女生語錄｜電影教曉我們感受人生難題：幸福是先學會哭才懂得笑

撰文： 滔客 最後更新日期： 2021-02-16 19:13

嘿，今天來聊電影。但我不是專業的電影人，無法跟你聊劇本燈光美術攝影布景特效剪接配樂…等等以上這些；我也不是雅琴姐，既無法說播批評，更無法給你全世界。我們來聊聊，在每部電影裡都會出現的「電影金句」，可以給我們什麼樣的人生啟示。 文： Aki／滔客

不要因為它的結束而哭泣，要為它曾經發生過而微笑。Don’t cry because it’s over ; smile because it happened. Toy Story 反斗奇兵3

愛情啊，一開始總是你最珍貴，到最後都變成理醉睜跪。（強詞奪理、醉生夢死、睜眼說瞎話，你給我跪下！）

但有時候，一段感情的分手不是誰負了誰，只是兩個對的人在錯的時候愛過一回；這種陰錯陽差，不斷地在我們的真實人生中上演。

就像妳以為妳此生最愛的是湘北的流川楓，但後來為妳熟讀愛妻守則的卻是陵南的仙道；他當初也以為他孩子的媽會是海賊團裡的娜美，結果到老推他去曬太陽的是隔壁事務所的毛利蘭。

而當妳有一天讀懂「成熟」這兩個字，妳會發現，它其實是個帶著些許哀傷的詞彙，無論是在人生中，還是在愛情裡。「成熟」，就是無可挑剔的八二法則，沒有一段感情是不冒任何險、不付出任何代價的，人生更是。

如果一個人，曾經讓妳愛得死去活來、要死不活的，那就代表對方一定讓妳有過刻骨銘心的甜蜜；不夠深刻的愛，沖刷不出痛苦的溝紋。但我們都應該要學會去記得愛情中的美好，試著忘掉、放掉、丟掉，那些互相傷害的畫面。

一個簡單的道理：如果妳把垃圾一直留在自己身上任它發臭長蟲，別說好男人了，正常人誰敢靠近妳？垃圾的好朋友是垃圾桶，妳是垃圾桶嗎？

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當你可以永生，你將為何而活？When you can live forever what do you live for? The Twilight Saga : New Moon.《暮光之城．新月》

糗了我智商沒有157，所以這句電影金句，我來回讀了幾次才懂…這句話，讓我想起一位我很欣賞的台灣鬼才導演，盧建彰。他不只一次在他的作品裡提到，「人生中更值得在意的，是餘生剩不到22K的時間。」

這個《22K的餘生》怎麼來的？舉例一位剛從大學畢業的22歲女性新鮮人，依目前台灣女性的平均壽命為82歲，這整整60年的時間，看似漫長，其實只有21900多天，根本不到22K。

而且這個《餘生的22K》，不會隨著你的工作能力累積而增長或獲得更多報酬，反而是一天一天地在遞減；面對每天都在減少的餘生，你還想做什麼？接下來要過怎麼樣的人生，才不會讓自己後悔？

賈伯斯也曾說過：「人的一生只有兩天，第一天跟最後一天。」其實就是在提醒我們，盡力地讓我們每一天所發生的事，都變得有意義，就可以少些無法重來的遺憾。

只是生活不會永遠是晴天，人生也不可能永遠順風順水，如果現在的你，正站在一個茫然、未知的十字路口，也不要太過沮喪。

雖然我們沒有東和馬的太陽之手可以時時刻刻溫暖自己；雖然我也常說，人生走完一半，才發現，人生大部分的顏色，其實是灰色；就算我們也沒有東野圭吾開的《解憂雜貨店》可以讓我們寫寫信，說說煩惱，我們還是可以找一個空氣新鮮、小吃特別，Latte不像水也不會灌醉你的無人之境，讓自己調成飛航模式，再重新開機自己的人生。

既然我們不需要追求永生，在剩不到22K的人生倒數中、在生命走到終點之前，只要有雨有太陽，就會有絢爛的彩虹。

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罹患精神病最糟的是，大家都希望你假裝自己沒病。The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don’t. Joker《小丑》

親愛的，你看過《小丑》這部電影嗎？如果要你為這部電影下HASHTAG，你會怎麼下？

#憂鬱症 #精神分裂 #崩潰 #瘋狂，還是…「#悲傷」？

「你的笑容，是畫上去的嗎？」

這部電影除了在討論人性之外，還有許多社會議題；回歸到問題原點，社會是由人而組成，我們在《小丑》裡看到什麼，反映在你我身上，需要被正視的問題？

一、「保護自己不是傷害別人。」

親愛的，舉凡生物，都有自我防禦機制，這是藉由歪曲知覺、記憶、動作、動機及思維，一種心理上的自我保護法。但你知道，過分及錯誤的應用心理防衛機制可能帶來心理疾病嗎？

生活中有很多美好的事物值得讓你展露笑容、感到開心，而當你有一天必須藉由嘲笑他人、欺負他人，霸凌他人來得到讓你嘴角上揚幾秒的功能時，你除了要注意是不是已經生病，還要注意自己是不是有顏面神經失調的症頭。

嘲笑別人不會等於你有幽默感。真正有幽默感的人，也不需要靠凌遲別人、攻擊別人來證明自己的存在價值。很多時候，你自以為的幽默，對另一個人來說，是讓他想一死了之的傷害與霸凌。當他有一天面臨情緒崩潰的臨界點而做出自殘或傷人的舉動時，你也成為幫兇的其中之一。

扭曲的價值觀堆積，會形成扭曲的人格及三觀，在我們傷害別人的同時，受傷最重的，其實是自己。我們都應該記得：「不要把自以為的喜劇人生，建立在別人的悲劇上。」

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二、「幸福，是先學會哭，才懂得笑。」

「哭泣」，可以讓你慢下來，感受人生難題的重量，再想辦法承接它。

親愛的，喜怒哀樂是生而為人都會擁有的情緒，你有，我有，他也有。不要刻意去壓抑或忘記那些不快樂，人生沒有那麼完美的。有笑有淚的人生，才值得，才不枉我們活過一回。

無需太在意別人往我們身上貼的種種標籤，他們愛當3M，就讓他們去。我知道這很難，但你的人生，真的應該花在那些真心珍惜你、關心你、疼愛你，保護你的人身上，而不是那些一直朝你丟石頭的人。

心情不好時，不妨找幾部想看的、或喜歡看的電影，放聲的哭一哭、開心的笑一笑，也不失為一種天大的幸福；不是非得一定要看出個什麼人生大道理，才對得起這部電影，更不用怕別人會因為你說不出個所以然笑你草包，草包其實另有其人，你知道的。

電影終會散場，人生也是。在曲終人散前，你希望你的人生是部好萊塢叫好又叫座的強檔大片；還是像蔡明亮導演，為了感受時間的流動，讓影帝李康生站在一幅畫前十幾分鐘，不做什麼…？

如果你問我，我會希望我的人生是一部卡通，《海綿寶寶》。我想當那個無論是遇到機車的章魚哥、還是心機重的派大星，或是其他惡意傷害我的人，我都還能真心「呵呵呵」的海綿寶寶。

為什麼？因為無腦無神經的海綿，活得比較快樂。

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