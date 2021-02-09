閨蜜感失落別提建議　專家建議5個媲美專業輔導的「陪伴療法」

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最近聽了一門課程，主要是在講授同理心會談的技巧，講師講了很多技巧與實例，在課程進行一半，講師有鑑於以前工作的經驗說了ㄧ句話「有時候陪伴就是一種療癒」，想想這句話是真的沒錯，講師提到我們常以為是幫助那個人走出困境的轉機，但很多時候那是需要天、時、地、利等因素，你才可能是推進成功的最後一個力量，但現實通常並非如此，因此怎麼陪伴比起輔導、教育來得重要。生命旅途中常會遇到一些不如意，考試失利、戀情告吹、工作不順，我們都非當事人並不能真的了解他們的心情與困境，這時候過多的建議與做法，或是專業人員輔導常常都是多餘的。

文： 木木芳味子／滔客

如何陪伴一顆受傷的心呢？可以參考下列步驟（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1.　「不要想太多，凡事都會有正面和負面的一面，往好處想就好了。」

2.　「你說的這些我都懂，因為我也經歷過。」

3.　「你可以去做運動啊、旅遊、或是寫日記。之前我失戀的時候，也是出國旅遊散心好的⋯⋯」

你有沒有想過，以上這些話為什麼沒有辦法帶給人家安慰的感覺、還會讓聽的人覺得更討厭？其實它有兩個共同的特點：

1. 以安慰者為中心（而不是以被安慰者為中心）

2. 想要對方趕快好，其實就是把對方推開。

那些「建議」的語言，說穿了只是你不想要進入他的黑暗的一種藉口。

其實當下他們也知道，但遇到生命中的風暴，有誰不願意勇敢去面對，只是受傷的心靈復原的速度是慢的，太理性的思考，或是太感性的情緒，並不能真的幫助到它，唯獨一顆具備感性與理性的心才能不會再讓受傷的心受傷，有時無聲勝有聲，陪伴受傷心的過程，對於他們來說遠比告訴他們怎麼做，更能療癒他們受傷的心。

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【本文獲「滔客」授權轉載。】

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