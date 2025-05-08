SOGO感謝祭2025｜9大手袋優惠：FURLA低至3折、Marc Jacobs半價

【SOGO崇光感謝祭2025｜SOGO Thankful Week 2025】SOGO感謝祭今年已經進行得如火如荼，除了美妝、護膚及香水推出了很多優惠套裝外，各大品牌的手袋同樣有更相宜的價格，是女士們搶購的目標之一！這次《01女生》為大家精選了多個品牌優惠，包括FURLA、Kate Spade、Marc Jacobs、Cath Kidston等，大家都可以趁機入手心儀手袋！



【SOGO感謝祭2025】SOGO Thankful Week 2025優惠合集

SOGO感謝祭2025手袋優惠1. FURLA

FURLA於Sogo 感謝祭期間多款手袋推出特價優惠，部分人氣款式更是低至三折起，像是粉色真皮手袋折後只售HK$1,290、大容量手袋折後HK$1,890、銀包折後HK$790等，款式超多大家可以留意看看！

SOGO感謝祭2025手袋優惠2. Michael Kors

Michael Kors不僅銅鑼灣店推出手袋優惠，estore同樣有不少優惠。estore優宅像是Chantal 中號手提袋折後只售HK$1,440（原價HK$3,400）、Ruthie 小號手提袋折後只售HK$1,728（原價HK$3,200）等等，而且還有第2件產品可享額外8折優惠，萬勿錯過！

SOGO感謝祭2025手袋優惠3. kate spade

kate spade的多款精選手袋推出超抵優惠，像是OL必備的粉色手挽袋由原價HK$3,800減至HK$1,190、帆布手袋由原價HK$4,200至HK$1,690、實用的黑色背包由原價HK$4,350減至HK$1,390，還有很多款式都是品牌的人氣手袋。

SOGO感謝祭2025手袋優惠4. Cath Kidston

Cath Kidston每年都會在SOGO感謝祭期間推出多款超值優惠，包括各式皇牌人氣套裝，讓顧客可以自由搭配款式和印花圖案。此外，還可以享受85折優惠購買1件SS25系列產品， 或以75折優惠購買3件SS25系列產品。品牌特別推出的皇牌套裝優惠，更是人氣必搶，像是只需HK$358（原價HK$700），就可同時擁有大提包及皇牌個人護理套裝，不論是自用還是當作母親節禮物都很合適。

SOGO感謝祭2025手袋優惠5. Marc Jacobs

Marc Jacobs的多款手袋都有參與SOGO感謝祭，優惠更是低至半價，像是皮革水桶包由HK$4,090減至HK$$2,045，很值得入手！這款手袋目前在estore目前有灰色和粉色，尺寸是16cmx16cmx21cm，除了可手挽外還備有長肩帶，有著多種背法，時尚又實用。

SOGO感謝祭2025手袋優惠5. Marc Jacobs（SOGO官網）

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