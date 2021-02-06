撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-06 21:00

【愛情習慣】香港式愛情，女人在30前結婚生小孩，雙雙一起「供樓」成就未來，這樣才是愛與承擔，否則合久不婚便分；瑞典人的愛情有點不一樣，戀人相愛不一定要結婚，同居也可生小孩，不論男女，同視自由最珍貴。

比起結婚，「同居」在瑞典更流行。瑞典語「Sambo（同居）」，由「samman（一起）」與「boende（生活）」二字組合而成，即一起生活，意旨沒有結婚但居住在一起的情侶。（《反叛的愛》劇照）

同居不結婚：不為滿足任何人而活

瑞典是很多人夢寐以求的城市，優質的生活水平與完善的福利制度令人趨之若騖；那瑞典式愛情的又如何呢？

比起結婚，「同居」在瑞典更流行。瑞典語「Sambo（同居）」，由「samman（一起）」與「boende（生活）」二字組合而成，即一起生活，意旨沒有結婚但居住在一起的情侶。紀錄片《The Swedish Theory of Love 》 （暫譯：瑞典愛的理論）中提到，瑞典人崇尚獨立，道：

任何一段真摯的關係，都是建基於個人自由。 紀錄片《The Swedish Theory of Love 》

瑞典婚姻雖然不流行，婚姻的價值卻比較純粹，同居或結婚，不為滿足任何人，也不為經濟，只是一個單純的意願。（《The Swedish Theory of Love 》劇照）

同居是被「保障」的選擇？

很多人覺得結不結婚，是個人選擇，可是縱觀婚姻政策，卻不是這回事，一紙婚書對很多人來說，確是一種保障。瑞典人能在婚姻與同居間自由地選擇，與當地的政策不鼓勵以利益來讓人判斷應該進入哪一種生活、戀愛模式有莫大關係。斯德哥爾摩大學（Stockholm University）社會學教授杜凡朵（Ann-Zofie Duvander）便指出同居同受法律保障。

瑞典人的戀愛模式也不那麼單一，開放關係－即可同時與不同人發展關係、性伴侶等都比較普遍，即使生小孩，也只同居，不結婚。

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瑞典婚姻雖然不流行，婚姻的價值卻比較純粹，同居或結婚，不為滿足任何人，也不為經濟，只是一個單純的意願。

瑞典的戀愛模式也不那麼單一，開放關係－即可同時與不同人發展關係、性伴侶等都比較普遍，即使生小孩，也只同居，不結婚。（《反叛的愛》劇照）

「要是女人依靠男人，又怎知那關係是自願的呢？」

瑞典崇尚獨立與自由，在《The Swedish Theory of Love 》當中一句說到：「要是女人依靠男人，又怎知那關係是自願、而不是因為經濟或種種原因呢？」

女人在經濟上依賴男人，那懷孕生子又如何？《The Swedish Theory of Love 》中指出，瑞典有一半人都是獨居，單身女子想生兒育女，卻又找不到合適伴侶，就會光顧精子銀行。其中一位，是Maria Helena，她在網上透過陌生人錄下的聲帶，來「選購」精子，，收到精子後自行把它們注射到子宮內。

Maria Helena光顧精子銀行，收到精子後自行把它們注射到子宮內。（《The Swedish Theory of Love 》劇照）

那自由與獨立背後，其實也是一種自強：

「如果你能夠增加每個人承受風險的程度，你也就能夠增加個人的自由。」 《The Swedish Theory of Love 》

瑞典式愛情，值得學習的一環，是在戀愛中，不怕自己一個，夠堅強自立，就有一起的自由，也有離開的自由。

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