G-Dragon同款粉紅皇冠原來有錢都買唔到？aespa、IU頭飾戴出仙氣

根本是韓星御用最頂「皇室等級」頭飾神手！！！



「BANG, BANG, BANG！빵야～빵야～빵야！」V.I.P（BIGBANG粉絲名）幸福到做夢也笑醒，隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」睽違7年帶著新歌〈POWER〉王者回歸，同時在《2024 MAMA頒獎典禮（2024 MAMA AWARDS）》舞台上，驚喜合體隊友太陽（董詠培）、姜大聲，帥氣又感人的傳奇演出逼哭全球粉絲。

G-Dragon粉紅皇冠造型背後，介紹韓星御用頭飾品牌如何打造獨一無二夢幻飾品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

G-Dragon粉紅皇冠頭飾頂級頭飾品牌介紹（NAVER@dannilong；01製圖）

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GD變身粉紅之王登場

《2024 MAMA》傳奇舞台誕生

《2024 MAMA》末場在日本大阪京瓷巨蛋舉行，GD以一身超吸睛的「寶寶粉套裝」登上舞台開場，結合珍珠、蕾絲等柔美元素，雌雄莫辨、超越性別的前衛造型，讓全網感嘆：「果然只有GD能駕馭」，他頭上鑲滿各色寶石的「粉紅色巨型皇冠」也成為目光焦點，華麗設計似乎要價不斐，讓網友們超好奇到底是出自哪家國際精品大牌！？

巨星「無價」粉紅皇冠被搜爆

御用頂級頭飾品牌KOWGI介紹

粉紅高帽結合金色皇冠，雕刻、寶石、鑽石滿滿點綴，不只象徵GD本尊王者回歸，似乎也呼應V.I.P手中的皇冠手燈海，被挖出自於2位韓國珠寶設計師之手，名為「KOWGI（카우기）」的韓國設計師品牌，不是時尚圈、代購圈熟悉的名字，但是混韓圈（？）的迷妹、迷弟們一定看過他們家的作品。

熱愛運用閃耀元素、華麗工材，極致浮誇的品牌風格，與日常兩個字相差甚遠，KOWGI的創立理念就是追求不切實際的美，在違背人體自然形態的結構基礎上不斷添加裝飾元素，每一件製品都是純手工打造、宛若獨一無二無可取代的造型藝術品，用錢是買不到的！

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配戴上就是「視覺C位」

幫人氣韓星加滿夢幻分

以頭飾起家的KOWGI自帶C位效果，深受韓星、藝人造型師團隊青睞，今年全能女神「IU（李知恩）」在個人世界巡迴演唱會《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》妝點的皇冠、耳機等BLING BLING華麗頭飾也是由他們包辦的喔～

另外，看看STAYC、aespa、NewJeans回歸造型裝飾的皇冠以及頭飾，每一款都有不同風情，夢幻指數狂加，KOWGI也延伸到其他配件、服飾的設計上，像是TWICE娜璉、(G)I-DLE拍攝大片時「身後的翅膀」，也是由KOWGI特別手工打造，堪稱是韓星背後的神仙教母。

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