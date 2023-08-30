女生理財｜常倦怠不想工作？5點讓你快樂賺錢 增儲蓄 重拾幸福感

【女生理財/儲蓄】你享受工作嗎？你對工薪滿意嗎？自踏入社會後，相信大部人的早上生活寫照就是被鬧鐘叫醒，拖蓋疲倦不堪的身心前往工作，喝上一杯「回魂啡」就要奮鬥至下班，日覆一日的行程，令你不禁產生倦怠感。而最令人深感無奈的是，努力工作過後，卻賺得杯水車薪，再加上生活的壓力、獎勵自己的娛樂過後，薪水更是所餘無幾。若果你對於薪水並不滿足，又無法在工作上獲取成就感、幸福感，想改變一切的話，就好好參考台灣YouTuber「77老大」的7點分享吧！



面對微薄的薪水，不少人都拼命尋找方法賺錢，有些人投機取利、有些人打幾份工、有些人努力存錢，為的都是想盡快獲得財富自由的機會。不過在拼命賺錢的同時，金錢並非單一考量，除了直接的薪水回報能夠量化之外，人的工作專注力及心理資源有限，你有否考慮過原來改變某些細節，亦能快樂地賺錢，甚至能夠賺到更長遠的金錢？

不想工作？工作倦怠源自選擇！（《當你沉睡時》劇照）

工作倦怠源自選擇 工種決定回報

大家都想快樂又輕鬆地賺錢，想達到這個目標前，首要的是做好工作規劃：選擇縣有一定發展前景的行對，發展性高的公司，這樣除了薪水更可以獲得其他無法量化的「金錢」，例如人脈、機會等等。若果單靠薪水選擇職業，例如高危工作、日夜癲倒的工種，當中犧牲的個人發展、健康等則要對得住薪水，雖然短期收入相當可觀，不過這些亦不是長遠、可持續的，「77老大」建議大家從事發展性低的工種時間不要過長，學會將薪金投放於技能學習、進修上，30歲前多嘗試工種、技能，這樣才會更可行，對個人發展更有利。

若果你無法輕易轉行，因為生活所逼無法改變現況，先別把加工當常態，分析自己的問題：效率低、沒有動力、生活重心過多無法投入工作，或是工作量過多？分析好問題，則要調整個人狀態，不妨從這5點開始改變：

如果你很窮，別急著賺錢，先讓自己進步，規劃生活 77老大

快樂賺錢：1: 學會模仿能力

感到自己無法進步？若果沒有空檔、閑錢去發展其他技能，不妨學會「抄考」吧，從生活、職場上多學習他人的長處、厲害的東西，不論是待人接物、說話技巧、處理手法等等，都可以讓個人變得更好，從而應用到工作上。

快樂賺錢：2: 吸收失敗經驗

人總會碰到失意、挫敗，要學會的是吸收失敗經驗，去思考、聯想，反思相同經驗上有否共同原因，到底問題出自哪裡，減少失誤。「77老大」提醒大家工作新鮮人總會有碰壁、不熟練的時候，不要總是道歉後草草了事，不過若果工作半年以上，仍是錯誤連連、感到十分痛苦的話，亦有可能是工作量不符又或者自己並不合適該工種，這樣就不要過份自責、勉強自己了。

快樂賺錢：2: 吸收失敗經驗（《我要準時下班》劇照）

快樂賺錢：3: 每季短程目標

工作、生活日覆一日，人是很容易習慣與產生惰性，想提高自己的效率與自律性，除了要有工作規劃，生活規劃亦有助增加自信與保持動力。「77老大」提醒大家可以以三個月作一個小提升目標，例如健身、學會新語言等。

快樂賺錢：3: 每季短程目標（《五星級魚干女》劇照）

快樂賺錢：4: 打開交友圈

盲目工作使人失去自我，想加強自己賺錢的機會並不是固步自封，默默工作、一昧「死存錢」就會天上忽然掉下機會，大家反而要打開交友圈，不論各種年紀、各種工種的多接觸，從別人眼界、觀點中看世界，從而起到警剔自己、實際幫助自己、開拓眼界的作用。

快樂賺錢：5. 別把工作與生活一刀兩斷

常常聽到：Work-life Balance（工作與生活上的平衡），要平衡工作、家庭、朋友及個人成長的確不容易。不過想要得到平衡，是否代表完全捨棄某一區塊呢？其實一切都有所關連，開心工作才能開心生活，如果一個人對他的工作自信而滿意，這種情況下，他亦可以很輕鬆地享受個人生活，而且保持積極的情緒。

快樂賺錢：5. 別把工作與生活一刀兩斷（《我要準時下班》劇照）

「77老大」指大家可以學習調整工作重心，減低挫折感、自我懷疑與完不成的工作，適當的對工作上心，失敗則反思，試著從生活中尋找靈感，令工作變得順暢、得心應手，而非「煮到埋嚟就食」，當一個沒有個人思考能力的活死人 。