爺孫戀在現今早已見慣不怪，早前甚至有傳前港姐何天兒（原名何傲兒）與已過世的林建名，曾譜出爺孫戀。而同樣是選美出身的26歲越南小姐顏茹（Co Ngan）早前亦高調宣布與美國72歲富豪卡茲（Wynn Katz）訂婚，兩人毋懼年齡相差46年勇敢愛，女方更揚言：「聰明的現代女性不會願意和失敗者在一起」，令訂婚事件引起網絡批評。

▼▼▼【按圖看】26歲越南選美小姐顏茹（Co Ngan）與72歲富豪卡茲（Wynn Katz）日常的奢華生活照▼▼▼▼▼▼

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現代女性不會願意與失敗者在一起 ？

26歲越南選美小姐顏茹（Co Ngan）早前高調宣布與美國72歲富豪卡茲（Wynn Katz）訂婚。(cokimngan@IG)

古詩有云：「飛上枝頭變鳳凰。」一位平凡、沒有赫赫有名家世和財力的女人，只需要嫁得好，便可以走進上流社會，變為上流名媛。香港的例子便有在2014年奪得香港小姐季軍的何豔娟，何豔娟在2018年下嫁比自己年長40歲的博營運總裁吳志誠，雖然婚姻只維持8個月便離婚收場，但這埸被外界稱為「爺孫戀」的婚姻，卻令何豔娟成為有錢人，更不時在網上大曬限量名牌手袋，生活非常奢華。

顏茹（Co Ngan）更大膽表示：「作為現代女性，無論與越南或外國的男人交往，也會牽涉金錢問題，誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」(cokimngan@IG)

平民出身的26歲越南選美小姐Co Ngan，在參選選美比賽後加入時尚行業發展，巧合從Instagram認識從事時尚業產的美國富豪Wynn Katz，據聞兩人首次見面吃飯時，Wynn Katz已對Co Ngan一見鍾情，在兩人第2次見面約會時，Wynn Katz便對她表白，而他更承諾只要她所有想要的一切，也會給予她。雖然兩人相戀後，因工作繁忙不太常見面，但兩人愛情卻沒有因而減退，Wynn Katz更在2人相戀1年多後，火速向Co Ngan求婚，更在越南胡志明市的酒店，高調舉行訂婚儀式。

▼▼▼【按圖看】26歲越南選美小姐顏茹（Co Ngan）戀上富豪後的，豪華生活照▼▼▼▼▼▼

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這對爺孫戀在剛開始時，便不被外界看好，網民更批評Co Ngan是一位貪錢的女人，但Co Ngan只說雙方家人都支持他們的訂婚決定，更大膽表示：「作為現代女性，無論與越南或外國的男人交往，也會牽涉金錢問題，誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」這率性直接的回應令她反而獲得不少網民的掌聲，但為何年輕女性總是易愛上年長男？難道年長男對年輕女性特別有吸引力？

研究：３類女生最易愛上年長男 皆與童年有關

早前有傳前港姐何天兒（原名何傲兒）與已過世的林建名，曾譜出爺孫戀。(VCG)

心理學上常說：「你最渴望的就是你最需要的。」部分年輕女性情不自禁愛上比自己年齡長一大截的年長男，是否因對方滿足到她們內心深處某種渴望？根據《Psychology Today》一篇文章提到，年長男隨人生經驗累積，在社會上可能獲得較大權力、財產、地位等，對於年輕女性最有吸引力的是，年長男更願意將一些經濟回報投放到伴侶身上，在關係中，給予更大的安全感。

那麼沒有優厚條件的年長男就不會是年輕女生的對象嗎？未必﹗除了外在條件，3類女生特別對年長男情有獨鍾。根據《Healthline》一篇文章提到，女性愛上年長男，很大可能是源於佛洛伊德理論中的戀父情結（Electra Complex），也是坊間所稱的「Daddy Issues」，意指女性喜歡與父親一起的感覺，以致她們尋找戀人時，會無意有意地選擇和自己父親有相似特徵性格的人作為伴侶。

心理健康顧問Dr. Amy Cirbus提到，女性出現戀父情結也可歸究3大原因，例如：童年缺少父愛、情感或身體受過虐待和對父親感情過於深厚等。就以童年缺少父愛為例，女性早在潛意識裏一直渴望一個父親，當她尋找伴侶時，自然會追索自己最原始對父愛的渴望；相反，如女性童年與父親感情深厚，得到嬌寵，形成依戀，長大後也傾向找一位像父親般寵她的成熟伴侶；第3類是童年情感或身體受過傷害的女生，如缺少父愛一樣，長大後想找回當初愛的缺失與安全感，而年長男正正可滿足她們心中的渴望。

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資料來源：《Psychology Today》、《Healthline》、《Vietnamtimes》、《Talkspace》