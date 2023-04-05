黑暗榮耀｜愛到盡頭是復仇？ 4種愛情觀：你願當劊子手跳行刑舞？

黑暗榮耀2｜李到晛和林智妍（林知衍）在本月1日（愚人節）拋出震撼彈！根據《D社》（Dispatch）所報導，這對姊弟戀是因戲結緣，在《黑暗榮耀》中沒有太多的對手戲，但兩人戲外擦出愛火，報導一出後公司及兩人亦隨即認愛，讓外界都相當驚喜，引起熱議！



由宋慧喬所主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀2》自3月中播出後，網絡中對於《黑暗榮耀》系列的討論度一直居高不下，劇中的復仇節奏緊湊刺激，演員們亦相當好戲，而最近《黑暗榮耀》的金銀淑編劇亦親自拆解劇情設定，更掀起網民的一波熱議！

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網絡中對於《黑暗榮耀》系列的討論度一直居高不下（IG：@netflixkr）

《黑暗榮耀》之所以大受歡迎，並不單單因為當中的刺激劇情，復仇大結局當然大快人心，更因為戲中顯示了生活影子、人生陰暗面：校園霸凌、社會階級、不公義、婚外情等等。相信戲中繁雜的感情線亦令觀眾腦洞大開，其實當中的感情線亦反映出不少年輕男女的感情觀，今次就精選出戲中相當出眾的四對男女，不妨看看其中哪款是你的愛情觀？

黑暗榮耀｜河度領、朴涎鎮：十年假面 表面的愛

由鄭星一（鄭成日）飾演的「河度領」與林智妍飾演的「朴涎鎮」是劇中一對超過十年感情的夫妻，劇中設定兩人交往2年，結婚10年，前後在一起12年，育有一女。

河度領、朴涎鎮：十年假面 表面的愛（《黑暗榮耀2》劇照）

10年感情，本應對雙方都瞭如指掌，但河度領卻對自己妻子過往曾經參與校園暴力，作為施暴者的事情毫不知情，也許是因為朴涎鎮的夢想就是「賢妻良母」，這段關係一直以表面光鮮亮麗支撐着，直到女主角的出現，才揭破兩人的真實一面。

最顯著證明兩人流於表面的關係，並不因為雙方的過往，而是雙方對大家真實性格的不了解。劇中河度領得知妻子外遇之後卻沒有說破，但朴涎鎮得知自己的秘密被揭破後，一直苦苦進逼、試探對方，河度領此時才知道自己妻子的真實個性、過往所作所為竟如此惡劣，朴涎鎮亦才發現她得不到夫妻之間無條件的愛，這段關係只得和諧、表面的維繫。

這段關係只得和諧、表面的維繫。（《黑暗榮耀2》劇照）

相信有不少只顧吃喝玩樂的情侶，並沒有真正了解大家，一旦碰壁的時候就會一發不可收拾，例如大家對人生追求的不一、家庭計劃的目標等。

黑暗榮耀｜朴涎鎮、全宰寯：純慾之情 佔有的愛

由朴成勳飾演的「全宰寯」與林智妍飾演的「朴涎鎮」是劇中從高中相識，超過十年友誼的朋友，劇中設定兩人的情人關係一直延續到長大，兩人有著婚外情。

朴涎鎮、全宰寯：純慾之情 佔有的愛（《黑暗榮耀2》劇照）

全宰寯天生色盲，個性亦缺乏同理心，而朴涎鎮個性扭曲，行為任性易怒，這段婚外情註定是不幸的。兩人靠着肉體關係維繫，儘管對於他人的不幸與傷痛，兩人都沒有同情，以及道德觀念阻止大家，那怕就算大家已成大錯，但當時高中的全宰寯仍會盲目地為了包庇涎鎮做偽證。

涎鎮與宰寯的感情除了不健康，更是一種佔有慾的表現（《黑暗榮耀2》劇照）

涎鎮與宰寯的感情除了不健康，更是一種佔有慾的表現，只是為了成就自身的慾望並沒有任何長遠而穩定的計劃。全宰寯沒有與朴涎鎮溝通，就直接下令：「你離婚吧」，而朴涎鎮亦就算明知道女兒睿帥的親生父親是全宰寯，她也不願意跟老公離婚，甚至不告訴女兒真相。這些種種與日常生活中婚外情、被第三者吸引，有著不約而同的地方吧！

黑暗榮耀｜崔惠程、全宰寯：一追一跑 最真實的愛情

由朴成勳飾演的「全宰寯」與車珠英飾演的「崔惠程」亦是劇中從高中相識，劇中設定兩人一直在同一個朋友圈「五人幫」中認識多年，崔惠程從學生時期就一直暗戀全宰寯，但直到長大後，兩人才有了肉體關係。

崔惠程在「五人幫」中地位最低（《黑暗榮耀2》劇照）

劇中可以發現到崔惠程的執念，從學生時期就一直暗戀對方，不論發生什麼事，都總會第一時間打電話或是跑去找對方，一直在熱屁股貼在冷板上。要數算崔惠程的執念成因，也許真的是愛，另一面是因為全宰寯能夠刺激、傷害朴涎鎮，因為崔惠程心裏有底，朴涎鎮從來沒有把她當朋友，她只是跟班，常常被言語攻擊霸凌，在「五人幫」中地位亦最低，甚至乎被涎鎮與莎拉下賭過自己會否穿上一件不屬於自己的華麗衣裳參與聚會。

崔惠程、全宰寯：一追一跑 最真實的愛情（《黑暗榮耀2》劇照）

後來當崔惠程與全宰寯終於發生關係後，劇中全宰寯在浴缸里問：「你能養一個8歲的小孩嗎？」崔惠程欣然點頭，表示：「既然是全宰寯的孩子，那一定要搶回來！」對於這一幕金銀淑編劇直言：「這難道不是最真實的愛情嗎？」這種盲目的愛，為了得到對方不惜一切，做盡一切但只是感動自己的戲碼，在日常生活中亦很常見吧！

黑暗榮耀｜文同珢、朱如炡：相知相惜 救贖的愛

由宋慧喬飾演的「文同珢」與李到晛飾演的「朱如炡」，於劇中因入院後認識，後來組成戰友一同復仇，在復仇過程中兩人情感亦不知不覺中昇華為愛情。

文同珢、朱如炡：相知相惜 救贖的愛（《黑暗榮耀2》劇照）

兩人之所以可以走到一起，因兩人的共同點多，大家不單能夠交流、溝通，更因為兩人都背負了各自的傷痛，擁有同理心與類似的目標：死也要報復的對象！劇中對方都曾說出「成為彼此的劊子手」，兩人在互相復仇、直面面對過去以及傷痛的同時，彼此陪伴、療傷，形同一個「生命共同體」

兩人在互相復仇、直面面對過去以及傷痛的同時，彼此陪伴、療傷（《黑暗榮耀2》劇照）

如果這是一種瘋狂的愛情，只要兩人互相扶持，大概也會有值得開心的時候吧 金銀淑 編劇

有云：「愛情不是1+1=2，而是0.5+0.5=1」，在一段健康、長遠的關係當中，兩人都要願意捨去一部分的自己，不論個性或缺點，才能夠完整及完美融合。大家都能夠溫柔地擁抱、接納對方的黑暗面、缺陷，能在必要時扶持對方，設身處地理解對方的情況、心境。如果沒有相互的忍讓、包容，最終兩人很難成為一體而各自分開。