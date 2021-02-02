撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-02 20:00

【毛曉彤反擊前度出軌「澄清」】《三十而已》演員毛曉彤的前男友陳翔近日傳出新戀情，微博發文澄清4年前沒出軌江鎧同，而昔日嫌疑「小三」江鎧同也力證當年陳翔單身，決心洗白，更以截圖力指毛曉彤抺黑。毛曉彤最終分享兩段錄音，內容是4年前與陳翔的對質，網友更大讚毛曉彤句句鏗鏘，字字珠璣，與出軌男女比較，高下立見。

毛曉彤公開與陳翔對質錄音：你是太想紅了吧？

因劇集《三十而已》走紅的32歲女星毛曉彤前男友陳翔近日傳出新戀情，陳翔日前（1月30日）忽然在微搏上重提舊事，欲「澄清」當年非他出軌女星江鎧同致二人分手，寫道：「在與毛曉彤的那段感情中，我始終都真心真意、認真對待，然而，曾經以為可以白頭到老的愛，卻沒有走到最後⋯⋯」

毛曉彤｜毛曉彤因劇集《三十而已》走紅。（《三十而已》劇照）

然而，被指是「小三」的江鎧同後來也加入「澄清」行列，二人舉動令毛曉彤近日公開與陳翔對質錄音，更提到當年「捉姦在床」時件：

▼▼▼點擊看毛曉彤、陳翔與江鎧同如何各自自圓其說，毛曉彤在錄音質問：「我進來，你沒穿上衣，江鎧同在躲，她為甚麼要躲？」▼▼▼

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三人各自有一套說法，十足《竹林中》的故事，不過愛情大概都這樣，各自都有一套真理，只是毛曉彤公開與陳翔對質錄音，令不少網民大讚毛曉彤條理清晰，沒有相信陳翔的廢話連篇，直把他問到「口啞啞」，大快人心。

毛曉彤｜毛曉彤不信陳翔的解釋，也決不當「濫好人」，公開錄音反擊。（《三十而已》劇照）

陳翔、江鎧同太笨不及毛曉彤「高招」？心理學家：報復有益

對於出軌事件，陳翔與江鎧同一概否認，而不論在2017年錄音或在2021年1月30日的發文中，他都推搪，指自己時時都在公眾中脫衣，而毛曉彤卻不「賣帳」，理性質問反擊，而網民更大讚毛曉彤「高招」與情商高，本來出軌事件事隔數年不了了之，但在面對陳翔指控時，毛曉彤也不是「濫好人」，公開錄音反擊。

「報復無用，不如早早放下」10本愛情心靈湯，9本都會這樣提議。於是，被「出軌」的人氣難消，還要因不夠大度而怪責自己。然而，波士頓McLean醫院的心理學博士Jacqueline Olds就指出，報復有利，因為報復會使他們取得心理上的平衡，便會少一點怨恨。

做一點「壞」事、偶爾當個「壞人」，也算是一種宣洩。

參考資料：Readers' Digest

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