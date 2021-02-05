撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-05 20:00

【前田敦子離婚】「AKB48」前主將前田敦子與嫁演員勝地涼已各自委託律師進行離婚協議，1歲多兒子交由前田敦子撫養，結束短短兩年多婚姻。

前田敦子「閃婚閃離」 友人透露是因前田敦子情緒不穩？

前田敦子離婚｜前田敦子早前剪了一頭短髮。（atsuko_maeda_official@IG）

今年29歲的前田敦子與34歲勝地涼交往4月後，因懷孕而於2018年7月結婚，兒子在2019年出生。可自2020年起，就傳出夫妻已分居，但仍一起照顧兒子，直到最後，二人還是認為無法修復夫妻關係，最後決定離婚。

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愛情真有時間表？婚前約會3年最隱陣？

愛情貴乎相方堅持與扶持，相處當然難，但閃婚「基礎不穩」是否更易離婚？要婚姻天長地久，真的有一個「時間表」？

臨床性別學家博士Dawn Michael，就在訪問中指出戀人的交往時間直對婚姻長短有重要影響。他指出，雖然根據每對夫婦的年齡和環境不同，也會有所不同，合理訂婚時間為1到3年。亞特蘭大艾默理大學的研究人員在2014年發布研究，訪問3,000人，嘗試找出交往時間與婚姻長短的關係。他們發現，交往至少3年才結婚的婚姻，比交往1年就結婚的夫妻，離婚率低39％。

美國猶他大學的客席社會學教授Nicholas Wolfinger就指出，相識3月後，就可以認真計劃將來；而情侶在青年時或在32歳後才結婚，會比起將近28歲結婚，離婚風險會更高。

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