MUJI無印良品$85帆布袋、潔面起泡網好評度高　12件隱藏必買好物

【MUJI無印良品｜收納】提到收納，總是想起應用於家居的物件？其實，平日化妝袋與手袋裡零散的日用品也需要整理妥當，才能真正提升生活品質。

台灣Youtuber Annie分享了12件MUJI無印良品收納和美妝好物，全部不到港幣百元就能入手，性價比極高。



台灣Youtuber Annie分享了12件MUJI無印良品收納和美妝好物。（ㄢㄢ台北小日常 Annie in Taipei@YouTube截圖）

MUJI無印良品收納好物，讓手袋變整齊？

台灣女生Annie從2020年開始拍攝影片並上載至YouTube Channel，分享各種類型的生活好物，以及家居收納佈置，至今累積過10萬多訂閱者。她過去曾介紹了一些MUJI無印良品好物，指自己過去只會把物件亂塞至手袋，不但不整潔，也難於取出物件，甚至會輕易弄丟，但使用了收納工具一段長時間，認為非常實用，馬上改善手袋的整齊度，更順道做到雜物斷捨離。

▼▼▼按圖看台灣女生Annie分享的6件MUJI收納好物，最平HK$8買得到？藥丸盒裝藥以外，還有其他用途？▼▼▼

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MUJI有機棉帆布手挽袋成日常手袋：夠大、好裝

如果你是喜歡大型手袋的女生，必定要留意Annie推介的有機棉帆布手挽袋。手挽袋貫徹MUJI無印良品的簡約風格，米色有機棉製成，外形乾淨利落，適合用來搭配休閒造型。而且，袋身容量十足，連同正面2個小袋子能擺放許多日常物和1部15吋Notebook，故此Annie以「夠大、好裝」形成手挽袋，表示自己十分喜愛使用。

▼▼▼ MUJI有機棉帆布手挽袋實用度高，就連日本女生也愛，容量特大可以用來做「媽媽袋」？▼▼▼

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▼▼▼Annie也推薦了6件MUJI無印良品美妝好物，尺寸傾向小型，能方便收納和外出攜帶。▼▼▼

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MUJI無印良品潔面用起泡網性價比極高

其中，她介紹了1款潔面用起泡網，比起直接使用雙手搓開洗面膏，更能輕易揉合出綿密的泡泡；潔面用起泡網亦曾於日本網站《LIPS》被日本女生票選為回購率最高的產品，而且潔面用起泡網僅售HK$12，即使定期更換也不會心痛，女生們不妨入手。

▼▼▼MUJI潔面用起泡網受日本女生喜愛，是洗臉必需品？▼▼▼

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