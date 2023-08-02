理財專家「紅綠燈儲蓄法」助脫離月光族！將錢分3類有助財富自由

理財｜「花錢容易儲錢難」似乎是不少人都在經歷的事，而每次購買新手袋後，都會懊悔往後的「吃土」生活。其實只要適當理財，即使月薪不多的上班族，也可儲得第一桶金。有日本財經專欄作家早年提出「紅綠燈儲蓄法」，方法較為簡單，只需將月薪分類使用，或可以脫離月光族，大家不妨試試。



不管金額多少也要有理財觀，這樣才能達到消費和儲蓄的平衡。若屬易衝動消費的話，不妨參考西山美紀的「紅綠燈儲蓄法」，顧名思義即將每月收入分成3種顏色，並作不同的用法，讓自己更有效地用上每分毫，還有可能會剩錢，更快財富自由。

理財｜「花錢容易儲錢難」似乎是不少人都在經歷的事。(《信用詐欺師：運勢篇》劇照)

理財「紅綠燈儲蓄法」：紅色固定大額儲蓄計劃

西山美紀認為，交通燈上的紅色，有「暫停」的意思，因此這筆錢需要謹慎使用，最好「停一停，諗一諗」。一般而言，這筆存款都是用作購買大開支的物品，如買車和買樓等，需每個月存入大部分收入，不能隨便花掉。西山美紀還建議，以新銀行帳號展開儲蓄計劃會較好，以免與其他雜項費用混在一起。

理財「紅綠燈儲蓄法」：黃色靈活變通存款

同時收到多位好友的「粉紅炸彈」，難免會失預算，令原定的儲錢計劃改變。因此，西山美紀指出，應留一筆應急錢，讓自己更有彈性處理，以便在有需要的情況下動用。這筆錢不用每個月都存入大額，如月薪為3萬元的話，可以存一兩千元，也可作投資，以換取更大的回報。

理財｜日本財經專欄作家西山美紀提出「紅綠燈儲蓄法」。(freepik)

理財「紅綠燈儲蓄法」：綠色流動消費

在扣除上述存款後，剩下的金額都可隨意使用，一般可用作生活費、娛樂消閑、旅遊和儲蓄等，以滿足內心的購物慾望。若怕很快花光金錢的話，筆者建議運用筆記，寫下每項消費再分類，這樣便可清晰知道自己的購物傾向，更易掌握金錢分配。