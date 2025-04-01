苦盡柑來遇見你｜綠葉亦有出頭天！大獲好評的「國民媽媽」廉惠蘭

韓國浪漫戲劇《苦盡柑來遇見你》，在剛過去的週末迎來尾聲，當中的細膩、貼地劇情，與陣容頂盛的演員名單：出演年輕時代的「國民女神」IU（李知恩）與「國民老公」朴寶劍的愛情線、出演中年時代的「愛純」文素利與「寬植」朴海俊，每位的演技引來極高好評與呼聲。除了諸位主演，當中只出鏡數幕的「國民媽媽」廉惠蘭（염혜란），其亮眼演技亦令大家留下極深印象。



今次廉惠蘭出演《苦盡柑來遇見你》中海女「全光禮」一角，細膩而溫柔的演技，演活天下間母親為愛傾盡一切的模樣。出道二十多年，不時出演母親、「大媽」等角色，彷彿與年長者結下不解之緣、成為御用副角，到底她是如何打造自己的演藝路，收獲「國民媽媽」的稱號呢？

「黃金綠葉」組合！廉惠蘭與吳正世在《苦盡柑來遇見你》中三次出演夫妻（《苦盡柑來遇見你》劇照）

認識「國民媽媽」廉惠蘭｜1. 文學出身，原本更打算成為老師？

廉惠蘭出道至今20多年，熱愛演戲的她原來並非本科出身，她更曾於出版社擔任兼職，從來沒有想過演藝發展。

大獲好評的「國民媽媽」廉惠蘭的4件事（IG＠acefactory.official）

而命運就是如此有趣，從首爾女子大學韓國文學系學士畢業後，23歲的她得到參演劇團的機會，本著「試一試」的決心卻因而收獲不少支持，因此誤打誤撞地出道。在話劇界打滾數年後，2003年轉至電影圈發展亦獲不錯成績，2016年更開始參演不同電視劇，三棲發展均獲亮眼成就！

認識「國民媽媽」廉惠蘭｜2. 三棲亮眼發展

空有天份或天賦，如果缺乏自身的努力，以及運氣的支撐，相信任何路途都未能夠走得太遠。廉惠蘭除了擁有細膩的演技，她的演藝路上亦幸獲多位伯樂相助，同時她亦有好好利用，並捉住每個演出機會。

「我知道自己長得不漂亮，為了演戲我願意扮醜當路人甲。」（IG＠acefactory.official）

先是幸獲機會參與影帝宋康昊曾待過的劇團出道，出演舞台劇《晚安媽媽》時獲得前輩羅文姬、編劇盧熙京的青睞，為她日後戲劇路打開了序幕。後來更被點名獲邀參加《我親愛的朋友們》、《殺人回憶》、《孤單又燦爛的神：鬼怪 》與《黑暗榮耀》等劇本。

認識「國民媽媽」廉惠蘭｜3. 斬獎無數

廉惠蘭自言自己並不是靠著外觀、身材而走紅，更多次因外貌成熟而得到出演母親角色的機會，不過她並沒有因而失落，她反而從中找到一條出路。她明白到自己出演的角色也許微少、也許並不如女主角般亮眼，但是正正是每一套作品都需要的角色空缺，補足影視市場的空缺同時亦能獲得不同劇本機會。

正因為她珍惜每一個角色的機會，盡力表演出不同面向的自己，才一步步成為御用副角。由《孤單又燦爛的神—鬼怪》刻薄阿姨「池蓮淑」、《Life》中幹練又「花痴」的秘書「姜慶雅」、《山茶花開時》中的冷面律師「洪子英」、《驅魔麵館》中擔任治療大家的「秋梅玉」、《黑暗榮耀》中一直被丈夫家暴而反擊的「姜賢南」到《假面女郎》中為母則強的「金慶子」等等。

每次出演都讓人充滿新鮮感，獨特而不重複的角色演繹，不單使人眼前一亮與得到觀眾肯定，更收獲達20多項個人獎項！

認識「國民媽媽」廉惠蘭｜4. 敬業態度成就「最強綠葉」

正如《苦盡柑來遇見你》的譯意般，劇名《폭싹속았수다》是濟州方言，意為「辛苦了」。廉惠蘭的演藝路其實是充滿挑戰的，但她每次都會咬著牙面對。

我其實是個膽小的人，經常思考要不要放棄，可是我太喜歡當演員了，演戲是我與世界溝通的方式 廉惠蘭

儘管她不擅水性，但願意為了戲劇犧牲與嘗試，挑戰自己的極限。無論是《假面女郎》中，不斷練習與親身上陣落水戲，或是在《苦盡柑來遇見你》克服恐懼，出演「海女」以沒有任何潛水裝備的情況下，潛入十米的海底中；每個亮眼鏡頭的背後都代表了她的辛酸與付出。