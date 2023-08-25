女生理財｜4個簡易儲錢方法 儲蓄追上通脹減貶值 賺盡銀行利息

【儲蓄/女生理財】你有儲蓄嗎？還在上網查找「如何省錢過日子」？儲蓄並不是富人的專屬詞彙，反而是每一個人：小孩到成年人都應該學會的生活技能，擁有良好儲蓄習慣、理財觀念才能夠讓生活過得順遂，那怕面對突如其來的意外與疾病，都擁有自主權利，不用過於頻撲亦能解決困局。



每個人的儲蓄方法都不盡相同，有些自律女生每個月都會將一部分薪金存起，但單靠儲存並不能使人過上富裕生活，因為由於通貨膨脹，金錢隨著時間貶值，那怕今年存入10萬現金，過上幾年後10萬如初，但因為物價高漲，購買力下降，實際收入減少，10萬就會貶值得像得7、8萬般。想將金錢發揮最大利用價值，不妨學習從事金融7年多的內地網友「滿媽」的分享吧。

想將金錢發揮最大利用價值，不妨學習4個簡易理財方法！（《金錢戰爭》劇照）

「滿媽」指若果只懂得單方面儲蓄「死存錢」的話，金錢的確追不上通脹，當我們把錢領出來時，就只有貶值的錢和少得可憐的利息，若果想成功儲蓄，用上以下4種不同的存錢法，在指定存款期內賺取比儲蓄戶口更高的利息回報，收益能夠差達5倍以上！

女生理財方法推薦：1. 階梯存錢法

這個理財方法適合想要適當的流動資金，又想要有定期利息收益的女生。「滿媽」指以10萬儲蓄舉例，將10萬分成3等份，每一份作3年定期存款：第1年將2萬存進銀行，第1年將4萬存進銀行，第3年將4萬存進銀行。當每一份定期存款到期後，再將本金、利息一同儲蓄，這樣就可以在保持金錢流動性之餘，又可以每年獲取利息收益。

女生理財方法推薦：1. 階梯存錢法 (RED@滿媽保險規劃)

女生理財方法推薦：2. 季度末存錢法

對於銀行儲蓄，當然是最安全不過的方法，不過大家在儲蓄前亦要價比三家，有些銀行所提供的新客户優惠、定時優惠是沒有公開的，大家可以多與職員聯繫、查詢。另外，想要一筆過儲蓄、生活節奏急促，沒太多空餘時間的話，「滿媽」提醒大家可以留意 3月、6月、9月以及12月這些季度末、年末月份去作儲蓄，通常銀行都會在這些季度末、年末月份推出更高利息收入的存款優惠。

女生理財方法推薦：3. 複合存錢法

這個理財方法適合想要提高金錢價值，同時具有高自律、不怕麻煩的女生。「滿媽」以10萬儲蓄舉例，選擇存本取息：一次存入本金，利息按月提領，到期一次提取本金。當收取到存本取息的每月利息時，將那些利息零存整付，每月存入固定金額直到約定期滿為止，到期再一次提取本金以及利息。這樣的方法，雖然比較麻煩、流動性較低，但這樣會比單一存款更能夠放大原本的存款價值。

女生理財方法推薦：3. 複合存錢法 (RED@滿媽保險規劃)

女生理財方法推薦：4. 分賬循環存錢法

這個理財方法比較複雜，但金錢確保靈活性之餘，利息收入亦最為高。這樣既可以每個月收取利息同時資金亦非常靈活，以影片發佈時間而計算，「滿媽」指這樣的存款法可以賺取差不多3千的利息，比起沒有特別優惠時，單一銀行存款為高。「滿媽」以10萬儲蓄舉例，將其分為4等份，每份2.5萬以4種方法存款：

第1份放於活期存款中，活期存款能夠讓用家自由提存同時賺取利息。

第2份作為3個月的定期存款，存款到期時就將本金以及利息合併，再次作3個月的定期存款，重覆動作直至滿一年。

第3份作為半年的定期存款，存款到期時就將本金以及利息合併，再次作定期存款。

第4份作為一年的定期存款。

