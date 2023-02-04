黑暗榮耀｜女二林智妍6大管理身材秘訣　網民力讚身材演技超卓

【黑暗榮耀｜林智妍身材】近日因著宋仲基官宣再婚以及榮升當父親後，網絡間對宋仲基、宋慧喬的討論不斷，連帶著宋慧喬在去年主演的《黑暗榮耀》第 1 部都被重新討論！而 Netflix 亦隆重宣布《黑暗榮耀》第 2 部將於 3 月 10 日全球上線！而《黑暗榮耀》當中的過人魅力當然不止女一宋慧喬，反派角色們個個都張力十足，當中女二林智妍討論度亦不亞於宋慧喬，雖然戲中她們針鋒相對，戲外她們的關係其實十分和諧！



林智妍（又譯林知衍）於《黑暗榮耀》中演富家惡女大反派「朴涎鎮」，為人狠心毒辣，不管錯對的角色大受好評。不少韓國網民大讚演繹得淋漓盡致，演活了臉蛋善良但內心邪惡至極的角色。但其實林智妍出道將近10年，出道前家境清寒，最初以出演大尺度電影《人間中毒》而備受關注，更獲得多項演技獎。她其後參演的《姦臣：色誘天下》更被稱為韓版湯唯！為著拓開戲路，出演《上流社會》、《Welcome 2 Life》、韓版《紙房子》等，力證她驚人的毅力與實力派的演技！

除了擁有過人的演技，不少網民亦被林智妍戲裏戲外的姣好身材為之驚艷，《01女生》就盤點出林智妍的管理身材的秘訣！

【黑暗榮耀｜林智妍身材】1. 重訓

重訓可以針對身體不同的部位，讓骨骼肌產生力量對抗重力，讓肌肉得到刺激與鍛鍊，當中可以提升肌力、耐力、爆發力等。而林智妍亦有在網絡平台中展示她的練腿成果，可見為打造蜜桃臀，她確實下了不少苦功！

【黑暗榮耀｜林智妍身材】2. 拳擊訓練

一般女生應該不常接觸拳擊訓練，因為拳擊當中除了需要大量的體力之外，對打過程更會有意外風險！而拳擊非常講求平衡感跟身體協調性，長遠可以增加身體的協調性、反應能力及爆發力！林智妍分享的拳擊影片當中可見她的手腳協調性不錯，因著運動中使用到全身的肌群，難怪林智妍有如斯的翹臀及大直長腿！

【黑暗榮耀｜林智妍身材】3. 皮拉提斯

「皮拉提斯」（Pilates)早年揭起過一陣熱潮，多名女星都有私下偷偷做！Blackpink的 Lisa、超模Miranda Kerr、林智妍亦在內，Pilates 主要整合有氧、柔軟度及肌肉伸展，徒手訓練及機器輔助都有，為調整用家的姿勢以達到平衡，她曾表示會固定去健身房和練習皮拉提斯，每週至少2次、每次1到2小時不等，故不難發現林智妍的形態嬌人！

【黑暗榮耀｜林智妍身材】4. 爬山

不時可見林智妍分享進行户外運動的美照，除了與朋友共同努力之外，她亦會獨自挑戰一些相對輕鬆的山徑。爬山不單可增強心肺功能、加強腿部肌力與肌耐力，更可以鍛練身體平衡協調力，女生們都可挑戰看看！

【黑暗榮耀｜林智妍身材】5. 潛水鍛鍊

興趣多多的林智妍不單熱愛陸上運動，她亦熱愛潛水！她多次分享的練習影片中十分熟水性，根本是個不折不扣的活美人魚。她亦曾在Instragram分享過，自己很喜歡潛水，當一個美人魚。潛水優點多多，除了可以讓身心靈徹底放鬆，與世隔絕、寧靜感之外，它亦能夠同時強化、雕塑多個身體部分，例如手臂、腰部、臀部及大腿線條，亦有助提升心肺功能！

【黑暗榮耀｜林智妍身材】6. 健康飲食

林智妍曾在《Get It Beauty》的「鏡子對話」中表示健康飲食是她的美顏、管理身材的秘訣。因為她的體質容易水腫，所以她注重排毒並且盡量不吃過咸、過辣等具刺激性的食品。林智妍有分享道除了日常攝取大量水份，她亦會經常喝花茶及排毒果汁，當中芙蓉花茶更是她的首選！

排出體內毒素很重要，不僅瘦身、更有助於保持身材和保護皮膚！ 林智妍

林智妍的嬌人形態絕非一日而成，她以驚人的毅力與多項運動配合下，才能打造到今日的她，筆者十分驚歎她的自律，更十分期待她在《黑暗榮耀》第 2 部中的演出，讓我們一同期待吧！