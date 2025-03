Netflix推薦｜Netflix 3月必睇片單：苦盡柑來遇見你、梅根真人騷

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】三月絕對可以說是眼球的盛宴!整個三月都充滿文藝氣息,米蘭時裝周、奧斯卡金像獎(The 97th Academy Awards. The Oscars)與巴黎秋冬時裝周交接完成,緊接其後更有連串藝術展覽與活動。想為大腦「過冷河」,不妨在家欣賞電影或影集,以下為你集齊好的Netflix 三月必睇推薦!



Netflix 3月影集推薦 2025:《愛你的梅根》(With Love, Meghan)

自從哈利王子與妻子梅根(meghan markle) 離開英國皇室之後,爭議不斷。近年梅根亦多番嘗試重回幕前,除了自創品牌「As Ever」外,亦與Netflix合作推出實境節目,今年春季更計劃與 Lemonada Media 合作推出全新 podcast。

節目中更可有星級嘉賓亮相,名單包括美越混血化妝師Daniel Martin、美籍韓裔名廚Roy Choi、《鐵甲奇俠》 導演Jon Favreau等名人好友,或許從互動中能夠更了解梅根。

Netflix 3月影集推薦 2025|《愛你的梅根》(With Love, Meghan)在3月4日上架(Netflix)

Netflix 3月影集推薦 2025:《苦盡柑來遇見你》( When Life Gives You Tangerines)

偏好浪漫韓劇的話不要錯過,國民初戀IU與治癒男神朴寶劍首次合作,兩位相當合襯。自朴寶劍參與《我是加百列》後,更被女生封為最佳老公人選,今次在《苦盡柑來遇見你》中,更與IU 出演濟州島上的甜蜜夫妻,預告可見不少寵妻鏡頭,完全爆發溫柔老公魅力!

Netflix 3月影集推薦 2025:《狂亂背後:曼森家族謀殺案》(Chaos: The Manson Murders)

如果有看過《以神之名:信仰的背叛》、《周處除三害》,應該對邪教命題並不陌生。今次更以60年代轟動一時的曼森家族謀殺案件為主軸,打造的真實犯罪的紀錄片。

當時洛杉磯一帶發生多宗殘忍殺人案件,而被害者們身份顯赫,不是當紅的好萊塢明星,就是富二代咖啡大亨的繼承人。最令人發指的是,命案手法極度殘暴,就連懷孕8個半月的莎朗‧蒂亦慘遭16刀殘殺,現場只留下怪異的嘲諷字眼,後來更掀開字眼與已成為邪教般的「曼森家族」有關,到底「曼森家族」是什麼的存在?

Netflix 3月影集推薦 2025:《狂亂背後:曼森家族謀殺案》(Chaos: The Manson Murders)在3月7日上架(Netflix)

Netflix 3月影集推薦 2025:《白色官邸殺人事件》(The Residence)

想動動腦筋的話,另類推理劇相信能夠滿足你。這套影集由小說改編而成,並由《醜聞風暴》 保羅威廉戴維斯擔任影集統籌,講述白宮國宴期間發生一宗離奇兇案,當時更關乎132 個房間與157 名嫌犯,劇情峰迴路轉,就讓大家一層層拆開真相!

Netflix 3月影集推薦 2025|《白色官邸殺人事件》(The Residence)在3月20日上架(Netflix)

Netflix 3月影集推薦 2025:《厚片女孩的生存之道 2》(Survival of the Thickest)

如果要說《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)是一套鼓勵女生勇於追夢的劇集,《厚片女孩的生存之道 》(Survival of the Thickest) 則是個陪伴你成長的好朋友。影集講述女主角是個黑人大碼女生,雖然被慘痛分手,但她仍然保持熱情,把握機會整頓生活並重新追求愛情,用自己的方式找到快樂,也許她的冒險旅程中能夠啟發到你,明白身形並非一切的困惑來源。

Netflix 3月影集推薦 2025|《厚片女孩的生存之道 2》(Survival of the Thickest) 在3月27日上架(Netflix)

Netflix 3月影集推薦 2025:《生命清單》(The Life List)

你有遺憾嗎?人生看似很長,其實很短暫。一生中總會碰到不少迷惘與失意,也許教會你放下、也許教會你珍惜、又或許只是一場空,種種過程並非易事,但最後所得到的則是無價之寶。

這套由小說改編的電影,從生死議題出發,講述34歲的女主角在母親去世後,根據母親的遺囑,半強迫地完成兒時所寫的願望清單,過程發掘真正的人生意義,了解到自己的真正需要。如果你對未來充滿迷惘感的話,這套電影相信能夠給予你些許指引。

Netflix 3月影集推薦 2025|《生命清單》(The Life List)在3月28日上架(Netflix)

