的婚後生活，自爆與太太一起十餘年，每晚都會拖著對方的手入睡，十年恩愛依舊。周柏豪感性表示十多年前認識太太，就覺得對方是一個十分顧及他人感受的人，願意犧牲自己成就別人。而周柏豪自認過去性格火爆、脾氣差，他說：

其實我這樣一個脾氣差的人，她都可以在我身邊這麼多年，其實都是一個壯舉，我覺得不是人人頂得我順。

」

周柏豪感情生活一直低調處理。（punkhippie@IG）

如果我沒有她，我相信我會變了幾壞的人。 周柏豪

周柏豪太太朱敏君是圈外人，甘願在他身後默默做「背後的女人」，一路支持周柏豪事業，包容他的壞脾氣，也讓他作出改變。每次周柏豪在事業上有所成就都不忘感謝妻子，對愛情專一又深情的他，就曾在2014年「叱咤樂壇頒獎禮」上公開發表愛的宣言。兩人愛情長跑10年才於2016年「拉埋天窗」，太太誕下女嬰後周柏豪又多了一個「暖爸」身份，不時大曬愛女的小手小腳照片，盡顯慈父一面。

▼▼▼【周柏豪與太太愛情長跑後結婚，寵妻愛女成暖男爸爸】▼▼▼

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寵妻好男人面相4大特徵

好男人有樣睇？許多寵妻好男人五官特徵都有相似之處，原來面型、顴骨、下巴等面部特徵都能透露玄機，擁有這種面相的男人天生就是對另一半好的「寵妻狂魔」？

49歲的陳豪與陳茵媺（Aimee）結婚7年仍非常恩愛，育有3位可人兒的陳豪雖然出道時亦有標誌性的高額頭，配上陳豪深邃的五官，仍然十分帥氣。(moses_chan_@IG)

▼▼▼【寵妻好男人面相4大特徵，遇到不要輕易放手?!】▼▼▼

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