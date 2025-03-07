國際婦女節為何定在3月8日？藏重大意義！盤點3月慶祝活動及優惠

【國際婦女節｜38婦女節】國際婦女節（International Women's Day）每年於此節日中，不少商家或機構都會紛紛推出不同活動或優惠，藉此向各位女士致敬和表達感謝。但為何會有國際婦女節的誕生？為何會定在3月8日？一起來看看這個節日背後的重大意義，以及今年又有怎樣的慶祝活動。



（Getty Images）

國際婦女節的由來

國際婦女節（International Women's Day）是紀念女權運動存在，源於20世紀初，當時西方社會正處於工業化和經濟擴張階段，其中像是紡織業女工需要大量人力，但其工作條件惡劣、工時長、薪水低廉等差劣環境下，使得在1908年紐約出現了一場罷工遊行。此次遊行正正是由逾萬名勞動婦女發動抗議，務求爭取婦女同樣可享平等工作待遇和選舉權等。

而此次遊行也使得女性勞工意識覺醒，翌年（1909年）美國社會主義黨設立全國婦女日（National Women's Day），亦是首次婦女節的出現，其後多國加入慶祝婦女節，慢慢形成了今日的國際婦女節。

國際婦女節慶祝活動1. Qeelin精選蘊含正能量的Wulu戒指

Qeelin 鼓勵女性擁抱個人特質，透過一系列精緻的戒指，展現自我風格，這些戒指旨在裝飾雙手，並反映現代女性的內心和溫柔的力量。品牌特別精選一系列標誌性的Wulu 戒指，包括 Wulu Eternity、Wulu Mini Solitaire、Wulu 18、Wulu Diamond 和 Tien Di，以襯托個人獨特風格。Wulu這個蘊含正能量的幸運圖騰，透過搭配和疊戴展現品味，閃耀由內而外散發的光芒。

國際婦女節慶祝活動2. Fusion 推出「Empower Her Journey」活動

越南奢華養生酒店品牌Fusion酒店集團隆重宣佈，將透過其常客獎勵計劃 fusionlife推出全新專屬優惠「Empower Her Journey」。為向全球女性致敬，現凡登記成為fusionlife新會員，即可尊享一系列獨家折扣與禮遇。凡於2025年3月1日至15 期間預訂，所有房型均可享38%房價折扣，適用於2025年12月31日前的住宿，締造難忘旅程。

國際婦女節慶祝活動2. Fusion 推出「Empower Her Journey」活動（品牌提供）

國際婦女節慶祝活動3. CASETiFY推出「她的創想視界」主題限定系列

適逢國際婦女節，CASETiFY 宣布攜手五位來自世界各地的女性創作者，包括：跳高運動員出身的楊文蔚、巴基斯坦藝術家「Mirrors Reflect You」創辦人AISHA、擁有多元身份且樂於觀察日常周遭的郭源元、像素藝術家 ANARRATOR以及插畫家 EGGPLANTS，共同推出「她的創想視界」主題限定系列。

此外，CASETiFY還提供個人化設計服務，將產品化身成創意畫布，透過更多元化的表達方式，記錄成長軌跡，鼓勵每一個「她」釋放個性，探索自我。

國際婦女節慶祝活動3. CASETiFY推出「她的創想視界」主題限定系列（品牌提供）

國際婦女節慶祝活動4. 內衣品牌MIROxKuromi推出全新聯乘系列

春夏來臨，內衣品牌MIRO與Kuromi攜手推出全新聯乘系列，為大家帶來透氣舒適的內衣、柔軟親膚的睡衣以及慵懶時尚的居家服，讓每一位女性無論是春日出遊、夏日沙灘還是宅在家，都能展現自信與魅力。現時全線MIRO門市購買此聯乘系到商品，買1件即享9折，3件或以上85折，萬勿錯過！

國際婦女節慶祝活動5. AIGLE X OnTheList

時尚品牌AIGLE與OnTheList 再次聯手舉辦獨家折扣活動，由即日起至2025年3月9日以低至3折火熱優惠入手時尚與功能兼備單品，當中包括各款上衣、Polo 以及下裝。無論是戶外探險還是城市漫遊，AIGLE的單品也能輕鬆為你打造完美造型。為你的春季出行做好準備，讓每次出行倍增自信風格。

國際婦女節慶祝活動6. WOW波爾圖文化區舉行品鑑葡萄酒晚宴與音樂表演

為慶祝3月8日的國際婦女節，WOW波爾圖文化區發揮其自身人才優勢，由WOW的首席侍酒師 Priscila Haddad特別邀請來自杜奧產區 Textura Wines 的 Patrícia Berardi，以及來自綠酒產區 Quinta de Santiago 的 Arcelina Santiago。三位女性專業人士攜手策劃晚宴的餐酒搭配，舉辦一場獨具一格的紅酒晚宴。與此同時， Juliata Cohen音樂會將於Angel’s Share舉行，這是其首次在波爾圖的舞臺上亮相，爲節日增添別樣藝術氛圍。

國際婦女節慶祝活動7. 奇華餅家「老婆餅節」

為各界女士送上至崇高敬意，奇華餅家將3月8日定為「老婆餅節」，同時推出特別禮遇，由3月7日至3月9日在奇華餅家全線分店購買任何冬蓉老婆餅或黑芝麻冬蓉餅 (單件裝) 3件，即享8折優惠；3月8日當日於指定奇華餅家分店，購買現烤心形老婆餅買一送一。