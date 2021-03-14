日本人妻教5大鞋子斷捨離準則　鞋櫃貼相易收納？整理手袋先分3類

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-14 11:00

女生衣物一籮籮，尤其冬天時，不但衣服厚重，連鞋子也特別多，除了平底鞋，更有靴子、皮鞋等，收納起來也是問題多多；日本家庭主婦Maachi便向大家分享一些收納技巧和心得，從鞋櫃、衣櫃到手袋及銀包，都能大大騰出空間。

日本人妻Ｍaachi在Instagram上分享不同實用獨特收納技巧，引來4.8萬追蹤。（maachi.k.k_home@instagram）

日本人妻分享「5大鞋子斷捨離準則」 追蹤人數達4.8萬

擁有「整理收納顧問－1級」資格的日本家庭主婦Ｍaachi 3年前開始在Instagram分享整理收納的方法、小物，希望大家整理上來更輕鬆，家中又可像她家一樣乾淨舒適，圖文並茂加實用的方法，令她吸引4.8萬追蹤。

身為女生，當然最希望知道一家數口的她，如何把衣櫃、鞋櫃，打理得乾乾淨淨，像是鞋子，就算每位家庭成員只有4雙，已經有12雙鞋子，Ｍaachi曾經分享過使用雙層鞋子收納架，讓鞋櫃能騰出一半空間，然而她發現有更多好用方法。

▼▼▼Maachi與大部分女生一樣，喜歡買鞋子配搭不同服裝，久而久之家中積存了不同鞋子，按圖看看maachi的「5大鞋子斷捨離準則」與鞋子收納法▼▼▼

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▼▼▼按圖看更多女生必學衣櫃、飾物收納，經常遺失耳環？只要學懂這小技巧，比買飾物盒更實用方便，又能輕易解決▼▼▼

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女生銀包多雜物 如何減掉銀包2/3空間？

近年非常流行小手袋，甚至各大名牌都推出電話袋等小型手袋，1個短銀包或卡套便非常重要，但手上還是1個長長的銀包該從何入手整理呢？

Maachi不只在家庭上，就連自己的物品都一一整理得齊齊整整，就如她由長銀包換成短版，她指要整理房子不容易，容易用繁忙做藉口，實質是沒有動力，她分享可由組織、整理「小空間」入手，就如銀包，你會發現有很多不必要的東西。

▼▼▼想扚起心肝學習收納？或是時間換銀包了，看看maachi對執銀包有何心得▼▼▼

▼▼▼同場加映：27歲的日本女生Aya是一位典型OL，在社會工作已4年，獨居將近8年，她整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本一名熱愛收納的人妻Pankum在Instagram中分享她曾入手的好用小物，更教女生可以如何整理試用裝， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼