撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-02-01 22:00

【100種女生｜90後性治療師】香港人談性，或狹隘或忌諱，或做了再講，接近「真空」的落後性教育，也令我們從來羞於啟齒，更遑論探索。甚麼時候才想起性治療？有性交疼痛煩惱，甚或關係因「無性」拖太久接近終結時？「真的有一對夫妻，結婚幾年都冇性關係，拖到男方想離婚才來。」Hailey是位性治療師，在此之前，她曾是社工、也是性商店主理人，而她想說的是，性治療不止於此。

同學「啪啪啪」、參加性派對：當個「不批判」的樹洞

「我本身把口好守得秘密，那時中三、四有同學跟校外男友拍拖已經是大罪，還要『啪啪啪』，甚至懷疑懷孕……我從不會批判她們，只是常常提醒她們要注意安全。」90後Hailey直言自小讀女校， 17歲初戀、18歲第一次有性經驗；從小到大都是乖乖女，卻一直都是朋友談性的「樹洞」。

90後Hailey直言自小讀女校， 17歲初戀、18歲第一次有性經驗；從小到大都是乖乖女，卻一直都是朋友談性的「樹洞」。（受訪者提供相片）

同學放心跟她分享性喜好，有女同學連每日都需要看AV、自慰習慣，甚至參加性派對玩的遊戲都跟她分享。「成個教育制度都沒有正確教育性觀念，大家都係睇網上資料、AV或由朋友口中得知，當中有很多吹水成分，有很多錯誤。」或因如此，埋下Hailey日後當社工的種子。

當社工初接觸夜總會 「追數」令人意志消沉

大學畢業後，Hailey當了兩年社工，不時要到夜總會尋找隱藏濫藥者，才真正開始接觸性教育，教服務對象保障自己。「當中不少女生都牽涉性交易，甚至有上面的人為操控她們而提供毒品。有人一開始只為客人打飛機，漸漸愈做愈多，也可能是沾了毒癮為賺更多錢而去接觸性服務。」

Hailey任社工時要到夜總會尋找隱藏濫藥者，因而接觸性文化的另面。（資料圖片、陳焯輝攝）

社工的工作雖有意義，卻令Hailey感覺burn out，「社工的角色，很像一份三明治，上面要求追新的數，我本身又很多個案處理不暇，追數的壓力，加上服務對象戒毒的過程是非常漫長，很少人成功。」同時，夜總會開始轉型至會所，私密度更高工作更具挑戰性，Hailey認清目標選擇轉行，為專注向「性」有關的工作，踏出第一步。

▼▼▼賣性玩具的女生就是「淫」？Hailey曾開性商店聽盡冷嘲與遇到的騷擾，點圖即看▼▼▼

賣性玩具就是「淫」？惹來攻擊與冷嘲

「（香港人）可能咩都做齊，但講唔到出口，一講出口就覺得自己好差，對女仔枷鎖較大。」Hailey曾接觸夜總會工作的女生，對性同樣也羞於啟齒。Hailey與拍檔決心以性商店作起點，賣性商品同時推廣正向性教育。Hailey一心將商店定位以性教育、女性友善為主，一些比較賺錢的熱門產品她堅持不賣，如游走於法律灰色地帶的助慶化學物；或是來貨價很低、未及安全規格的性商品。要兼顧性商店的營運，辦workshop又不收錢，漸漸收支難以平衡。

▼▼▼Hailey遇到不少客人願意敝開心扉談性，覺得香港人扮「保守」有原因？點圖即看▼▼▼

赴澳進修成性治療師 言語不是最大障礙？

幸好Hailey在開店的期間認清志向，決心赴澳洲修讀性治療的碩士課程，正正式式當一名性治療師。「性治療的課程內容不只性關係，也牽涉到性別與性病等，在澳洲一般兼職修讀2至7年不等。」

Hailey在悉尼大學完成性治療碩士課程，並加入相關協會，成為正式性心理治療師（Psychosexual Therapist）。（受訪者提供）

英文說不好、外表年輕 自我質疑：我何得何能？

2019年真正「落地」實習，Hailey便屢受挫折，文化上、語言上的衝擊，Hailey也發現難以打進當地華人社會，頭幾個月只接到一、兩個個案。「我初初真的很擔心很擔心，本身計劃做華人的市場，卻由於沒人脈根本難以開拓。當時有機會接觸本地客人，我連英文都說不好，外表不夠成熟，別人會質疑我專業資格嗎？我何得何能？」Hailey回想再多的質疑，都是自己給自己。「想深一層，即使客人的母語是英語，他們也會吵架、表達能力不一定好，他們看重的，是我不會批判他們、能否帶出新的觀點去處理問題，所以語言不代表一切。」

▼▼▼點圖即看｜Hailey曾遇到的個案，陽光型做Gym男卻有勃起障礙？夫妻相處7年冇性關係釀離婚？▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

感情關係出問題 身體便不再「回應」

Hailey直言接觸不同的個案，令她成長不少，更看清自己。但由於感情長時間long D，將來發展不同步到性的不契合，事業低潮加上與伴侶分手，才令她真正受挫。「很多時性功能出現問題，往往是一種表徵，我的身體比我的心理更快，關係上出了問題，我的身體不再『回應』，就是有事需要處理的時候。」Hailey坦言有過放棄當性治療師念頭，「曾經有一段時間，我的工作沒了、感情沒了，整個世界好似停頓了一樣。」

很多時性功能出現問題，往往是一種表徵，我的身體比我的心理更快，關係上出了問題，我的身體不再『回應』。 性治療師Hailey Lin

「就算是醫生，其實都是一個人，也會有自己的情緒。我曾經好Struggle（掙扎），經歷分手，是應該回香港發展，還是繼續留在澳洲？但非常慶幸我有繼續性治療的工作，有時見到他們有改變、為他們找到希望，真的很開心，我就知道這就是我生命中想追尋的職業。」Hailey說起理想雙眼有光。

從前Hailey勸戒大膽參與性派對的朋友要安全、安全、安全。當上性治療師後，想法可有改變？

「首要應該是你的consent（許可）。」Hailey微笑回答。

▼▼▼點圖即看｜當上性治療師後，發現「華人」與當地人觀念也不同？當中遇到的難題及澳洲的生活照▼▼▼

▼▼▼同場加映｜面對外界「女人嫁咗唔洗憂」的理論，孫慧雪堅決維持對等關係，負擔同等照顧家庭的職務，對愛情、處世自有一套智慧，絕非想像般柔弱。＝＝＞孫慧雪婚後仍遇追求者 平衡付出老公信任：我有能力 不需要家用▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼同場加映｜譚嘉儀沒有放棄，她放下比賽季軍身分向唱片公司自薦，卻被冷嘲熱諷？點圖看她的經驗==>譚嘉儀為唱歌戶口剩3位數 前度偷食學會決絕：曾有一段感情很錯▼▼▼