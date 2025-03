《完美物質》6大金句：揭開黑色恐怖下的反思 容貌至上的可悲

【奧斯卡2025/完美物質】有留意第97屆奧斯卡金像獎的話,應該對大熱倒灶的《完美物質》(The Substance)有所好奇,雖然入圍多項奧斯卡提名:最佳影片、最佳導演與最佳女主角等,最後僅得金像獎最佳化妝與髮型設計。上映至今仍保持爛番茄(Rotten Tomatoes)九成「極好評」紀錄,到底這套電影有什麼魅力?



《完美物質》(The Substance)以前衛、破格的手法,配合多個突寫鏡頭,極具官能刺激感。肉體恐怖的背後,更是直指社會對女性的不合理期望、物化女性以及諷刺容貌至上的當代社會風氣。

《完美物質》金句|人們總是要求新的東西,更新是必然的,不過當到達五十歲,一切就會停止。(people always ask for something new. Renewal is inevitable. And at 50... well... it stops.)

這句台詞出現在伊莉莎白·史巴克(Elisabeth Sparkle)與電視監製哈維(Harvey)的討論中,Harvey以這一句解釋為何要腰斬Elisabeth Sparkle 的節目。看似解釋的背後,同時亦代表著社會或工作上彷彿有種「潛規則」:五十歲過後就有「下架」的需要,需要被更新、取替,但到底是誰定義這些規矩、框架?

《完美物質》金句|人們總是要求新的東西,更新是必然的,不過當到達五十歲,一切就會停止。(people always ask for something new. Renewal is inevitable. And at 50... well... it stops.)(《完美物質》劇照)

《完美物質》金句|你有沒有夢想過更好的自己?更年輕、更美麗、更完美的你?(Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.)

當Elisabeth Sparkle 得悉自己失業後,分神不幸碰上車禍,在醫院接受檢查的時候收到「完美物質」(The Substance)的宣傳,更以這句吸睛作為廣告標示。不難發現戲裏戲外,總會充斥「變美」宣傳,美麗的偶像仿似隨處可見,以最煽情的字詞煽惑人們,讓大家產生追趕的需求,誤以為可以得償所願。

《完美物質》金句|你有沒有夢想過更好的自己?更年輕、更美麗、更完美的你?(Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.)(《完美物質》劇照)

《完美物質》金句|我需要更好的自己(I need a better version of myself)

看似相當正向的字詞背後竟是充滿「毒意」?「更好的自己」,對每個人來說都可能意味著不同的東西,但戲中只用身材、年齡與樣貌作為準則尺,更推出能夠「回復年輕」的藥品,看似造福世人,其實是一味毒藥。

《完美物質》金句|我需要更好的自己(I need a better version of myself)(《完美物質》劇照)

《完美物質》金句|使用的同時亦在失去,當中並沒有回頭路(What has been used on one side, is lost on the other side. There's no going back.)

當Elisabeth Sparkle 使用「完美物質」(The Substance)後,卻發現自己的共生體Sue 濫用時間,令本體出現嚴重的老化,後來才發現老化現象不可逆,揭示年輕貌美只是假象,一切都是等價交換,得到年輕的同時亦在失去自己。

《完美物質》金句|使用的同時亦在失去,當中並沒有回頭路(What has been used on one side, is lost on the other side. There's no going back.)(《完美物質》劇照)

《完美物質》金句|女神需要保持笑容(Pretty girls should always smile)

這句看似平凡的說話,其實暗藏情緒勒索「PUA」,更透露出物化女性的意味,無視個人需求與個體意願,將笑容與女性掛勾。想避免不覺意間受到PUA 而不自知,除了需要知道自己的價值,亦需要不依賴他人的認可,避免因為他人的心理操控、貶低手段而影響自我。

《完美物質》金句|女神需要保持笑容(Pretty girls should always smile)(《完美物質》劇照)

《完美物質》金句|好好愛自己 (Take care of yourself)

在電影的最後,因為過度的消耗,Elisabeth Sparkle 與Sue已經再也無法交換身體,彼此都留下一句「好好愛自己 」,這句或許是對觀察所說,又或許是她們最後的領悟。在這個混亂的社會,我們無法掌控的事過多,特別是外間充滿太多意見與聲音,稍一不覺就會掉進坑中,或成為盲目追從的羊群一員。唯一只能好好的愛護自己,少至五官,大到個性,學習多點欣賞自己,不活在懷疑與焦慮當中。