看我今天怎麼說｜金馬影后鍾雪瑩的5件事：多棲發展的怪物新人?

【看我今天怎麼說/金像獎2025】第43屆香港電影金像獎（英語：Hong Kong Film Awards）在即，今屆入圍電影包括《九龍城寨之圍城》、《破。地獄》、《爸爸PAPA》、《看我今天怎麼說》等，競爭可謂相當熱烈。當中，《看我今天怎麼說》（The Way We Talk）集多個新晉演員，以聽障人士為題的電影，其中出演女主角「素恩」的鍾雪瑩，亦收獲不少好評。



早前，鍾雪瑩憑藉《看我今天怎麼說》中的亮眼演出，成功奪得第61屆金馬獎最佳女主角，隨之引來不少人猜測，她會否成為雙料影后！就讓我們一起了解有關鍾雪瑩的5件事。

鍾雪瑩的5件事｜多棲發展實力派

提起鍾雪瑩，你會想起在《致明日的舞》MV甘於犧牲秀髮的她？《殺出個黃昏》中一心尋死的少女？還是《看我今天怎麼說》中飾演的聽障女孩？

對有些人而言，鍾雪瑩看似是位新晉演員。但其實她集多個身份於一身：既是演員、模特兒、前香港商業電台叱咤903 廣播節目主持人，亦是一位填詞人（筆名：鍾說），5年內以填詞人身份創作約100首廣東歌。年僅29歲，已有如此豐富的經驗，說是位「怪物新人」亦不為過！

鍾雪瑩的5件事｜CHANEL新寵兒？

近期鍾雪瑩多次以CHANEL禮裙亮相造型示人，由近日第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮、金馬獎紅地毯2024、CHANEL2025度假系列展場等都穿上。相信銀幕內外都展現獨特個性的她，已暗暗收獲注重個性的CHANEL歡心。

鍾雪瑩的5件事｜個性勇於挑戰

眾多身份的起點，源於15歲當年，仍是中學生的鍾雪瑩參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，不為什麼，入節目的目的竟為「追星」！因為從小看《亞洲星光大道》大，看到公開招募時會見到陳蕾與一班參賽者，便本著試一試的心參加。雖然最後與歌唱無緣，但從此她與演藝、創作卻結下不解之緣。

鍾雪瑩自幼個性勇於挑戰（IG＠csy）

乍聽之下，也許會以為鍾雪瑩是個衝動派，但其實她從小就有一顆勇於挑戰的心，她曾在訪問中笑稱自己是個「抽籤狂魔」什麼都學，因為十分享受抽籤，相當熱衷報名康文署舉辦的訓練班及康樂活動，小學的時候更是嘗遍了古箏、舞蹈、體操等活動。而這股大無畏初心，亦伴隨她成長：一直嘗試試鏡選角（Casting），更在大學報讀超級熱門的周耀輝歌詞創作班等等，她亦不忘初心、傾力以赴每次的挑戰。

鍾雪瑩的5件事｜戲外「八卦」小子

作為射手座以及ENFP（競選者）的鍾雪瑩，最明顯的特徵個性必定是她的創意與熱愛自由的靈魂！她曾在不同訪問中指出自己是個「八掛」性格，很愛聽故事，可能是曾主修財經新聞專業的源由，令她對訪問、分析相當有興趣，養成平日逛街愛偷聽別人說話，更會去公園觀察老人家的習慣。這些看似「無里頭」的舉動，更是她獲取靈感的來源。

鍾雪瑩戲內戲外個性亦相當獨特（IG＠csy）

作為 ENFP的缺點，也許過度樂觀、跳脫，而這份「無里頭」亦曾令她吃過苦頭。她曾分享過自己剛入行時，被導演前輩提點，拍攝時不應抱持過於輕鬆的態度，後來才令她學會謙遜，除了本著「試一試」的心外，更加是做好每件事。

鍾雪瑩的5件事｜戲內謙遜、傾力以赴

在不同的訪問中，總會不約而同聽到同一番說話，鍾雪瑩總是謙遜地形容自己「幸運」、「誤打誤撞」的。雖然常聽說成功之道，是百分之一的天才加上百分之九十九的運氣，但其實更多的成功仍需靠積少成多的付出，並非一步登天。

為了完善《看我今天怎麼說》中的「素恩」一角，鍾雪瑩除了自學手語與潛水，亦有下苦功針對練習聽障人士的發音與生活動靜（IG＠csy）

鍾雪瑩的成功，絕對可以說是傾力以赴打拼出來，無論是小到MV在《致明日的舞》中甘於犧牲秀髮演出，大至出演電影前的多番準備工夫。相信大家亦有眼可見，她所付出的種種努力與演技。