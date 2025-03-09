《完美物質》6大金句：揭開黑色恐怖下的反思 容貌至上的可悲

【奧斯卡2025/完美物質】有留意第97屆奧斯卡金像獎的話，應該對大熱倒灶的《完美物質》（The Substance）有所好奇，雖然入圍多項奧斯卡提名：最佳影片、最佳導演與最佳女主角等，最後僅得金像獎最佳化妝與髮型設計。上映至今仍保持爛番茄（Rotten Tomatoes）九成「極好評」紀錄，到底這套電影有什麼魅力？



《完美物質》（The Substance）以前衛、破格的手法，配合多個突寫鏡頭，極具官能刺激感。肉體恐怖的背後，更是直指社會對女性的不合理期望、物化女性以及諷刺容貌至上的當代社會風氣。

《完美物質》金句｜人們總是要求新的東西，更新是必然的，不過當到達五十歲，一切就會停止。（people always ask for something new. Renewal is inevitable. And at 50... well... it stops.）

這句台詞出現在伊莉莎白·史巴克（Elisabeth Sparkle）與電視監製哈維（Harvey）的討論中，Harvey以這一句解釋為何要腰斬Elisabeth Sparkle 的節目。看似解釋的背後，同時亦代表著社會或工作上彷彿有種「潛規則」：五十歲過後就有「下架」的需要，需要被更新、取替，但到底是誰定義這些規矩、框架？

《完美物質》金句｜人們總是要求新的東西，更新是必然的，不過當到達五十歲，一切就會停止。（people always ask for something new. Renewal is inevitable. And at 50... well... it stops.）（《完美物質》劇照）

《完美物質》金句｜你有沒有夢想過更好的自己？更年輕、更美麗、更完美的你？（Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.）

當Elisabeth Sparkle 得悉自己失業後，分神不幸碰上車禍，在醫院接受檢查的時候收到「完美物質」（The Substance）的宣傳，更以這句吸睛作為廣告標示。不難發現戲裏戲外，總會充斥「變美」宣傳，美麗的偶像仿似隨處可見，以最煽情的字詞煽惑人們，讓大家產生追趕的需求，誤以為可以得償所願。

《完美物質》金句｜你有沒有夢想過更好的自己？更年輕、更美麗、更完美的你？（Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.）（《完美物質》劇照）

《完美物質》金句｜我需要更好的自己（I need a better version of myself）

看似相當正向的字詞背後竟是充滿「毒意」？「更好的自己」，對每個人來說都可能意味著不同的東西，但戲中只用身材、年齡與樣貌作為準則尺，更推出能夠「回復年輕」的藥品，看似造福世人，其實是一味毒藥。

《完美物質》金句｜我需要更好的自己（I need a better version of myself）（《完美物質》劇照）

《完美物質》金句｜使用的同時亦在失去，當中並沒有回頭路（What has been used on one side, is lost on the other side. There's no going back.）

當Elisabeth Sparkle 使用「完美物質」（The Substance）後，卻發現自己的共生體Sue 濫用時間，令本體出現嚴重的老化，後來才發現老化現象不可逆，揭示年輕貌美只是假象，一切都是等價交換，得到年輕的同時亦在失去自己。

《完美物質》金句｜使用的同時亦在失去，當中並沒有回頭路（What has been used on one side, is lost on the other side. There's no going back.）（《完美物質》劇照）

《完美物質》金句｜女神需要保持笑容（Pretty girls should always smile）

這句看似平凡的說話，其實暗藏情緒勒索「PUA」，更透露出物化女性的意味，無視個人需求與個體意願，將笑容與女性掛勾。想避免不覺意間受到PUA 而不自知，除了需要知道自己的價值，亦需要不依賴他人的認可，避免因為他人的心理操控、貶低手段而影響自我。

《完美物質》金句｜女神需要保持笑容（Pretty girls should always smile）（《完美物質》劇照）

《完美物質》金句｜好好愛自己 （Take care of yourself）

在電影的最後，因為過度的消耗，Elisabeth Sparkle 與Sue已經再也無法交換身體，彼此都留下一句「好好愛自己 」，這句或許是對觀察所說，又或許是她們最後的領悟。在這個混亂的社會，我們無法掌控的事過多，特別是外間充滿太多意見與聲音，稍一不覺就會掉進坑中，或成為盲目追從的羊群一員。唯一只能好好的愛護自己，少至五官，大到個性，學習多點欣賞自己，不活在懷疑與焦慮當中。