兄弟姐妹客串做婚禮司儀必睇!資深MC親授貼士:這些比口才好更重要

【婚禮主持/婚宴司儀/婚禮MC】婚禮司儀是婚禮重要角色，近年亦有不少新人選擇邀請兄弟姐妹、好朋友或親友擔任婚禮司儀，他們見證着新人成長、相知相識相愛的經過，為婚禮增添一份獨特的意義。假如你被委以重任，但又擔心自己經驗不足的話，這次《01女生》為大家找來資深婚禮司儀Big Mac，分享成為新手婚禮司儀小貼士，幫助各位新手MC做足準備！



若然好朋友邀請你擔任婚禮司儀，代表你在他們心目中有一定地位。Big Mac表示即使欠缺經驗，但做好基本功課，如事前開會熟讀新人家庭背景及關係、了解基本流程（播放成長片段、切蛋糕、合巹交杯、全場祝酒、致辭、開席等），這些都可大幅減少口誤機會。再加上態度正確有禮，在主人家或一對新人角度而言，「拍硬檔」幫忙的你已表現得非常好，亦無需給自己太大心理壓力。

資深婚禮司儀Big Mac分享成為新手婚禮司儀小貼士 (圖片由受訪者提供)

新手婚禮司儀技巧1.時間管理

不論是任何活動的司儀，必須有計劃地進行時間管理，避免環節延誤。站在台上的一刻，你就是整個婚禮的流程控制者，無人能準確地提示你的下一步，所有事只能靠自己。

因此，建議婚宴開始前5分鐘，可先評估這些事項：當刻時間與原定流程是否配合、是否需要立刻調整司儀稿的長度、說話節奏需要加快或減慢等。切記，要有「大局為重」的觀念，司儀的演繹可以調整，流暢的婚禮才是重點！

新手婚禮司儀技巧2.謹記「綠葉」角色

即使你和一對新人極為熟稔，仍需保持大方得體的儀容舉止和穩定的台風。在台詞中，應集中新人愛情故事、重視新人與來賓或家人的關係，避免發表過多個人感受。即使你和新人相識多年，感情要好，往事充滿趣味，在大日子當天的分享建議還是適可而止。

新手婚禮司儀技巧3.用詞謹慎

司儀的一言一語具有代表性，因此必須用詞洽當，切忌粗言穢語。雖然加入潮語或幽默元素，可以提升現場氣氛，但必須尊重新人及家人。曾有司儀用「交易成功」、「交收完成」等說話來形容證婚儀式順利完成。試想像，在場賓客或主人家聽到後會有何反應?

新手婚禮司儀技巧4.百搭說話應付發台瘟

一場婚宴時長大約是四至六小時，即使是全職司儀，狀態也有高低，更何況是客串幫忙的你！若然擔心自己會狀態不佳、腦袋一片空白「發台瘟」的話，建議撰寫司儀稿時，編寫一段百搭的台詞來以防萬一，並過渡到下個環節。時間許可的話，多加練習，訓練反應。時間許可的話，可多練習，訓練反應。

參考例子：

「一對新人從相處第一刻，感覺好自然、好輕鬆，所以從心底裡早已認定對方，多年來一直視對方為第一位」

「一對新人一齊努力，一齊進步。為嘅係將來一齊建立家庭，有更好生活」

新手婚禮司儀技巧5.忌心急，盡量自然表達

即使你和一對新人是多年的老友，但在台上講話難免感到緊張，繼而出現手震、低頭眼望司儀稿、說話速度越講越快的情況。假如過於緊張，上台前先深呼吸，說話時將視線放在遠方；待適應台上感覺後，可多與台下賓客作眼神交流，配合適量、自然的手部動增添親切感；想進一步和台下觀眾有互動交流的話，可增設反問句或小遊戲。切記，凡事盡力而為便足夠。