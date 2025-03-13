Netflix推薦｜Netflix 3月必睇片單：苦盡柑來遇見你、梅根真人騷

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】三月絕對可以說是眼球的盛宴！整個三月都充滿文藝氣息，米蘭時裝周、奧斯卡金像獎（The 97th Academy Awards. The Oscars）與巴黎秋冬時裝周交接完成，緊接其後更有連串藝術展覽與活動。想為大腦「過冷河」，不妨在家欣賞電影或影集，以下為你集齊好的Netflix 三月必睇推薦！



Netflix 3月影集推薦 2025：《愛你的梅根》（With Love, Meghan）

自從哈利王子與妻子梅根（meghan markle） 離開英國皇室之後，爭議不斷。近年梅根亦多番嘗試重回幕前，除了自創品牌「As Ever」外，亦與Netflix合作推出實境節目，今年春季更計劃與 Lemonada Media 合作推出全新 podcast。

節目中更可有星級嘉賓亮相，名單包括美越混血化妝師Daniel Martin、美籍韓裔名廚Roy Choi、《鐵甲奇俠》 導演Jon Favreau等名人好友，或許從互動中能夠更了解梅根。

Netflix 3月影集推薦 2025｜《愛你的梅根》（With Love, Meghan）在3月4日上架（Netflix）

Netflix 3月影集推薦 2025：《苦盡柑來遇見你》（ When Life Gives You Tangerines）

偏好浪漫韓劇的話不要錯過，國民初戀IU與治癒男神朴寶劍首次合作，兩位相當合襯。自朴寶劍參與《我是加百列》後，更被女生封為最佳老公人選，今次在《苦盡柑來遇見你》中，更與IU 出演濟州島上的甜蜜夫妻，預告可見不少寵妻鏡頭，完全爆發溫柔老公魅力！

Netflix 3月影集推薦 2025：《狂亂背後：曼森家族謀殺案》（Chaos: The Manson Murders）

如果有看過《以神之名：信仰的背叛》、《周處除三害》，應該對邪教命題並不陌生。今次更以60年代轟動一時的曼森家族謀殺案件為主軸，打造的真實犯罪的紀錄片。

當時洛杉磯一帶發生多宗殘忍殺人案件，而被害者們身份顯赫，不是當紅的好萊塢明星，就是富二代咖啡大亨的繼承人。最令人發指的是，命案手法極度殘暴，就連懷孕8個半月的莎朗‧蒂亦慘遭16刀殘殺，現場只留下怪異的嘲諷字眼，後來更掀開字眼與已成為邪教般的「曼森家族」有關，到底「曼森家族」是什麼的存在？

Netflix 3月影集推薦 2025：《狂亂背後：曼森家族謀殺案》（Chaos: The Manson Murders）在3月7日上架（Netflix）

Netflix 3月影集推薦 2025：《白色官邸殺人事件》（The Residence）

想動動腦筋的話，另類推理劇相信能夠滿足你。這套影集由小說改編而成，並由《醜聞風暴》 保羅威廉戴維斯擔任影集統籌，講述白宮國宴期間發生一宗離奇兇案，當時更關乎132 個房間與157 名嫌犯，劇情峰迴路轉，就讓大家一層層拆開真相！

Netflix 3月影集推薦 2025｜《白色官邸殺人事件》（The Residence）在3月20日上架（Netflix）

Netflix 3月影集推薦 2025：《厚片女孩的生存之道 2》(Survival of the Thickest)

如果要說《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）是一套鼓勵女生勇於追夢的劇集，《厚片女孩的生存之道 》(Survival of the Thickest) 則是個陪伴你成長的好朋友。影集講述女主角是個黑人大碼女生，雖然被慘痛分手，但她仍然保持熱情，把握機會整頓生活並重新追求愛情，用自己的方式找到快樂，也許她的冒險旅程中能夠啟發到你，明白身形並非一切的困惑來源。

Netflix 3月影集推薦 2025｜《厚片女孩的生存之道 2》(Survival of the Thickest) 在3月27日上架（Netflix）

Netflix 3月影集推薦 2025：《生命清單》（The Life List）

你有遺憾嗎？人生看似很長，其實很短暫。一生中總會碰到不少迷惘與失意，也許教會你放下、也許教會你珍惜、又或許只是一場空，種種過程並非易事，但最後所得到的則是無價之寶。

這套由小說改編的電影，從生死議題出發，講述34歲的女主角在母親去世後，根據母親的遺囑，半強迫地完成兒時所寫的願望清單，過程發掘真正的人生意義，了解到自己的真正需要。如果你對未來充滿迷惘感的話，這套電影相信能夠給予你些許指引。

Netflix 3月影集推薦 2025｜《生命清單》（The Life List）在3月28日上架（Netflix）

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