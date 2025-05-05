母親節蛋糕2025｜8大甜入心推薦：La Famille精緻、agnès b.健康

【母親節2025｜母親節蛋糕】5月11日就是一年一度的母親節！除了要準備禮物，精緻的母親節蛋糕都很重要，今年不少品牌都推出了造型特別的限定蛋糕，亦有貼心的減糖蛋糕，讓媽媽們吃得更放心。這次《01女生》為大家精選了幾款別具特色的母親節蛋糕，都是很適合作為此溫馨節日與家人一同享用。



母親節蛋糕推薦1. La Famille Pink Ribbon 士多啤梨玫瑰提拉米蘇戚風蛋糕 17cm HK$548（門市預訂）HK$521（網上預訂）

La Famille 以「Pink Ribbon」為靈感，創作母親節限定的士多啤梨玫瑰提拉米蘇戚風蛋糕。粉紅基調的蛋糕以精緻的禮物盒造型呈現，頂着絲帶造型朱古力，蛋糕宛如精美的禮物盒，朱古力裝飾下藏有一整片士多啤梨慕絲，周邊則圍繞一圈清新酸甜的新鮮士多啤梨，充滿迷人果香。蛋糕夾層由提拉米蘇慕絲與玫瑰士多啤梨果醬組成，每一口都充滿驚喜與愉悅！四重夾層帶來豐富的口感層次，品嚐猶如拆禮物般的驚喜，絕對能讓母親們感到滿意的一款滋味！

母親節蛋糕推薦1. La Famille Pink Ribbon 士多啤梨玫瑰提拉米蘇戚風蛋糕 17cm HK$548（門市預訂）HK$521（網上預訂）（品牌提供）

母親節蛋糕推薦2. 更紗制菓Sarasei 日本白桃茉莉慕絲蛋糕 20cm HK$460

更紗制菓Sarasei所推出的日本白桃茉莉慕絲蛋糕，有著粉白色優雅簡約的外表，典雅粉紅色的基調是白桃慕絲，清甜香氣，包裹着鬆軟海綿蛋糕。蛋糕底下點綴着顆顆鮮忌廉拼成珍珠造型，優美非凡，頂層又以蝴蝶結帶造型的朱古力圍成一圈，盛着滿滿的香甜日本白桃及清新士多啤梨，果香迷人。而蛋糕夾層有着茉莉花茶慕絲及白桃果醬，優雅清香的茉莉花配上甘醇茶韻，令人心情放鬆的味道，每一口都充斥着幸福甜蜜感。

母親節蛋糕推薦2. 更紗制菓Sarasei 日本白桃茉莉慕絲蛋糕 20cm HK$460（品牌提供）

母親節蛋糕推薦3. 香港置地文華東方酒店 LMO Freshly Baked 「Love with Mum」蛋糕 HK$598

香港置地文華東方酒店 LMO Freshly Baked推出了窩心母親節蛋糕，由行政糕點主廚Carles Codina為母親節精心設計「Love with Mum」蛋糕，以純素白朱古力豆奶慕絲包裹著法式杏仁海綿蛋糕，內餡配搭清新酸甜的紅桑莓果蓉及忌廉，酸甜淡雅的滋味為母親們增添難忘時光。

母親節蛋糕推薦3. 香港置地文華東方酒店 LMO Freshly Baked 「Love with Mum」蛋糕 HK$598（品牌提供）

母親節蛋糕推薦4. 香港麗晶酒店 金桔椰子蛋糕 HK$590

香港麗晶酒店於今年五月及六月，推出「Share Love, Share Cake 分享愛・分享蛋糕」活動，讓大家無論是慶祝節日還是與摯愛共度悠閒時光，都能在屬於自己的「專屬秘境」中締造溫馨而難忘的回憶。酒店糕點團隊特別推出限量版「金桔椰子蛋糕」，以椰子慕斯、新鮮金桔及香脆可可餅底層層鋪陳，呈現出優雅而細膩的味覺層次，為日常生活中的簡單幸福時刻增添一絲甜蜜。

母親節蛋糕推薦4. 香港麗晶酒店 金桔椰子蛋糕 HK$590（品牌提供）

母親節蛋糕推薦5. agnès b. CAFÉLa Belle Fleur 稀少糖粉紅番石榴草莓蛋糕 4吋 HK$350

agnès b. CAFÉ的稀少糖粉紅番石榴草莓蛋糕，蛋糕外觀如盛放玫瑰般精緻動人,每一瓣都蘊含法式甜品的匠心工藝。而且特別採用搭配天然果糖製作，讓媽媽們在享用時更健康輕盈。

母親節蛋糕推薦5. agnès b. CAFÉLa Belle Fleur 稀少糖粉紅番石榴草莓蛋糕 4吋 HK$350（品牌提供）

母親節蛋糕推薦6. 龍島 x Driscoll’s 雜莓戚風蛋糕 6寸 HK$408

LUCULLUS龍島與擁有120年歷史的全球新鮮莓果品牌Driscoll’s 攜手創作了雜莓戚風蛋糕，以以天然優質的新鮮 Driscoll’s 雜莓為主調，呈現滿滿田園果香！蛋糕以營養價值極高的莓果鋪滿頂層，佔總重量接近3成，非常足料。再有雜莓夾紅桑子意式軟芝士忌廉與士多啤梨戚風蛋糕層層相間，將雜莓以不同形態及味道發揮到淋漓盡致，5層蛋糕都感受著甜酸的對壘起伏，又有著完美平衡。

母親節蛋糕推薦6. 龍島 x Driscoll’s 雜莓戚風蛋糕 6寸 HK$408（品牌提供）

母親節蛋糕推薦7. 美心西餅 玫瑰永生花蛋糕 HK$288

美心西餅所推出的玫瑰永生花蛋糕，頂部特別配置粉色的玫瑰永生花擺設，象徵著永恆的愛，與媽媽的愛一樣長久不變，不單可以享用美味的蛋糕，更可送上裝飾，讓媽媽持久保存，更具儀式感。

母親節蛋糕推薦7. 美心西餅 玫瑰永生花蛋糕 HK$288（品牌提供）

母親節蛋糕推薦8. Häagen-Dazs 繁花禮頌雪糕蛋糕 HK$699

假如多人一同慶祝的話，Häagen-Dazs的繁花禮頌雪糕蛋糕很適合﹐以8件（4款口味）不同深淺粉紅與粉紫色相間的雪糕蛋糕組成，上面有著精緻的各種粉色花卉造型，隱喻母親的細心關懷。4款口味包括：甜美的士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕、清新的呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕、經典呍呢嗱雪糕以及焦香的焦糖脆餅雪糕，各自蘊藏獨特風味，讓母親節至臻完美！