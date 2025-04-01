女生理財｜女星都這樣存錢！4大無痛儲錢大法：輕鬆養成儲蓄習慣

【女生理財/儲錢方法2025】根據政府統計處最新數字顯示，男女合計最新的就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工）為HK$22,000，如果按年齡與性別分組的話，25至34歲女性在職人士為HK$23,800，35至44歲的女性在職人士為HK$23,800。收入雖未能有明顯升幅，在通貨膨脹、開支日漸增多的環境下，不妨重新檢視平日自己的消費習慣，看看能否得以調整，減省生活壓力。



想要學會理財，先要掌握好理財觀念：有效的花費與儲蓄原則，建立於審慎自己的生活型態，以便調整和預算制定。而儲錢的黃金法則必定是先存再花，如果未有一套靈活的儲錢方法的話，不妨參考連明星都在用的儲錢法，早日達至財富自由。

儲錢方法2025｜1. 強制儲錢法

儲錢的首要條件當然是儲蓄，不論是金世正的「9個存摺理財術」或林依晨「信封儲錢法」，根本上都是行使強制儲錢法，這樣能夠針對源頭、控制預算，而最基本的做法就是當得到一筆收入後，按需求劃分支出與儲蓄的比例。

撇除日常必要的生活開支後，大家可以將收入分為三部分：短期不會使用的儲蓄分額、可供流動使用的儲蓄分額以及流動的備用開支。短期不會使用的儲蓄金額，適合佔60%，用作定期等低風險的穩健投資。而可流動使用的儲蓄分額則佔30％，可以用以高收益的投資。最後的流動資金備用支金則佔10%，能夠用於日常生活中備用開支。

儲錢方法2025｜2. 人設儲錢法

如果你未有明確的儲蓄目標與習慣的話，不妨從生活細節開始著手，檢視能夠降級消費的細項，從而減少不必要的開支。如果因為聚會或工作時候的應酬，適當善用「人設」借口，例如因為定立「減肥」、「健身」等原因，而不參與下午茶或「廢水」等活動，讓節省變得理所當然。

平日看似無傷大雅的習慣，例如購買零食、咖啡、「廢水」等，其實亦有很多平價替代品的 (freepik)

儲錢方法2025｜3. 夢想分期法

你有試過分期消費嗎？相信大家或多或少都曾使用過信用卡，其實信用卡蘊藏著「先買後付」的做法，消費金額能夠被分成多期還款，看似十分方便，但小額的數目卻容易聚沙成塔，當發現時已經債臺高築。一不小心如未能按時還款，則可能需要支付高額的罰款或利息，無疑增加財務負擔。

「先買後付」容易導致錯誤金錢觀念（《還錢》劇照）

如果不希望養成無意識的消費模式或依賴先買後付，不妨學習信用卡的分期模式。先定立一個消費目標，訂立合適的分期期數，再按月存入分期金額，直到完成目標後才真正購入心儀用品。

儲錢方法2025｜4. 19獎勵法

儲蓄絕對是一個長期的目標，長期的抑壓慾望以及減低生活娛樂的確會讓人意志消沉，同時很容易產生「報復性消費」的念頭。為免影響自己的儲蓄計劃，大家可以每到一個指定期數，以目前的儲蓄金額10%作為獎勵金，這個時候就可以入手一些必要性較低的物品。因為本金愈大，獎勵亦隨之而增多，既能滿足自己，亦能提升儲蓄動力。