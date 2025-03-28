苦盡柑來遇見你｜成長必經之痛？從四季悟出人生、愛情共鳴金句

【Netflix推薦2025/苦盡柑來遇見你】由「國民女神」IU（李知恩）、「國民老公」朴寶劍、文素利、朴海俊等人主演的韓國浪漫喜劇《苦盡柑來遇見你》，即將迎來尾聲。除了演員陣容頂盛外，細膩的劇情引來極大迴響，劇本從親情、愛情到人生觀都有提及到，難怪被封為「年度神劇」。故事背景設定在 1950 年代的濟州島，一共 16 集分為春、夏、秋、冬四季上演，當中的金句對白亦令不少人深有同感，更被網民票稱為「生養孩子的教學」、「富養女兒的樣子」。



就算你仍未追看《苦盡柑來遇見你》，就讓我們先行欣賞文字魅力，感受劇情張力!

《苦盡柑來遇見你》金句：1. 「我是歹命人，但你不是，不要退而求其次，要活出最充實的人生！」

這句說話不單是母愛的表演，更是母親由衷地祝福女兒，盼望她能夠展翅高飛。當「愛純」年幼在學時，發生了一件由班長淪為副班長的事，當時身為海女的愛純母親「光禮」得知後，明白到女兒因為家景問題而被差別對待，她並沒有怪責任何人，只有不斷埋頭工作。為換取女兒得到更好的照顧，選擇犧牲自己，拼命努力工作，只為穿上最得體的服飾、借貸珍珠頸鏈以及送禮賄賂老師。

《苦盡柑來遇見你》金句｜「我是歹命人，但你不是，不要退而求其次，要活出最充實的人生！」（《苦盡柑來遇見你》劇照）

當「愛純」知道母親的犧牲後，母親卻沒有半點怨言或情緒勒索，反而堅定地告之「愛純」，那怕路途再坎坷，家庭的悲慘只會限制一時，但種種未會限制她未來選擇，她絕對能夠選擇發光發亮。

《苦盡柑來遇見你》金句：2. 「如果人生辛苦到你覺得過不下去了，就想想每天都要潛水的我，那些在陸地上討生活的人，遇到一點挫折就嚷著尋短，但是不管生活多艱苦，海女絕對不會說這種話，我在驚濤駭浪的大海上跟死神交手過無數次，但是每一次我都找到無數個活下去的理由」

《苦盡柑來遇見你》金句：3. 「身體累到一個程度，會連哭的力氣都沒有，要是哪一天，你覺得日子辛苦到撐不下去了，不要躺著動也不動，起來跟人生拚到底」

廉惠蘭出演苦命母親「全光禮」一角，演活天下每個為子女傾盡所有的母親（《苦盡柑來遇見你》劇照）

「光禮」身兼父職地勞碌半生，卻沒法陪伴「愛純」長大成人。「光禮」或許是個苦命母親，被困於現實掣肘中，但她的思想與行為絕對是反傳統、自由的，讓人看到身為女人的另一個可能性，並不是只能忍氣吞聲的。那怕一次又一次受到命運的挑戰，她仍然選擇接受挑戰，那怕勞碌生病，她仍然為母則強，擔起自己與女兒的一片天，成為「愛純」的避風港。人生很長，或會碰上大大小小的困境，那怕生活待你刻苦，仍請你懷抱勇氣面對。

《苦盡柑來遇見你》金句：4. 「我希望她要什麼有什麼，我希望她想做什麼就去做，我不要她擺碗筷伺候別人，我要她不高興就把餐桌翻了！」

常言道「家人是最堅強的後盾」，不過在相對封建的50年代，女性的社會與家庭地位卻人微言輕。初為人母的「愛純」當時受到婆家的苛刻對待，不單只能吃飯菜湯汁，亦不能與男性共桌用膳，連正在發育的女兒也不例外，「愛純」由衷地不樂見自己的女兒，長大後要經歷自己曾經歷的事、受同樣的委屈，向丈夫表達自己的不滿，亦幸獲丈夫無條件的支持與鼓勵。

《苦盡柑來遇見你》金句｜「我希望她要什麼有什麼，我希望她想做什麼就去做，我不要她擺碗筷伺候別人，我要她不高興就把餐桌翻了！」（《苦盡柑來遇見你》劇照）

《苦盡柑來遇見你》金句：5. 「愛純是來跟我生活，她是嫁給我，不是來當你們的媳婦。」

從古到今，婆媳問題仍是男女關係中備受關注的議題。在劇中男尊女卑的50年代，朴寶劍出演的「寬植」得知妻子的無奈與委屈後，選擇為愛而戰，由自身出發改變傳統觀念，保護自己心愛的人並得以獨立。這種霸氣護妻宣言圈粉無數，同時亦道出家庭界線感的重要性，有些過時的觀念與令人不適的行為就該被斬斷，才不會讓大家活在怨懟中，讓愛變樣成了重擔。

朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》中霸氣護妻舉動，圈粉無數（《苦盡柑來遇見你》劇照）

《苦盡柑來遇見你》金句：6. 「越是忍氣吞聲，日子越是難過。」

面對委屈與不公義時，有些人擁有過人的勇氣、願意正面應對，有些人則會選擇默默離開，有些人心有不甘卻因為現實或其他因素，選擇留守退讓。太多人都忘記了，其實自己是有能力選擇的，大部分的困局都是自己畫地為牢。看似沒有的選擇，其實真正的選擇權其實在你的手上，唯有跟隨內心的選擇才是真正無憾與自由。

《苦盡柑來遇見你》金句｜「越是忍氣吞聲，日子越是難過。」（《苦盡柑來遇見你》劇照）

《苦盡柑來遇見你》金句：7.「我原本以為每個人只要成為大人，就能像我媽一樣吃苦耐勞」、「我以為只要長大，自然而然就能逆來順受；但是我還是沒有辦法，每天都覺得是折磨，每次都痛到心底，只有我是笨蛋嗎？其他人都能把苦往肚子裡吞嗎？」

「愛純」與「寬植」剛成立家庭後，年幼的他倆並沒有太多的準備，只有兩顆純真的熱忱，當面對現實林林種種的打擊，「愛純」道出成長的無奈，同時亦是大家的心聲。成人世界充斥大大少少的問題，每個人都會有各自的課題與煩惱，只可惜成長不是一道算式題，並沒有既定的公式與答案，可以說是既痛又難忘的一課，只能靠著自己帶爬連滾地學習。

《苦盡柑來遇見你》金句｜「我只想快點變老，也許是因為這是我頭一回當媽、當太太、當大人，我不懂為什麼承擔這一切會這麼難」（《苦盡柑來遇見你》劇照）

《苦盡柑來遇見你》金句：8. 「即使前面還有漫漫長路，你最擔心的還是眼前的事，即使前面還有漫漫長路，最讓你高興的還是眼前的小確幸。」

人生這段路程，看似很長遠，只要有人相伴左右，再難行的路身體亦能像吃了能量飲料般有力。如果生活中有些事情或人，令你困擾不而的話，不妨稍作休息，做些能夠「叉叉電」的事吧：到郊外感受太陽與自然的洗禮、與心愛的人共渡時光，或者適當犒賞自己，入手令自己開心的禮品。主動讓小確幸取代壞事，那怕生活很苦，你仍能選擇甜度。

《苦盡柑來遇見你》金句｜「即使前面還有漫漫長路，你最擔心的還是眼前的事，即使前面還有漫漫長路，最讓你高興的還是眼前的小確幸。」（《苦盡柑來遇見你》劇照）

《苦盡柑來遇見你》金句：9. 「金明，你就像聖誕樹，聖誕樹不管被放在什麼地方，都會做該做的事，不管是放在地下室的小房間，或是在沒有人去的商店角落，都會閃閃發光，讓人心動。」

這句不單是「忠燮」向「金明」的表白句語，亦是一個相當有用的戀愛指標，一個能夠欣賞你的人，事無大小都會看得出你的亮點與價值！

《苦盡柑來遇見你》金句｜「金明，你就像聖誕樹，聖誕樹不管被放在什麼地方，都會做該做的事，不管是放在地下室的小房間，或是在沒有人去的商店角落，都會閃閃發光，讓人心動。」（《苦盡柑來遇見你》劇照）

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《苦盡柑來遇見你》金句｜「只靠愛情要怎麼活下去？婚前他們都說你是唯一，但是一結婚，他就忘了你，只聽他們母親的話。」

《苦盡柑來遇見你》金句｜「即使我的童年那麼匱乏，即使日子過得那麼卑微，沒有他們築起堅固的城堡保護我，我就一無所有。」

《苦盡柑來遇見你》金句｜「要2個人才有辦法私奔，但大家認為男生很大膽，卻把深情的女生說成不要臉。」

《苦盡柑來遇見你》金句｜「男女之間很難說，有守門員不代表你不能得分！」

