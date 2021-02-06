撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-06 14:00

【日本71歲美魔女｜凍齡保養】日本凍齡嫲嫲上野潤子今年已71歲 ，被日本傳媒封為「奇蹟的70歲」，膝下兩個兒子、三個孫兒，卻頭濃密黑髮、苗條身段，一點都不似嫲嫲。

每天勤力護膚：早晨時間是關鍵？

上野潤子24歲結婚，育有兩子，兒子現已40多歲。有別於一般日本媽媽，上野潤子婚後一直都有工作，後來更發展自己的生意，賣美容產品。上野潤子平時在社交媒體上積極分享獨家凍齡方法，吸引大批觀眾，她更被邀請上日本節目《じっくり聞いタロウ》，教授凍齡方法。

上野潤子親自設計了一套「讓你看起來年輕15歲」的按摩法，來提高垂下的臉部肌肉，輪廓更為突出。（junko__ueno＠IG）

當上野潤子分享年輕照片時，令主持人十分驚訝，指為何她45歲時看起來比32歲時年輕，而55歲時的照片看起來甚至比30+時年輕，甚至指任何人看到55歲的她，都會墜入愛河。

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上野潤子也分享，指對飲食十分小心，盡量不吃麵粉製品，喜歡吃黑芝麻、海藻、黑豆和其他黑色食物。

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護膚心機不比工作少

上野潤子不但努力工作，也努力護膚，座右銘是：「甚麼都不做，神明不會給你獎勵！」十分令人佩服，雖則人不該追求青春永遠不變，但若知道凡事皆可努力而得到一點收穫，包括美貌，也是一個令人安慰又勵志的故事。

上野潤子也相信時常保持笑容，運氣會越來越好，只要心態年輕，沒有什麼不可以。（《じっくり聞いタロウ》影片截圖）

黑色食物丶 發酵食物與熱水浴真有效？

上野潤子提到，食用黑色的食物丶發酵食物與熱水浴等等，都可抗衰老，不知是否真的有效？《01女生》記者分別向中醫師及營養師查詢。

中醫師譚莉英指「色黑入腎，其華在髪」，意思是指：黑色的食物補腎，同時腎的狀態在外觀上反映在頭髮上，故此，若腎臟健康，頭髮便會相對烏黑亮麗。腎乃人體先天之本，所以腎臟健康，氣血充盈，便可達到抗衰防老的效果。

「家營營養中心」營養師營吳瀟娜就指出大豆發酵的過程中，也會產生異黃酮衍生物，增加抗氧化能力，有助抑制自由基對皮膚細胞的破壞，減緩皮膚的皺紋產生。（Sherman Kwan/unsplash）

發酵食物或減緩皺紋產生 卻易水腫？

而「家營營養中心」營養師營吳瀟娜就指出，黑色食物通常含有豐富的花青素，是一種強效的抗氧化劑，有助對抗「自由基」對細胞的傷害，有保護皮膚細胞及抗衰老的作用，而黑豆含有豐富的維他命Ａ、Ｅ、鐵質及鎂質等多種營養素，有助提維持皮膚細胞及毛囊的健康。

至於上野潤子提到的發酵食物—味噌湯和納豆，吳瀟娜就分享它們主要成分是大豆，大豆發酵的過程中，也會產生異黃酮衍生物，增加抗氧化能力，有助抑制自由基對皮膚細胞的破壞，減緩皮膚的皺紋產生。不過，她就提醒發酵食物同時是高鈉食物，過量容易水腫，應注意份量，而高血壓和腎病人士只宜少量進食。

熱水浴促進氣血循環 哪水溫最佳？

而中醫師譚莉英也補充，熱水浴能促進新陳代謝及排毒，達到抗衰老的效果。中醫師譚莉英建議半身浴(浸泡肚臍以下的部位)，有助下肢經絡暢通，疏風通絡，益陽補腎，促進氣血循環，把氣血輸送到全身，保持人體臟腑與各部位氣血平衡。泡澡水溫宜保持在40℃以下，時間應不少於20分鐘，程度以額頭微微出汗為宜。

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