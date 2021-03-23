撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-23 12:41

12蚊店收納好物｜日本人妻的收納技術了得，又多100円店，經常看收納IG看得心癢癢，也想把家中整理得如她們一樣，但她們所介紹的衣物、美妝收納好物香港又能否購買得到呢，記者決定一到12蚊店看看！

香港12蚊店能否找到日本收納IG介紹的好物呢？（aeonstores.com）

日本收納IG推介美妝、衣物收納小物香港有售

女生不論在美妝品，還是時尚單品類都比較多，要整理化妝枱、衣櫥也不是易事，因而盛行收納、斷捨離的日本人妻、女生所推介的收納技巧、好物便受大眾追捧，有些港人更會到日本的Daiso、3coins、Seria等100、300円店把好物帶回港。

在不能旅遊期間，記者決定到香港12蚊店看看能不能找到她們所介紹的好物，發現也不乏選擇。

▼▼▼女生月經來臨時，不時也不小心弄髒內褲，12蚊店竟有好物處理，按圖即看15件香港12蚊店好物與收納小物（美妝類）▼▼▼

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▼▼▼衣服手袋堆積如山？按圖即看10件香港12蚊店收納好物（手袋、衣物篇）▼▼▼

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日流行「壁面收納」 掛釣是靈魂？

除了美妝、時裝類外，在日本收納界最近流行一種「壁面／空中收納」，即是她們在收拾時甚少把物件放在枱面上，因發現不夠空間擺放之餘，枱面的東西甚至愈來愈多，看起來更是一片凌亂。

她們便向垂直發展，善用牆壁、雪櫃的空間，如利用各種掛鈎、磁石收納鈎，把小物整齊收納好。

▼▼▼看似非常實用的收納技巧是否可行？香港12蚊店又可以買到哪些日本人妻推薦的好物？按圖即看8件日本人氣「壁面收納／空中收納」好物▼▼▼

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▼▼▼同場加映：27歲的日本女生Aya是一位典型OL，在社會工作已4年，獨居將近8年，她整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本一名熱愛收納的人妻Pankum在Instagram中分享她曾入手的好用小物，更教女生可以如何整理試用裝， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼